Gry i aplikacje na Androida w abonamencie, czyli Google Play Pass dotarł do Polski

Polacy, którzy zdecydowali się na telefony z systemem Android, będą mogli korzystać z usługi Google Play Pass. Firma z Mountain View zdradziła właśnie cennik gier i aplikacji na abonament.

Google Play Pass to cwana odpowiedź twórców systemu Android na usługę gamingową Apple’a o nazwie Arcade. W ramach tej subskrypcji posiadacze sprzętów z systemem Google’a otrzymują dostęp nie do paczki mniej lub bardziej udanych gier na wyłączność, tylko do paczki najróżniejszych gier oraz aplikacji od firm trzecich.

Warto przy tym pamiętać, że Play Pass nie jest specjalnie nową usługą, gdyż wystartowała ona już 23 września 2019 r., ale do tej pory klienci z Polski obchodzili się smakiem. To się jednak na szczęście zmienia, gdyż Google poinformował właśnie, że abonament na setki gier i aplikacji będzie można wykupić w naszym kraju w cenie 22,99 zł miesięcznie lub 139,99 zł na rok.

W co można zagrać w ramach usługi Google Play Pass na Androida?

Subskrybenci mogą liczyć na takie gry jak klasyczne Sonic the Hedgehog, głośne tytuły pokroju Monument Valley i Terrarii, a także na port gry komputerowej Knights of the Old Republic. W bibliotece nie zabrakło też miejsca na urokliwe Limbo, platformowe Teslagrad oraz polskie This War of Mine.

Google zapowiada przy tym, że na smartfonach i tabletach z Androidem pojawią się w ramach abonamentu w przyszłości kolejne gry warte uwagi. Wymieniane są takie tytuły jak Olo Loco, Bright Paw, Dakka Squadron od studio Phosphor oraz seria Worms od Team17 i te gry zadebiutują jeszcze przed końcem 2020 r.

Oprócz gier w ramach Google Play Pass dostępne są również aplikacje mobilne, a z pełną ofertą można zapoznać się w ramach sklepu Google Play w wersji 16.6.25 lub nowszej na urządzeniach z systemem Android w wersji 4.4 lub nowszej. Co istotne subskrypcją, tak jak innymi płatnymi treściami, można dzielić się nawet z pięcioma członkami rodziny.