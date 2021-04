12 interakcji

Dobra informacja dla graczy, którzy czekali z zakupem Cyberpunka 2077 na konsole Sony. Grę w wersji na PS4 można kupić teraz za 89 zł i to z dostawą na jutro (czwartek, 29.04).

Nie minęło jeszcze pół roku od premiery gry Cyberpunk 2077, a gracze mogą liczyć na naprawdę atrakcyjną promocję. Najnowszy hit CD Projekt RED w wersji na PS4 został wyceniony na 89 zł. Trzeba się jednak spieszyć — liczba sztuk dostępnych w tej atrakcyjnej cenie jest ograniczona i w chwili pisania tego tekstu dostępne jest 311 pudełek.

jeszcze chwilę temu trzeba było płacić za Cyberpunka 2077 tyle samo, co za każdą inną nowość AAA, czyli blisko 300 zł. Co istotne, aby zakupić grę teraz w tej niezwykle atrakcyjnej cenie, nie trzeba wpisywać żadnych kodów, podawać swojego adresu e-mail 100 różnym szemranym podmiotom itp. Promocję na Cyberpunka 2077 zorganizowali renomowani sprzedawcy, którzy obiecują, że zamówienia złożone dziś (przed 21:00 w przypadku Media Expert i bez podanej godziny w RTV Euro AGD) dotrą następnego dnia (w obu przypadkach za dodatkową opłatą w wysokości ok. 10 zł).

Nie spodziewajcie się jednak cudów i pamiętajcie, że grę kupujecie na własną odpowiedzialność. Sam bawiłem się przy niej nieźle, ale odpalałem ją na Xboksie Series X, podczas gdy Mateusz Nowak, po uruchomieniu gry na PS4, mówiąc delikatnie, był rozczarowany. Dzisiejszy hotfix 1.2.2 raczej nic tutaj nie zmieni. Mimo to w tak niskiej cenie grę Polaków można równie dobrze kupić na zapas w oczekiwaniu na obiecane na ten rok next-genowe łatki i DLC…

Płyty to w dodatku jedyny sposób na to, by zagrać w Cyberpunka 2077 na konsolach Sony po tym, jak Japończycy wyrzucili polską grę z PS Store’a.

Myślałem, że ten ruch może wywindować ceny pudełek, jeśli gracze chcący sprawdzić jakość gry na własnej skórze będą ryzykować i zwiększą popyt względem podaży na krążki, ale jak widać, tak się nie stało. Jako ciekawostkę warto też dodać, że osoby, które zdecydowały się na zakup PS5 bez napędu, są w… lesie. Cyfrowej wersji Cyberpunka 2077 na sprzęty Sony nadal kupić się nie da, a w przypadku PlayStation 5 płyta nie zda się na nic.

Oczywiście jeśli ktoś jest zdeterminowany, to można odkupić od kogoś klucz albo konto PlayStation z aktywowanym Cyberpunkiem 2077, ale miejmy nadzieję, że niedługo nie będzie takiej konieczności. Liczę na to, że CD Projekt RED wreszcie wyda łatkę, która zadowoli pracowników działu kontroli jakości w Sony, a gra Polaków wróci do PS Store i poprawi wyniki sprzedaży na konsolach…

