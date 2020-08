Trwają publiczne testy Grounded – nowej survivalowej gry od studia Obsidan. Mimo że gra nie jest jeszcze ukończona, jej twórcy właśnie udostępnili pierwszą aktualizację, która nie tylko usuwa wykryte błędy, a przede wszystkim wprowadza nowe treści.

Grounded to dzieło dość nietypowe jak na studio Obsidian. To jest cenione przede wszystkim za jej świetne gry RPG z klimatów Fantasy. Tymczasem Grounded – na dziś w wersji beta – to survivalowa gra, najlepiej sprawdzająca się w trybie wieloosobowym. I opowiada o grupie dzieciaków, które zostały pomniejszone i które muszą przetrwać w dżungli, jaką stał się dla nich zwykły trawnik.

Aktualizacja do wersji 0.2.0 jest już dostępna na platformach Xbox (PC i konsola) oraz Steam. Jest ona oczywiście darmowa i ma być pierwszą z bardzo wielu. Wersja na streaming Xbox Game Pass rzecz jasna od razu jest dostępna już w nowej wersji Usuwa ona wykryte przez graczy podczas testów niektóre problemy i niedoróbki, ale też wprowadza nowe treści.

Sierpniowa aktualizacja gry Grounded – co nowego?

Nowości jest bardzo wiele. Wprowadzony został system perków (unikalnych zalet przypisanych do postaci) – na dziś jest ich 13. Pojawiły się nowe typy questów od BURG.L i nowe receptury na craftowanie elementów naszej bazy. Pojawi się też nowy owad w zalanym biomie – wioślarka.

Najbardziej spektakularną nowością wydaje się jednak wprowadzenie do gry ogromnego ptaszyska. To wydaje się nie do pokonania, ale twórcy obiecują, że z odpadów przez niego pozostawianych – na przykład piór – będziemy mogli craftować zupełnie nowe przedmioty.

Aktualizacja zapowiada się bardzo fajnie i na pewno przynajmniej część z naszej redakcji po godzinach pracy zaloguje się do gry, by sprawdzić nowości. Niestety na razie nie jest jasne kiedy Grounded wyjdzie z fazy testów. Na szczęście już teraz, mimo nieukończonej formy, zapewnia mnóstwo dobrej zabawy.