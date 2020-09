Żegnamy największą wadę Xboxa. Nowy Microsoft Store jest świetny

Zupełnie nowa wersja Microsoft Store jest już dostępna dla wszystkich posiadaczy konsol Xbox One i Xbox Series. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji, jest bardzo szybki i czytelny. Kupowanie nowych gier to teraz przyjemność.

Jest taka fraza, którą niemal każdy posiadacz konsol Xbox One w duchu przeklina, pluje a zarazem drży, wypełniony trwogą. Rzeczona fraza to (nie bójcie się!) Microsoft Store. Uwielbiam swoją microsoftową konsolę, ale kupowanie gier lub pobieranie tych już posiadanych z poziomu konsoli było czynnością odległą od przyjemnych.

Microsoft Store nie był na pewno brzydki czy nieczytelny. Działał jednak w sposób wyjątkowo ociężały i nieresponsywny. Klik na grę… czekamy kilkanaście sekund… ale cały czas jesteśmy w gotowości, by wcisnąć przycisk A na kontrolerze celem powstrzymania automatycznie odtwarzanego i ryczącego z głośników zwiastuna. Potem walka z odnalezieniem kursora i już możemy przystępować do kupowania lub pobrania gry. Jeśli wszystko dobrze pójdzie.

Testowałem już nowego Microsoft Store dla konsol Xbox. Niebo a ziemia.

Nowy Microsoft Store z wyglądu i wzornictwa przypomina aplikację Xbox na Windowsa (tak na marginesie: właśnie zakończyły się jej beta-testy, jest do pobrania z Microsoft Store na PC). Kolorystyka i rozmieszczenie elementów nawigacji są bardzo podobne, choć niezupełnie identycznie. Widać, że wersja pod konsole została zoptymalizowana pod obsługę padem, a nie kursorem. Więcej elementów jest dostępnych od razu na ekranie do łatwego się do nich przeklikania.

To co jednak mnie szczególnie ujęło, to płynność i lekkość nowej aplikacji. Nie jest to responsywność na miarę interfejsu sztandarowych telefonów czy szybkich komputerów, ale kto wcześniej musiał użerać się z Microsoft Store na Xboksie – dziś powinien być zachwycony.

Nowości funkcjonalnych też jest kilka, choć są to głównie drobiazgi związane z wyświetlaniem poszczególnych elementów. Zwracam jednak uwagę na mechanizm pozwalający porównać różne wersje tej samej gry – bardzo mi tego brakowało, często trudno dociec za co właściwie dopłacamy w przypadku wersji Deluxe, Ultimate i innych.









Microsoft Store zostanie automatycznie uaktualniony do najnowszej wersji, jeżeli nie zmienialiśmy domyślnych ustawień konsoli. Jeżeli zdecydowaliśmy się na ręczne zatwierdzanie każdego z uaktualnień, nowa wersja sklepu czeka już na naszą zgodę.



