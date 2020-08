1 interakcji

Wiele odległych obiektów kosmicznych, takich jak na przykład planety, galaktyki i mgławice posiada swoje nieoficjalne nazwy, które powszechnie wykorzystywane są w społeczności astronomów.

Trwające w społeczności naukowców prace nad eliminowaniem dyskryminacji i nierówności we wszystkich aspektach działalności doprowadziły naukowców do wniosku, że także niektóre nazwy obiektów kosmicznych są niewłaściwe, a w niektórych przypadkach także krzywdzące.

Z tego też powodu NASA rozpoczęła analizę nieoficjalnej terminologii stosowanej w odniesieniu do obiektów kosmicznych.

Mgławica Eskimos

Mgławica Eskimos to teraz NGC 2392

Na wstępnym etapie prac NASA przestanie używać nazwy Mgławica Eskimos. Ta była dotychczas używano w odniesieniu do mgławicy planetarnej NGC 2392, świecącej pozostałości po gwieździe podobnej do Słońca, która rozwiała swoje zewnętrzne warstwy. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest fakt, że określenie Eskimos jest mającym rasistowski podtekst terminem kolonialnym używanym w odniesieniu do rdzennych mieszkańców obszarów podbiegunowych. Terminu tego nie stosuje się obecnie w żadnych dokumentach oficjalnych.

NGC 4567

Galaktyka Bliźnięta Syjamskie to NGC 4567/8

Analogicznie NASA przestanie używać nazwy Galaktyka Bliźnięta Syjamskie w odniesieniu do NGC 4567 oraz NGC 4568, dwóch galaktyk spiralnych znajdujących się w Gromadzie w Pannie. Od teraz NASA we wszystkich swoich dokumentach będzie stosowała jedynie oficjalne oznaczenia nadane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU).

Zdecydowanie wspieram prowadzone obecnie prace nad analizą nazw używanych w odniesieniu do obiektów astronomicznych. Naszym celem jest sprawienie, aby wszystkie nazwy były zgodne z naszymi wartościami w sferze równości i inkluzji. Z tego też powodu proaktywnie współpracujemy ze społecznością naukowców nad odpowiednimi zmianami. Nauka jest dla wszystkich i powinniśmy podkreślać to w każdy możliwy sposób – powiedział Thomas Zurbuchen, zastępca administratora Dyrektoratu Misji Naukowych NASA w Waszyngtonie.

Mgławica Koński Łeb

Nieoficjalne nazwy obiektów kosmicznych są znacznie powszechniejsze i lepiej odbierane przez szeroką opinię publiczną, dlatego też powinno się na nie zwrócić szczególną uwagę. Czy ktoś wie, czym jest obiekt skatalogowany jako Barnard 33? Z pewnością będą to pojedyncze osoby. Gdybyśmy jednak spytali, czy ktoś wie, czym jest Mgławica Koński Łeb, otrzymamy znacznie więcej pozytywnych reakcji. Mgławica Koński Łeb to właśnie Barnard 33.

W związku z powyższym w najbliższym czasie agencja będzie współpracowała z ekspertami od różnorodności, inkluzji i równouprawnienia, analizując wykorzystywane w astronomii i fizyce nazwy i terminy i wprowadzając do nich odpowiednie zmiany.

Wiele z wykorzystywanych dotychczas nazw posiada silne konotacje historyczne i kulturowe, których w dzisiejszym świecie nie powinno się używać. Świat nauki powinien być miejscem dla wszystkich i nikt nie powinien czuć się w nim napiętnowany czy wykluczony – mówi Stephen T. Shih, zastępca administratora ds. różnorodności i równych szans w NASA.