Wszystkie przelewy w jednej aplikacji PeoPay. Te z innego banku też

Nie trzeba instalować kilku aplikacji, żeby wygodnie zrobić przelew. Klientom Banku Pekao wystarczy PeoPay. Można w nim sprawdzić stan konta w innym banku, a nawet zlecić wykonanie przelewu.

Posiadacze rachunków w kilku bankach mogą się łatwo pogubić, a co najmniej zirytować, gdy mają do wykonania kilka przelewów. Z jednego konta opłacają domowe rachunki, z innego spłacają kredyt, a kolejny służy do bieżących wydatków. Jeśli do ich obsługi za każdym razem trzeba się logować do serwisu innego banku, robi się kłopotliwie.

Nawet dla osób przyzwyczajonych do wygody korzystania z aplikacji na telefon jest to utrudnienie, gdy trzeba się nieustannie się przelogowywać, a i logowanie przy wykorzystaniu biometrii może nie być wystarczającym ułatwieniem. Zaloguj się, sprawdź, przelej, potwierdź, wyloguj i zaloguj znowu, ale na inne konto i z wykorzystaniem innej aplikacji z zupełnie innym interfejsem - padnij, powstań, powtórz.

Taki kłopot nadmiaru bogactwa rozwiązuje aplikacja PeoPay.

Aplikacja PeoPay 3.0 - taka do wszystkich przelewów

Aplikacja PeoPay w wersji 3.0 jest spójna z serwisem transakcyjnym Pekao24. Przyzwyczajeni do obsługi konta przez wersję webową nie będą zagubieni, gdy już przekonają się do aplikacji na smartfony. Jej nową wersję kilka miesięcy temu recenzował Piotr i chwalił jej interfejs.

Z nowej aplikacji Banku Pekao S.A. korzystam już od kilku dni i jestem z niej niezmiernie zadowolony — wygląda ładnie i przejrzyście. Wreszcie nie czuję dysonansu, gdy przesiadam się z systemu bankowości Pekao24 w przeglądarce na smartfona, bo PeoPay 3.0 projektowany był w tym samym duchu.

Niedawno trafiła do niej możliwość podglądu salda na rachunkach w innych bankach, teraz dołączyła również możliwość wykonania z nich przelewu.

Zalogować wystarczy się tylko raz

Korzystanie z tego udogodnienia jest proste. Po zalogowaniu do aplikacji PeoPay dodajemy rachunek z innego banku. Trzeba zaakceptować regulamin i wyrazić odpowiednie zgody, potem zostaniemy przekierowani na stronę wybranego banku. Potwierdzamy dostęp do rachunków i od tej pory jesteśmy szczęściarzami, którzy mogą wykonać przelew z rachunku jednego banku za pośrednictwem aplikacji zupełnie innego banku.

Z rachunków tych banków wykonamy przelew za pomocą PeoPay:

PKO BP,

Inteligo,

Santander Bank,

BNP Paribas,

ING,

Alior Bank,

Millenium,

niedługo dołączy mBank.

Można też wykonać tym sposobem przelew zagraniczny. Takie rzeczy to tylko w Banku Pekao - to jedyny polski bank, który pozwala swoim klientom na realizację zagranicznych przelewów z kont innych banków. Usługa przelewów zagranicznych działa dla wszystkich wyżej wymienionych banków (oprócz mBanku).

Takie udogodnienia umożliwia otwarta bankowość wprowadzona unijną dyrektywą PSD2. Usługi bankowe mają być jeszcze bezpieczniejsze, a wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć logowanie do serwisów transakcyjnych, autoryzacje transakcji i korzystanie z kart płatniczych.

PeoPay - ciągle więcej możliwości

To kolejne ułatwienie dla klientów korzystających z PeoPay. Od kilku miesięcy mogą w aplikacji akceptować dyspozycje przelewów składanych w oddziale. Tym samym uwalniają się od podpisywania papierowych druków. W aplikacji mogę też wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych, adresie zamieszkania czy danych kontaktowych. To spore uproszczenie w dopełnianiu męczących formalności. Pekao nie zapomniało również o klientach z niektórymi smartfonami Huawei, którzy utracili dostęp do sklepu Google. Aplikacja PeoPay trafiła latem do Huawei AppGallery.

PeoPay pobierzesz ze sklepu Google Pay lub App Store, a aplikacji swoich pozostałych banków będziesz używał rzadziej.



*Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao.