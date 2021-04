Wierni klienci telefonów marki Nokia będą musieli nauczyć się nowego nazewnictwa jej produktów. To jednak najmniej ważne, bowiem pojawi się zupełnie nowa linia Nokia G – oraz obietnica trwałości i długiego serwisowania.

Od teraz – to jest od premiery nowych telefonów na bieżący rok – producent telefonów Nokia zmienia sposób, w jaki te będą nazywane. Od tej pory oferta będzie podzielona na trzy serie:

Seria X, którą reprezentować będą na początek modele X10 i X20. To telefony z trzyletnią gwarancją i z biodegradowalnym etui

Seria C, czyli relatywnie proste, choć wytrzymałe i długo serwisowane programowo telefony. Pierwsi reprezentanci to Nokia C10 i Nokia C20

No i wreszcie zupełnie nowa Seria G, która będzie reprezentowana przez modele G10 i G20. Mają to być te telefony, które są najbardziej trwałe i oferują najdłuższy czas pracy na akumulatorze.

Nokia X20 i X10 – najlepsze w ofercie.

Nokia X20

Oba modele wykorzystują układ Snapdragon 480 5G i system Android 11 z Android One. Oba wykorzystują optykę Zeissa i algorytmy sztucznej inteligencji do przetwarzania zdjęć. Oba też wyposażone są w 6,67-cakowy wyświetlacz Full HD z wtopionym aparatem.

Nokia X10

Nokia X20 jest wyposażona w przedni aparat 32 MPix i poczwórny aparat tylni 64 MPix. Nowa funkcja Dual Sight aktywuje jednocześnie oba aparaty, dzięki czemu można uchwycić wiele ujęć jednocześnie. Nokia X10 z kolei wyposażona jest w poczwórny aparat 48 MPix.

Co reprezentują sobą zupełnie nowe Nokia G20 i Nokia G10?

Nokia G20

Oba telefony z serii G ponoć mają oferować trzy dni pracy bez konieczności ładowania akumulatora. Nokia G20 sprzedawana będzie z trzyletnią gwarancją aktualizacji bezpieczeństwa, oraz dwuletnią aktualizacji rozwojowych. Telefony będzie można odblokowywać twarzą i bocznym czytnikiem linii papilarnych, a interfejs wyświetlany jest na 6,5-calowym wyświetlaczu z wcięciem na przedni aparat.

Nokia G10

Nokia G20 wyposażona jest w 48-megapikselowy aparat i wyróżnia się obsługą dźwięku przestrzennego Nokia Ozo. Nokia G10 ma potrójny tylny aparat wspomagany przez sztuczną inteligencję.

Nokia C20 i Nokia C10 tworzą serię C – tę niedrogą.

Nokia C20

Seria C to świetna propozycja dla oszczędnych klientów. Najnowsze modele wyposażono w 6,5-calowy wyświetlacz HD+. Mogą się również pochwalić systemem Android 11 (wersja Go) a także cokwartalnymi aktualizacjami zabezpieczeń przez dwa lata. Nokia C20 wyposażona jest w przednią i tylną lampę błyskową LED, która pozwala uchwycić chwile warte zapamiętania nawet przy słabym oświetleniu niezależnie od aparatu, który użytkownik chce wykorzystać. Nokii C10 niestety nie uświadczymy w Polsce.

Nokia X, Nokia G, Nokia C – polskie ceny i dostępność

Nokia X20 będzie dostępna w cenie od 1800 zł w kolorach Midnight Sun i Nordic Blue i będzie dostępna w konfiguracjach 6/128 GB i 8/128 GB.

Forest i Snow i będzie dostępna w konfiguracjach 6/64 GB, 6/128 GB i 4/128 GB. W Polsce od 1500 zł.

Night i Glacier i będzie dostępna w konfiguracjach 4/64 GB i 4/128 GB. W Polsce od 770 zł.

Night oraz Dusk i będzie dostępna w konfiguracjach 3/32 GB i 4/64 GB. W Polsce od 630 zł.

maja w kolorach piaskowym i ciemnoniebieskim i będzie dostępna w konfiguracjach 1/16 GB, 2/32 GB. W Polsce od 450 zł.