Jak odblokować filmy z Netfliksa dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych? Nic prostszego. Wystarczy skorzystać z VPN-a

CyberGhost VPN pomoże również w zachowaniu anonimowości i bezpiecznym surfowaniu po internecie. Teraz można go kupić w promocyjnej, świątecznej cenie.

Pandemia stała się „wielkim przyspieszaczem” wszelkich cyfrowych trendów. W kilka chwil przenieśliśmy do internetu ogrom naszych codziennych aktywności. Nie było innego wyboru. E-lekcje w szkole, wideo-calle w pracy, a do tego internetowe: zakupy czy konferencje. Niektórzy z nas już wcześniej dosłownie „żyli w sieci” – teraz smaku tego życia zaznała większość z nas.

Dlatego bezpieczeństwo w sieci nigdy nie było ważniejsze. Tylko wiosną liczba wykrytych zagrożeń w sieci wzrosła o 131 proc. Jednym z patentów na wzmocnienie zabezpieczeń jest zaś dobry VPN. To za jego pomocą stworzyć możemy zaszyfrowany tunel do zlokalizowanego w innym kraju serwera.

To właśnie ten serwer będzie w naszym imieniu przesyłał dane dalej. Zyskamy nowe IP, a dostawca internetu nie będzie mógł podglądać danych, jakie wymieniamy ze światem. To dodatkowa warstwa anonimowości. Dzięki VPN-om możemy również uzyskać dostęp do treści objętych blokadą regionalną, jak np. seriali czy filmów, zarezerwowanych tylko dla Amerykanów czy Japończyków. Zmiana lokacji pomaga również przy obchodzeniu cenzury, a dodatkowe oprogramowanie uruchamiane z VPN-em pomaga w blokowaniu złośliwego oprogramowania.

Netflix na sterydach, czyli filmy i seriale niedostępne w Polsce.

Na potrzeby tego artykułu sprawdźmy VPN prosto z Rumunii - CyberGhost VPN. Wystarczy połączyć się z serwerem w Stanach Zjednoczonych, aby w mig rozszerzyć swoją bibliotekę na Netfliksie o dodatkowe materiały, niedostępne w Polsce. Ba, przy wyborze połączenia możemy nawet wybrać to, które zagwarantuje nam najlepszą wydajność pod kątem Netfliksa.





Oto kilka filmów, które niedostępne są w Polsce.

Zabić, jak to łatwo powiedzieć

Mroczny, inteligentny thriller z Bradem Pittem.

Gran Torino

Momentami zabawna, choć gorzka opowieść o amerykańskim społeczeństwie od Clinta Eastwooda.

Taxi driver

Klasyk od Martina Scorsese. Robert DeNiro w najwyższej formie i uniwersalna opowieść o weteranie chcącym wyplenić zło tego świata.

Netflix to również (a może przede wszystkim) świetne seriale.

16 sezonów Grey’s Anatomy

Popularni Chirurdzy dla wielu z nas są już niemal jak starzy znajomi. Nieprzerwanie od 2005 roku wracają z kolejnym sezonem, w którym medycyna jest tylko tłem dla miłości, zdrady czy przyjaźni.

Dexter

Gdyby nie zakończenie Dexter wylądowałby w moim TOP10 seriali wszechczasów. A tak jest na 11 miejscu. Pozycja obowiązkowa dla fanów kryminałów.

The Office

Amerykańska wersja The Office cały czas króluje w świecie internetowych memów czy bloopersów. Jest to więc świetna okazja, aby poznać szerszy kontekst najbardziej znanej firmy papierniczej na świecie.

Biblioteka Netfliksa zmienia się z tygodnia na tydzień. Z VPN-em będziemy mogli zabezpieczyć się przed utratą ulubionego filmu lub serialu zanim go obejrzymy.

CyberGhost VPN - 6,5 tys. serwerów w 90 krajach.

CyberGhost VPN to jeden z liderów rynku. Do przyjrzenia się akurat jemu zainspirowała mnie wysoka średnia ocen w serwisie TrustPilot – 4,8/5. Nie będziemy jednak wierzyć opiniom na słowo – zweryfikujmy dostępne funkcje, które sprawią, że staniemy się cyfrowym duchem.

Po zainstalowaniu VPN-a naszym oczom ukaże się polskojęzyczne menu. Z jego poziomu szybko będziemy w stanie połączyć się z serwerami w jednym z 90 krajów. Ich lista jest na tyle rozległa, że powinna zabezpieczyć praktycznie wszystkie zastosowania.





W ustawieniach skonfigurować można m.in. blokowanie złośliwych stron, śledzenia online, kompresję danych czy automatyczne przekierowanie do bezpiecznych stron HTTPS.

CyberGhost VPN automatycznie szyfruje połączenie, a także ukrywa adres IP. Dodatkowo, może uruchamiać się przy starcie systemu i otwierać przeglądarkę (np. w trybie incognito) bezpośrednio po nawiązaniu połączenia. Skonfigurować możemy wyjątki i reguły, określające gdzie chcemy korzystać z VPN-a, a gdzie nie. Podobnie skonfigurować możemy wszystkie połączenia z sieciami. Przykładowo, kiedy surfujemy z domu potrzebujemy VPN-a na okrągło, ale kiedy jesteśmy w pracy podłączamy się już tylko chronionego intranetu.





CyberGhost VPN nie ogranicza przy tym prędkości naszego połączenia, więc z powodzeniem możemy oglądać materiały strumieniowane w najwyższej jakości. Do VPN-a podłączymy maksymalnie 7 urządzeń, wśród których znaleźć się będą mogły: komputery (systemy: Windows, macOS i Linux), smartfony i tablety (systemy: Android, iOS), konsole (PS4, Xbox One), a nawet telewizory, platformy telewizyjne (jak Apple TV czy Amazon Fire TV) czy routery. W razie problemów można zaś porozmawiać ze wsparciem klienta dostępnym o dowolnej porze dnia i nocy.

Ważnym elementem każdego VPN-a jest swoista gwarancja prywatności. Aby przyjrzeć się jej bliżej sprawdziłem raporty transparentności. CyberGhost VPN od 2011 roku dzieli się w nich szczegółami próśb o podzielenie się danymi od różnych organów. W 2019 roku firma otrzymała ponad 57 tys. zawiadomień DMCA (np. związanych z piractwem) i ponad 30 tys. zawiadomień o podejrzanej aktywności. Sześćdziesięciokrotnie z firmą kontaktowała się Policja. CyberGhost VPN samodzielnie działa na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w internecie, np. blokując porty wykorzystywane do wysyłania pirackich torrentów czy blokując IP atakujących. Wszystkie internetowe aktywności muszą przecież odbywać się zgodnie z prawem. Rumuńska firma nie współpracuje jednak z żadnymi władzami i nie przechowuje logów na swoich serwerach. Możemy spać spokojnie. Także dlatego, że każde połączenie szyfrowane jest 256-bitowym protokołem AES – praktycznie nie do złamania.

Jeśli jednak z jakiegoś powodu CyberGhost VPN nie przypadnie nam do gustu, możemy zareklamować produkt. Otrzymamy pełen zwrot pieniędzy jeśli zrobimy to w ciągu 45 dni.

Promocja na CyberGhost VPN

Czytelnicy Spider’s Web mogą skorzystać z 83-procentowej zniżki na 3-letnią subskrypcję. Każdy z 36 miesięcy kosztował was będzie 2 euro, a trzy dodatkowe dostaniecie za darmo. Trendy pokazują, że do internetu przenosić będziemy kolejne sfery naszego życia, a więc warto zabezpieczyć się na przyszłość. Zwłaszcza, że jeśli będziemy przemieszczali się pomiędzy krajami, możemy stracić dostęp do polskiej biblioteki, do której niedawno dołączył m.in. hitowy serial TVP – Ranczo.

Za dwa euro zwiększymy bezpieczeństwo przy podłączaniu się do publicznego Wi-Fi czy przeprowadzaniu transakcji bankowych. Ukryjemy swój adres internetowy i zyskamy dostęp do gier czy filmów z blokadą regionalną. Skorzystamy również z promocji dostępnych dla mieszkańców innych krajów czy stron internetowych za firewallem. A to wszystko z gwarancją braku logów po stronie VPN-a.

