Transfer do stajni rycerza open source’a. Co twórca Pythona robi w Microsofcie?

Według wielu Python stał się najpopularniejszym językiem programowania. Badanie Northeastern University, które brało pod uwagę oferty pracy, pokazuje, że nie tylko najbardziej poszukiwana jest umiejętność programowania właśnie w Pythonie, ale i że oferowana płaca za nią jest bardzo konkurencyjna.

Ten interpretowany język wysokiego poziomu znajduje swoje zastosowania zarówno jako popularny język używany przez data scientists, jak i jako język skryptowy, pomagający np. zautomatyzować procesy CI/CD. Dzięki wspieraniu wielu paradygmatów programowania (można w nim pisać między innmymi obiektowo i funkcjonalnie) i dynamicznemu typowaniu pasuje on prawie każdemu.

Python powstał jeszcze pod koniec lat 80. w Holandii. Jego pomysłodawcą i twórcą był Guido van Rossum, który kierował jego rozwojem do 2018 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Pracował wtedy w firmie, która jest twórcą popularnej usługi Dropbox, a jego obowiązki wobec Pythona przejęła kilkuosobowa rada programistów.

Jednak tacy ludzie jak Guida rzadko pozostają długo bezczynni. Trudno było uwierzyć w tę emeryturę. I rzeczywiście. Dziś okazało się, że Guido pojawił się ponownie na programistycznej scenie i to znów jako twórca Pythona.

Microsoft - rycerz open source'a

Jak napisał Guido na swoim Twitterze:

Zorientowałem się, że emerytura jest nudna, i dołączyłem do Działu Rozwoju w Microsofcie. Co będę robił? Zbyt wiele by wymienić. Na pewno zadbam o to, aby Pythona lepiej się używało (i to nie tylko pod Windows :-) Jest tu tyle open source'a. Wkrótce więcej informacji.

I rzeczywiście. Microsoft stał się jednym z największych rycerzy open source'a pośród dużych firm. Udostępnia dużą część swojego oprogramowania dla developerów jako open source i wspiera ogromną liczbę projektów otwartego oprogramowania, jest właścicielem lubianego przez programistów GitHuba i to właśnie pod jego dachem został stworzony i jest rozwijany TypeScript. Wielu programistów, którzy nigdy nie mieli komputera z Windowsem, pracuje w swoim ulubionym edytorze kodu: Visual Studio Code. On też został stworzony przez Microsoft jako produkt open source.

Nigdy nie myślałem, że to powiem, ale Guido van Rossum powinien czuć się w Microsoft jak w domu.

Oficjalny tytuł Guido w Microsofcie to „Distinguished Engineer”. Biorąc pod uwagę popularność Pythona pośród programistów AI oraz naukowców, możemy spodziewać się wpływu van Rossuma na rozwój np. Azure. Nie zdziwiłbym się, gdyby udało się wprowadzić Pythona jako wspierany język skryptowy w niektórych rozwiązaniach, w których mamy do wyboru inne skryptowe dialekty. Jednak najważniejsze jest to, że twórca najpopularniejszego języka na świecie może w przyjaznym i bezpiecznym środowisku myśleć o jego rozwoju. Kolejna bariera pomiędzy open source i Microsoftem została pokonana.

Fotografia Guido van Rossuma Daniel Stroud, CC BY-SA 4.0