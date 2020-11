Dolby Vision i Dolby Atmos na każdą kieszeń w soundbarach i TV od TCL

TCL kontynuuje swoją strategię w formie oferowania produktów z dobrą specyfikacją w rozsądnych cenach. Przyzwoity zestaw do filmów i gier za około 3 tys. zł? Da się.

Paradę nowości od TCL otwierają soundbary. Pierwszy z nich – 260-watowy TCL TC 8111 – za sprawą dwóch wbudowanych subooferów oraz systemu Dolby Atmos symulowanemu na konfiguracji głośników 2.1 powinien zapewnić podstawowe, choć bardzo przyzwoite, rozszerzenie możliwości audio każdego telewizora w cenie zaledwie 900 zł. W modelu tym subwoofer jest wbudowany bezpośrednio w grajbelkę, a samo urządzenie poza HDMI eARC dodatkowo obsługuje Bluetooth.

Drugi model to 240-watowy TS 6110 również w systemie 2.1. W porównaniu do droższego modelu różni się brakiem obsługi Dolby Atmos (choć jest Dolby Digital) i HDMI eARC, stawiając na starsze HDMI ARC. Choć po prawdzie z uwagi na brak obsługi Atmosa nie ma to większego znaczenia. W modelu tym subwoofer jest osobnym modułem, łączącym się bezprzewodowo z grajbelką. Cena: 700 zł

Trzecia nowość to 120-watowy model TS6100. Tu zabrakło suboowera, choć nadal mamy łączność HDMI ARC. Ten model pojawi się w sprzedaży w cenie 400 zł.

Soundbar z Dolby Atmos ma uzupełnić możliwości telewizora. TCL ma więc dla nas nowe smart TV z obsługą Dolby Vision.

Pierwszym z zaprezentowanych przez TCL modelem jest smukły P81 pracujący w rozdzielczości 4K z autorskim mechanizmem Motion Estimation/Motion Compensation (MEMC) Motion Clarity Pro, który ma pomagać zredukować do minimum rozmycie wyświetlacza i smugi pojawiające się na ekranie podczas ruchu obiektów.

P81 obsługuje obraz między innymi w formatach HDR10 i Dolby Vision i potrafi dekodować dźwięk w Dolby Atmos. Telewizor pracuje pod kontrolą systemu Android TV. Powinien też ładnie prezentować się w salonie za sprawą bardzo cienkich ramek okalających ekran.

Model P81 dostępny jest w wersjach z wyświetlaczem o przekątnej 50, 55 i 65 cali. Cenę 55-calowego modelu ustalono na 2,5 tys. zł.

Do sprzedaży trafiają również telewizory P71 z obsługą HDR10. Do poprawy jakości obrazu wykorzystany jest tu mechanizm Micro Dimming, który w celu dostosowania jasności analizuje sto oddzielnych stref. Model ten również pracuje pod kontrolą Android TV i także może się pochwalić tak zwanym bezramkowym wzornictwem. Co miłe, mimo niskiej ceny do obudowy wykorzystano metal.

Seria P71 dostępna jest z ekranami o przekątnej 43, 50, 55, 65 i 75 cali. 55-calowy egzemplarz dostępny będzie w cenie 2,4 tys. zł.

Ostatnią z nowości jest seria telewizorów P615. W ciut mniej atrakcyjnym wzornictwie, choć technicznie bardzo podobny. Również i tu mamy obsługę HDR10 i sto stref w ramach systemu wygaszania Micro Dimming Pro. Seria P615 dostępna jest z ekranami o przekątnej 43, 50, 55,65, 70 i 75 cali. Za 55-calowy egzemplarz zapłacimy 2,1 tys. zł.