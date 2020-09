Naklejka z kotem i jazda. Jarosław Kaczyński pojawił się na TikToku

Kilka miesięcy temu, w toku niezwykle długiej kampanii prezydenckiej, urzędujący prezydent Polski Andrzej Duda, postawił na dotarcie do jak największej rzeszy potencjalnych wyborców. Najwyraźniejszym dowodem na otwartość na nowe media było pojawienie się prezydenta na TikToku.

Nikt się tego nie spodziewał, bowiem TikTok - w przeciwieństwie do Facebooka czy Twittera - jest portalem, na którym w znaczącej większości można znaleźć przede wszystkim tańczących nastolatków. Niemniej jednak sztab wyborczy Andrzeja Dudy także i to miejsce postanowił wykorzystać do komunikacji i ocieplania wizerunku.

Choć o samym nagraniu zrobiło się bardzo głośno, a nawet w pewnym momencie nagranie stało się swego rodzaju memem, to chyba uznano, że nie jest to właściwy kierunek i ostatecznie nagranie okazało się jednym z zaledwie dwóch nagrań prezydenta na tym portalu.

TikTok - kontrowersje

Ostatecznie konto Andrzeja Dudy na TikToku nie zniknęło, ale od 4 sierpnia nie pojawiły się na nim już żadne nowe treści. Konto @andrzejdudanatiktoku obserwuje aktualnie 426,8 tys. użytkowników portalu.

Czym była zatem podyktowana decyzja o zaprzestaniu aktywności? Najprawdopodobniej jest to związane z tym, że Stany Zjednoczone zaczęły bardzo mocno krytykować działalność tego portalu i zagroziły, że zakażą używania TikToka na terenie całego kraju. Aktualnie kilka firm rozważa przejęcie oddziału TikToka w USA, a po tak łakomy kąsek ustawiają się takie firmy jak Microsoft czy Oracle.

Zaskoczenie - Jarosław Kaczyński na TikToku

Sporym zaskoczeniem było zatem dzisiaj pojawienie się na TikToku prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Na nowo otwartym koncie Forum Młodych PiS pojawiło się nagranie, na którym prezes partii zachęca do wsparcia projektu „Piątka dla zwierząt”, o którym pisaliśmy tutaj, a który jest reakcją na reportaż pokazujący dramatyczne warunki hodowli zwierząt futerkowych.

Jeżeli posiadacie własne konto na TikToku, nagranie z prezesem PiS znajdziecie na koncie @forummlodychpis.

Pozostaje jednak pytanie jaki w takim razie jest obecny stosunek większości rządowej do wykorzystywania portalu TikTok do komunikacji. Unikamy jak prezydent Andrzej Duda, czy korzystamy jak prezes Jarosław Kaczyński?

