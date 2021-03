AliExpress w końcu będzie przestrzegał europejskiego prawa. Dostaniesz dwa tygodnie na zwrot bez podania powodu

Zakupy na AliExpress wiążą się często z dużymi oszczędnościami finansowymi. Obarczone są jednak pewnym ryzykiem. Zwrot towaru, który nas nie satysfakcjonuje, w dużej mierze zależał od dobrej woli sprzedającego. To właśnie się zmienia.

Kupując towar przez Internet z dowolnego europejskiego sklepu mamy dwa tygodnie, by upewnić się o zasadności naszego zakupu. Jeżeli okaże się, że produkt nie spełnia naszych oczekiwań – możemy go zwrócić w przeciągu dwóch tygodni bez podania przyczyny. Od tej reguły są wyjątki: nie możemy zwrócić towaru, który ma już ślady użytkowania. Nie możemy zwrócić towaru na specjalne zamówienie (na przykład garnituru szytego na miarę). Nie możemy też zwrócić takiego, którego wyjęcie z opakowania uniemożliwia ponowną sprzedaż (na przykład soczewek kontaktowych).

Na AliExpress zazwyczaj jednak nie kupujemy takich wyjątkowych dóbr. Niestety, do tej pory rzeczone prawo nie obejmowało chińskiej platformy e-handlowej. Wsparcie klienta na AliExpress cieszy się dobrą opinią i ponoć zawsze stara się pomóc. Jednak do tej pory zwrot bez podania przyczyny zależał od dobrej woli sprzedającego.

To właśnie się zmienia. Zwrot towaru kupionego na AliExpress bez podania przyczyny będzie już możliwy.

Holenderski Autoriteit Consument & Markt (urząd ds. konsumentów i rynków) przy współpracy z Komisją Europejską zdołał wynegocjować zobowiązanie od AliExpress do przestrzegania praw europejskich konsumentów. To oznacza, co następuje:

Klienci mają 14 dni na zgłoszenie chęci zwrotu towaru bez podania przyczyny i kolejne 14 na jego właściwy zwrot.

Towary z AliExpress będą opatrzone umową gwarancyjną zgodną z europejskim prawem.

AliExpress musi informować klientów o potencjalnych kosztach dodatkowych, takich jak konieczność opłacenia cła czy podatku.

AliExpress musi zapewnić klientowi informacje o podmiocie sprzedającym towar.

AliExpress musi informować czy wyższe pozycjonowanie danego sprzedawcy w wyszukiwarce e-sklepu wynika z opłacenia pozycjonowania przez sprzedającego.

AliExpress nie może już odsyłać sporów do sądu pierwszej instancji w Hongkongu – musi informować w którym sądzie w kraju nabywcy taki spór może być rozstrzygnięty.

AliExpress ma wdrożyć wszystkie punkty z podpisanego zobowiązania nie później niż do 1 maja bieżącego roku.

Biorąc pod uwagę rosnącą popularność AliExpress – to genialne wieści. Zwłaszcza że chiński e-sklep coraz chętniej inwestuje w Polskę. W naszym kraju mają pojawić się punkty odbioru wysyłki konkurencyjne dla Paczkomatów, a płatności już od ponad pół roku można dokonywać za pomocą BLIK-a.