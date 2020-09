Zbliża się festiwal zakupów Smart! Week. To doskonała okazja, by przystąpić do Allegro Smart!

Program lojalnościowy Allegro Smart! zapewnia darmowe dostawy do 25 tys. punktów odbioru na terenie całej Polski. Gdy dodamy do tego Smart! Okazje i festiwal zakupowy Smart! Week ze zniżkami do 70 proc., uczestnictwo w programie staje się bardziej niż opłacalne.

Uczestnicy programu Allegro Smart! tylko w pierwszej połowie roku zaoszczędzili na darmowych dostawach 540 mln zł. Pół miliarda złotych to ogromna suma pieniędzy, dla wielu z nas trudna do wyobrażenia. Tymczasem Allegro wylicza, że od startu programu lojalnościowego w 2018 r., łączna kwota zaoszczędzona na dostawach wynosi ponad 1 mld zł.

Jak to wygląda na poziomie pojedynczego użytkownika? Mogę pokazać na własnym przykładzie. Sam korzystając z Allegro Smart!, oszczędziłem na dostawach ponad 250 zł. I choć faktem jest, że 80 proc. realizowanych przeze mnie zakupów online ma miejsce za pośrednictwem Allegro, to suma oszczędności zrobiła na mnie spore wrażenie.

Czym jest Allegro Smart!

W sierpniu minął rok od startu programu lojalnościowego Allegro Smart! Jego najważniejszym elementem są nielimitowane darmowe dostawy do 25 tys. punktów odbioru na terenie całego kraju. Na liście znajdują się paczkomaty InPostu, sklepy sieci Żabka, stacje Orlen, kioski RUCH-u, urzędy i placówki Poczty Polskiej oraz automaty pocztowe. Oczywiście przesyłkę możemy zamówić też do domu.

Osobiście wybieram przede wszystkim paczkomaty i sklepy Żabka. Powód jest prosty – do sklepu mam 50 m, a do paczkomatu mniej niż 200 m i nie muszę uzależniać swojego planu dnia od godzin pracy listonosza czy kuriera, a przesyłkę mogę odebrać w dogodnej dla mnie chwili.

W ramach Allegro Smart! mamy też możliwość darmowych zwrotów. Procedura jest bardzo prosta - wystarczy zapakowaną przesyłkę przynieść do punktu zwrotu.

Zalety programu nie kończą się na darmowych dostawach i zwrotach. Jego uczestnicy mogą korzystać ze specjalnych ofert w ramach Smart Okazji. Są to programy rabatowe na wybrane produkty dostępne wyłącznie dla uczestników Allegro Smart!

Codziennie o godzinie 20:00 prezentowane są Limitowane Smart Okazje, w których rabaty na zakupy sięgają nawet kilkuset złotych. W ten sposób można nabyć taniej smartfony, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły motoryzacyjne, kosmetyki, książki, ubrania i wiele innych produktów.

Wszyscy uczestnicy Allegro Smart! są objęci również całodobową pomocą techniczną. Oprócz tego w ramach Programu Ochrony Kupujących mają gwarancję zwrotu pieniędzy w ciągu 2 dni roboczych w przypadku odesłania zamówionych produktów.

Ile kosztuje Allegro Smart!

Mamy do wyboru dwie możliwości korzystania z Allegro Smart! Najkorzystniejszą z nich jest wykupienie usługi na cały rok z góry, za co zapłacimy 49 zł. Miesięczny koszt uczestnictwa w programie wynosi wówczas 4,08 zł. Klienci, którzy rzadziej robią zakupy w internecie, a mają w planach większą serię zakupów mogą skorzystać z abonamentu 1-miesięcznego za 8,99 zł.

Darmowa dostawa przysługuje, gdy podczas zakupów u jednego sprzedawcy wydamy co najmniej 40 zł. Mamy wówczas do wyboru dostawę do Paczkomatów i punktów odbioru. Jeżeli wydaliśmy więcej niż 100 zł możemy skorzystać z przesyłki kurierskiej.

Żeby zostać uczestnikiem Allegro Smart! wystarczy: wejść na stronę programu, wybrać wariant (roczny lub miesięczny), wybrać formę płatności, zaakceptować regulamin, dokonać wpłaty i poczekać na maila z potwierdzeniem uczestnictwa w programie.

Na Allegro mają Smart! Week, czyli wielki festiwal zakupowy

Na przełomie września i października, a konkretnie od 28 września do 4 października włącznie rusza kolejna edycja festiwalu zakupowego Smart! Week. To tysiące wyjątkowych ofert w specjalnych cenach z rabatami nawet do 70 proc. Bez żadnej przesady można napisać, że wśród ofert dostępnych w ramach Smart! Week każdy znajdzie coś dla siebie, bo akcja dotyczy wszystkich kategorii produktowych dostępnych na Allegro. Rabaty obejmować będą produkty wielu światowych i lubianych w Polsce marek. Wśród tych z naszego technologicznego poletka można wymienić m.in. Sony PlayStation, Xiaomi czy Casio, ale oferty dotyczą też m.in. marek Pedigree, Nivea, Dove czy Tefal.

A jak wygląda to z podziałem na kategorie produktowe? Za kosmetyki zapłacimy do 50 proc. mniej, za biżuterię do 45 proc., za zabawki, zegarki, akcesoria motoryzacyjne, odzież - do 40 proc., za smart-urządzenia, środki czystości, artykuły dla zwierząt, akcesoria kuchenne do 30 proc., a za artykuły spożywcze do 25 proc. taniej.

Jakie konkretne oferty cieszyły się największą popularnością w ubiegłym roku? Były wśród nich m.in. konsole PlayStation 4 i Xbox One S, iPhone’y 7, MacBooki Air, laptopy Lenovo, opaski Xiaomi Mi Band 4, a także telewizory Samsunga czy ubrania 4F.

W jaki sposób wziąć udział w Smart! Week?

Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest oczywiście uczestnictwo programie Allegro Smart! Gdy już korzystamy z programu, będziemy mieli do wyboru dwa rodzaj ofert. Limitowane oferty Smart! Week będą pojawiać się codziennie w różnych porach. Pierwsze z nich będą widoczne z wyprzedzeniem na dedykowanej stronie już od 21 września. Kolejne pojawią się od 27 września.

Premiowane rabatem zakupy będzie można zrobić od określonego dnia i od określonej godziny. Nowością w stosunku do zeszłorocznej edycji jest fakt, że godzina startu konkretnej Limitowanej oferty Smart! Week nie zostanie podana wcześniej, dlatego trzeba będzie śledzić stronę na bieżąco. To dobra decyzja, bo daje równe szanse wszystkim uczestnikom Smart! Weeku. W trosce o uczciwy przebieg promocji Allegro wprowadziło również limit liczby sztuk produktu. W przypadku najgorętszych ofert jeden kupujący będzie mógł nabyć 1 sztukę, a w innych przypadkach maksymalnie 5 sztuk.

Sporym ułatwieniem będzie możliwość dodania ich do obserwowanych na 20 min. przed startem oferty. Wówczas o początku oferty zostaniemy powiadomieni mailem lub przez aplikację Allegro. Dodanie oferty do obserwowanych jest niezwykle proste – wystarczy kliknąć gwiazdkę z napisem „Obserwuj” w prawym górnym rogu strony produktu.

Na wspomnianej już stronie akcji będą dostępne też oferty nielimitowane dostępne aż do wyczerpania zapasów.

Miłośnicy wyprzedaży i promocji mogą się obłowić, wydając na zakupy nawet 70 proc. mniej

Podczas Smart! Week będziemy mogli kupić w promocjach tysiące produktów. Allegro obiecuje, że w przypadku najgorętszych ofert zapłacimy o 70 proc. mniej. Dostępna będzie też cała masa produktów znanych marek w cenach obniżonych o kilkadziesiąt procent.

Uczestnictwo w programie Allegro Smart! pozwala zaoszczędzić spore pieniądze na dostawie. Gdy dodamy do tego tańsze zakupy w ramach Smart! Okazji i festiwal zakupowy Smart! Week, roczna opłata za uczestnictwo w programie zwróci nam się wielokrotnie.



Tekst powstał we współpracy z Allegro.