Czym jest „Pro” w wykonaniu Huaweia? Przyglądamy się jego ekosystemowi usług na przykładzie zegarka Huawei GT2 Pro, tabletu Huawei MatePad Pro i słuchawek Huawei FreeBuds Pro.

Huawei jest jednym z tych producentów, którzy do rynku mobilnego podchodzą w sposób kompleksowy. W jego ofercie można znaleźć sprzęty z najróżniejszych kategorii, które nie tylko same w sobie prezentują świetny stosunek ceny do jakości, ale przy okazji się perfekcyjnie uzupełniają. Dzięki zasadzie synergii w komplecie oferują znacznie więcej niż osobno.

Czym jest ekosystem Huawei?

Wśród urządzeń marki Huawei — oprócz rzecz jasna telefonów takich jak te z linii Huawei P40, które są w samym centrum tzw. ekosystemu — można znaleźć smartwatche, tablety, słuchawki itp. Obecne wśród nich modele z dopiskiem Pro są określane przy tym najlepszymi urządzeniami w swojej klasie, a producent kieruje je do tych najbardziej wymagających klientów. Co mają do zaoferowania?

Smartwatch Huawei GT2 Pro

Nowy inteligentny zegarek marki Huawei to taki cyfrowy asystent. Akcesorium pomaga nam przetrwać dzień, dostarcza najważniejsze informacje wtedy, gdy są potrzebne (i to prosto na nadgarstek), a do tego dba o nasze zdrowie i rejestruje aktywność sportową.

W sprzedaży dostępne są dwa warianty Huawei GT2 Pro różniące się wyglądem i wykorzystanymi do jego produkcji materiałami, czyli klasyczna i sportowa. Niezależnie od wersji AMOLED-owy ekran chroni tu szafirowe szkło, a koperta wykonana jest z tytanu.

Ten zegarek, który należy do segmentu premium, pracuje przy tym na jednym ładowaniu aż dwa tygodnie.

Oczywiście mimo to może się zdarzyć, że zegarek rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie, ale to nie koniec świata. Dzięki tzw. ładowaniu zwrotnemu w telefonie można go naładować bezpośrednio ze smartfona, a 5 minut ładowania wystarczy na 10 godzin pracy.

Oprócz tego zegarek pozwala na wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, a z poziomu Huawei GT2 Pro można przejrzeć swoją listę kontaktów. Za pomocą funkcji zdalnej migawki można robić też zdjęcia telefonem umieszczonym np. na statywie.

Na tym możliwości tego akcesorium się nie kończą, bo tak jak zegarek współpracuje ze smartfonem, tak potrafi działać i bez niego. Wystarczy podpiąć słuchawki prosto do Huawei GT2 Pro, by np. słuchać muzyki poza domem bez zabierania ze sobą telefonu.

Słuchawki Huawei FreeBuds Pro

Aby wygodnie słuchać muzyki i prowadzić rozmowy telefoniczne, warto wyposażyć się w słuchawki pozbawione jakichkolwiek kabli. Propozycją firmy Huawei dla najbardziej wymagających klientów jest zestaw Huawei FreeBuds Pro z etui ładującym.

Ten model wyposażony został w funkcję inteligentnej dynamicznej redukcji szumów, która umożliwia zmniejszenie hałasu tła nawet do 40 dB, dzięki czemu można odciąć się od otoczenia. Pozwala na to 11-milimetrowemu dynamiczny przetwornik.

Do obsługi słuchawek Huawei FreeBuds Pro służy aplikacja AI Life.

Program, który można zainstalować zarówno na smartfonach, jak i na tabletach, pozwala na aktualizację firmware’u słuchawek oraz ręczne przełączanie się pomiędzy czterema trybami pracy. Są to tryby Dynamiczny, Komfortowy, Ogólny i Najwyższy.

Ponieważ zestaw Huawei FreeBuds Pro wspiera tryb Świadomość, który przepuszcza dźwięki otoczenia, słuchawki pozwalają słuchać muzyki i prowadzić rozmowy w np. biurze. To rozwiązanie docenią z pewnością osoby, które nie mogą pracować zdalnie.

Bezprzewodowe słuchawki można przy tym sparować nie tylko z telefonem, ale również z innymi urządzeniami takimi jak np. inteligentne zegarki. Dzięki temu można wyjść z domu bez telefonu i nie rezygnować ze słuchania muzyki.

Oprócz tego dochodzi opcja parowania słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie. Pozwala to np. dzwonić bez dotykania telefonu i oglądać wideo na tablecie w tym samym czasie. Nie trzeba już pauzować odtwarzania na czas rozmowy.

Tablet Huawei MatePad Pro

Kolejnym przykładem urządzenia, które rozwija skrzydła w ekosystemie Huawei, jest świetnie wyposażony MatePad Pro. Do tabletu można podpiąć klawiaturę i rysik, a urządzenie działa pod kontrolą systemu Android i ma dostęp do tych samych aplikacji, co telefon.

AppGallery pozwala zainstalować na MatePad Pro aplikację AI Life i z jej poziomu aktualizować oraz zmieniać ustawienia słuchawek Huaweia. Bezprzewodowe zestawy da się też ładować z tabletu poprzez funkcję ładowania zwrotnego — podobnie jak smartfony.

Huawei Matepad Pro

Wymieniane pomiędzy tabletem i telefonem danych również jest niezwykle proste.

W ramach usługi Huawei Share można skorzystać z funkcji OneHop, która ułatwia przerzucanie plików z jednego urządzenia na drugie. Dzięki temu zdjęcie albo dokument z telefonu na tablet (lub na odwrót) można wysłać w kilka sekund bez udziału chmury.

Oprócz tego MatePad Pro wspiera funkcję współdzielenia ekranu smartfona na pulpicie z opcją przenoszenia danych metodą drag-and-drop oraz pracę na trzech aplikacjach naraz. Do tego dochodzi opcja uruchamiania dwóch instancji tej samej aplikacji jednocześnie.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, by użyć ekranu w tablecie do… analizowana danych zdrowotnych rejestrowanych przez zegarek i przesyłanych do smartfona takich jak kroki, spalone kalorie, sen itp. Gdyby nie ekosystem Huawei, to nie byłoby możliwe.

Producent przygotował quiz, który pozwoli Wam sprawdzić swoją wiedzę nt. ekosystemu Huawei.

*Wpis powstał we współpracy z marką Huawei