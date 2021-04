Internet mobilny w Polsce jest nieprzyzwoicie tani. Europejczycy i Amerykanie nam zazdroszczą

Najnowszy ranking cen internetu mobilnego mówi jasno: pakiety danych w Polsce są wyjątkowo tanie. Na tle sąsiadów nie mamy na co narzekać.

Serwis Cable opublikował bardzo ciekawą interaktywną mapę pokazującą koszt danych mobilnych na całym świecie. W mapie uwzględniono średni, najniższy i najwyższy koszt przesłania 1 GB danych poprzez sieć mobilną. W każdym kraju przebadano inną liczbę planów mobilnych, a w przypadku Polski było to aż 60 różnych taryf. Twórcy przyłożyli się więc do rzeczy.

Przesłanie 1 GB danych w Polsce kosztuje średnio 0,64 dol. (2,45 zł). Jak wypadamy na tle innych krajów?

Jeżeli weźmiemy naszych sąsiadów, taniej jest tylko w Białorusi i Rosji. W tej pierwszej koszt gigabajta to 0,43 dol, a w drugiej zaledwie 0,29 dol. Rosja jest jednym z najtańszych krajów świata jeśli chodzi o dane mobilne.

Drożej jest jednak zarówno na Ukrainie (0,75 dol.), Słowacji (3,55 dol.), jak i Niemczech (3,38 dol.). Najgorzej o dziwo mają Czesi, o których średnia cena przesłania jednego gigabajta to aż 8,15 dol., czyli zawrotne 31,17 zł. Czesi mają więc prawie trzynastokrotnie droższy internet niż my.

Ciekawie wypada sytuacja za oceanem. Średnia cena gigabajta w Stanach Zjednoczonych to 5,72 dol., czyli dziewięciokrotnie więcej niż w Polsce. Na podobnym poziomie wypada Meksyk. Znacznie drożej jest w Kanadzie, gdzie koszt to 5,72 dol.

Najtaniej? Izrael. Najdrożej? Gwinea Równikowa.

Najwyższa cena internetu mobilnego na świecie przypada na Gwineę Równikową, gdzie koszt przesłania jednego gigabajta danych, wynosi zawrotne 49,67 dol. Ranking pokazuje ogromną różnorodność Afryki, ponieważ do najtańszych krajów należy Sudan, gdzie koszt gigabajta to 0,27 dol. Identyczną średnią cenę znajdziemy we Włoszech. Z kolei najtaniej na świecie jest w Izraelu, gdzie 1 GB kosztuje zaledwie 0,05 dol.

Jeśli chodzi o globalne trendy, najtańszymi regionami są państwa byłego ZSSR. Z kolei wysokie ceny obserwujemy w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej, a lokalnie ekstrema występują w Afryce.

Takie rankingi przypominają, że nie mamy na co narzekać!

Oferty operatorów mobilnych są w Polsce szalenie korzystne, jeśli porównamy je z analogicznymi ofertami u naszych zachodnich sąsiadów, czy w Stanach Zjednoczonych. Przy ofertach na kartę w Polsce możemy mieć za 20-30 zł pełen pakiet, w skład którego wchodzą nielimitowane rozmowy i SMS-y, a także duża paczka internetu o wielkości jakichś 20 GB.

Do tego infrastruktura sieciowa w Polsce jest bardzo dobra, szczególnie jeśli zestawimy ją ze Stanami Zjednoczonymi. Jasne, w Polsce nadal brakuje pełnego pokrycia siecią LTE, co doskwiera chociażby przy podróży pociągiem. Jednocześnie wszystkie większe miasta i przeogromna część mniejszych miejscowości może się cieszyć technologią LTE, co we wspomnianych Stanach jest niezwykle rzadkim zjawiskiem.

To wszystko uświadamia, że jeśli chodzi o technologie ułatwiające życie, w Polsce nie mamy na co narzekać. Innym przykładem jest dostęp do bankowości internetowej i mobilnej, a także o płatności zbliżeniowe. W Polsce możemy zapłacić zbliżeniowe w każdym (dosłownie!) punkcie, który ma terminal płatniczy. A terminale są przecież właściwie wszędzie. Jeśli chcielibyście zapłacić w niemieckiej piekarni za precla smartfonem, piekarz zapewne popukałby się w czoło.