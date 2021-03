Oppo wprowadza na polski rynek serię Reno5, w ramach której dostępne będą trzy telefony. Do sprzedaży trafią Reno5 5G, Reno5 Lite i Reno5 Z. Swoją polską premierę mają dzisiaj też Oppo Band z funkcją stałego monitorowania nasycenia krwi tlenem oraz słuchawki TWS Enco X z aktywną redukcją szumów.

Reno5 5G został wyposażony w tylny poczwórny aparat z 64-megapikselowym głównym modułem i w 32-megapikselowy przedni aparat. Ich działanie wykorzystuje funkcja Full Dimension Fusion (FDF), czyli system obrazowania stworzony z myślą o kadrach portretowych.

Opiera się on na działaniu dwóch elementów. Pierwszy z nich, układ ulepszający jakość, pozwala nagrywać wyraźne wideo nawet w utrudnionych warunkach oświetleniowych czy podczas ruchu. Drugi układ, do wykrywania ujęć portretowych, zapewniać ma z kolei naturalny wygląd zdjęć.

Aparat i kamera są bardzo ważne w Oppo Reno5 5G.

Korzystając z systemu FDF, użytkownicy Reno5 5G mogą wybrać opcję rozjaśniania filmów opartą na SI. Funkcja ta automatycznie wykrywa oświetlenie otoczenia w kadrze i odpowiednio poprawia jakość nagrania, stosując algorytmy do tworzenia filmów w trudnych warunkach oświetleniowych. W przypadku niedoświetlonego otoczenia algorytmy do tworzenia filmów w nocy automatycznie rozświetlą ujęcie. Z kolei jeśli system wykryje podświetlenie tła, algorytmy Live HDR pomogą zredukować prześwietlone obszary.

Dual-View Video pozwala nagrywać, korzystając jednocześnie z aparatu głównego i selfie. Rozwiązanie umożliwia połączenie obrazu z obu źródeł na trzy sposoby: poprzez podzielenie ekranu na pół (pionowo i poziomo), umieszczenie na głównym obrazie mniejszego koła, w którym znajduje się np. komentująca film osoba, albo zamieszczenie kwadratu działającego na tej samej zasadzie. Nie zabrakło znanej z innych telefonów Oppo Ultrastabilizacji Video.

Od zera do pełna w 35 min. Reno5 5G jest szybki – również w kwestii ładowania akumulatora.

Do modelu Reno5 5G producent wprowadził autorską technologię szybkiego ładowania 65W Supervooc 2.0. Za jej sprawą wystarczy 35 minut, żeby akumulator Reno5 5G naładować od 0 do 100 proc. Sam akumulator ma pojemność 4300 mAh i ma wystarczyć na okrągły dzień pracy. Telefon ma 8 GB RAM i 128 GB pamięci. Układ Snapdragon 765G obsługuje łączność z siecią 5G.

Telefon waży 172 g i ma 7,9 mm grubości. Dzięki zastosowaniu rozwiązania COF (Chip On Flex) twórcom udało się zmniejszyć dolną krawędź ekranu do 3,98 mm, czyli o 28 proc. w porównaniu z modelem Reno4. Stosunek wielkości ekranu do całego urządzenia wynosi 91,7 proc.

Dodatkowo, funkcja odblokowania telefonu za pomocą odcisku palca umieszczona jest tuż pod wyświetlaczem, żeby umożliwić łatwy dostęp i zabezpieczyć przechowywane w urządzeniu dane. W Reno5 5G znajduje się 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080), z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Telefon pracuje pod kontrolą bazującego na Androidzie 11 systemu ColorOS 11.1.

To teraz czas na kompromisy w formie Reno5 Lite i Reno5 Z 5G.

Reno5 Lite

Oba urządzenia wyposażono w poczwórny tylny aparat z 48-megapikselowym modułem głównym z osobnymi modułami szerokokątnymi, makro i do portretów. Oba modele obsługują udoskonalone funkcje nagrywania portretowego, takie jak AI Color Portrait Video czy Portret neonowy, a także filtry koloru, pozwalające na pozostawienie w nagraniu tylko jednej barwy (czerwonej, zielonej lub błękitnej) w celu uzyskania ciekawego efektu artystycznego.

Reno5 Z

W Reno5 Lite oraz w Reno5 Z 5G użytkownicy mogą korzystać również z funkcji filmowania z dwóch aparatów, będącej wyróżnikiem dla serii Reno5. Ekrany to, jak zwykle w Oppo, AMOLED-y o ponoć dobrym odwzorowaniu kolorów i bardzo dobrej jasności, gwarantującej komfortową obsługę nawet w pełnym słońcu.

Zarówno w Reno5 Lite, jak i Reno5 Z 5G, zastosowano Szybkie Ładowanie Vooc 4.0 o mocy 30 W i akumulator o pojemności 4310 mAh. Specyfikację uzupełniają pamięci RAM i ROM: odpowiednio 8 + 128 GB. Procesory zastosowane w urządzeniach to MediaTek Helio P95 w modelu Reno5 Lite i MediaTek Dimensity 800U 5G w modelu Reno5 Z 5G.

Jak brzmi Oppo? Do sprzedaży wchodzą słuchawki Enco X.

Enco X to bezprzewodowe słuchawki z aktywną redukcją szumów. Zostały stworzone we współpracy z Dynaudio i pracują w oparciu o system dynamicznego wzmocnienia DEEB 3.0 . Obsługują też kodek LHDC. Enco X, według producenta, umożliwiają słuchanie muzyki nawet przez 25 godzin (korzystając z etui ładującego). Słuchawki wykorzystują Bluetootha 5.2. Ich użytkownik może wybrać pomiędzy czterostopniowym trybem tłumienia hałasów z otoczenia. Każdy z nich jest dopasowany do konkretnych sytuacji – na zewnątrz, w pomieszczeniach, w domu lub w podróży.

Oppo Enco X zostały wyposażone w magnetycznie zbalansowany sterownik membranowy wysokiej częstotliwości i trójwarstwowy kompozytowy sterownik dynamiczny średniej i niskiej częstotliwości. Mają zasięg do 10 m.

Oppo Band zadba o nasze zdrowie.

Urządzenie zostało wyposażone w 1,1-calowy kolorowy wyświetlacz AMOLED. Opaska zapewnia 12 trybów treningowych, takich jak bieg, marsz, jazda na rowerze, pływanie, badminton, krykiet czy joga. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w funkcję stałego monitorowania natlenienia krwi, która co minutę dokonuje pomiaru także podczas snu – opaska posiada funkcję monitoringu nocnego odpoczynku. Band zapisuje wszystkie treningi w aplikacji HeyTap Health, dzięki czemu użytkownik może sprawdzać swoje postępy i motywować się do dalszych ćwiczeń.

Za pomocą opaski użytkownik może odbierać wiadomości i powiadomienia o połączeniach przychodzących, sterować odtwarzaniem muzyki, a nawet odszukać swój telefon. Opaska jest wyposażona w akumulator o pojemności 100 mAh, który można naładować w ciągu 1,5 godziny. Oppo Band wytrzymuje nawet do 12 dni na jednym ładowaniu baterii, a ATM5 sprawia, że nie trzeba się również bać wejść z nią do wody nawet do głębokości 50 m.

Oppo Reno5 5G, Reno5 Lite, Reno5 Z, Enco X, Oppo Band – ceny i dostępność.

Model Reno5 5G będzie można kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i czarnej, w sugerowanej cenie detalicznej 2000 zł, a w ofercie specjalnej obowiązującej od 23.03 do 05.04.2021 r. za 1 zł można dobrać do niego słuchawki Enco W31.

Oppo Reno5 Lite oferowany jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i fioletowo-niebieskim, w cenie 1600 zł. W specjalnej ofercie na start będzie dostępny z inteligentną opaską Oppo Band za 1 zł. Oferty specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów.

Natomiast OPPO Reno5 Z pojawi się w sklepach nieco później, w wersji czarnej i fioletowo-niebieskiej, w cenie 1800 zł.

Z kolei słuchawki bezprzewodowe Enco X będą dostępne w kolorze białym. Ich sugerowana cena detaliczna wynosi 800 zł. Oppo Band (w wersji czarnej, sport) kosztować będzie zaś 200 zł. Oba produkty od 23 marca będą dostępne w strefie marki na Allegro, oraz w ofercie partnerów detalicznych.

Premierowe produkty znajdą się ponadto w ofercie operatorów. W przypadku Play, od 29 marca, Reno5 5G w komplecie ze słuchawkami Enco W11 będzie można nabyć w abonamencie L, płacąc łącznie 145 zł miesięcznie. Zestaw Reno5 Lite z Oppo Band będzie dostępny z kolei w taryfie M, przy dopłacie 50 zł do miesięcznego rachunku. Dodatkowo od 24 marca w pakiecie z dowolną ofertą abonamentową Reno5 5G ze słuchawkami Enco W31 kupią też klienci T-Mobile.