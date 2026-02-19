Ranking darmowych VPN 2026. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?

Ładowanie...

Dużym problemem płatnych usług typu VPN jest sposób rozliczenia. Z zasady miesięczne pakiety są nieopłacalne, ponieważ kosztują nawet kilkadziesiąt złotych. Bardziej opłacalne są pakiety roczne lub dwuletnie. W takich planach musimy zapłacić całą sumę z góry. Nierzadko dostęp kosztuje kilkaset złotych, więc nie każdy jest w stanie sobie pozwolić na kupno VPN-a.

Ratunkiem są bezpłatne usługi. Poniżej znajdziecie zarówno w pełni darmowe pakiety, jak i te z okresem próbnym.

W pełni darmowe usługi VPN, które znajdziecie w dzisiejszym poradniku:

NordVPN - 3 dni za darmo na Androidzie lub 30-dniowy zwrot pieniędzy

NordVPN zapewnia 3-dniowy, w pełni darmowy okres próbny. Można z niego skorzystać na smartfonach i smartfonach z systemem Android. W tym celu musimy jedynie pobrać aplikację NordVPN ze sklepu Google Play, zalogować się lub stworzyć konto i przejść do zakładki subskrypcja. Tam znajdziemy opcję 3-dniowego darmowego okresu próbnego działającego na zasadzie subskrypcji Google Play. Do skorzystania z tej metody jest wymagana karta płatnicza.

W tym czasie możemy korzystać z pakietu VPN z dodatkową gratisową kartą eSIM 1 GB do wykorzystania w roamingu np. na wakacjach za granicą. Po 3-dniowym czasie użytkownik zapłaci 280 zł za pierwszy rok (płatne z góry - wychodzi 23,33 zł/mies.), a od drugiego roku opłata sięgnie niemal 500 zł/rocznie. Dlatego polecam anulować subskrypcję wcześniej.

Jest też inna metoda na korzystanie z pakietu niemal za darmo - 30-dniowy zwrot pieniędzy. Metoda ta działa na każdym urządzeniu, a nie tylko systemie Android. Rozwiązanie jednak wymaga wykonania płatności z góry, czyli tak naprawdę płacimy, natomiast w ciągu 30 dni możemy zrezygnować z usługi i otrzymać zwrot pieniędzy. Te wrócą do nas po anulowaniu abonamentu, więc tak naprawdę z własnej kieszeni nie zapłacimy nic.

NordVPN gwarantuje bardzo dobre możliwości techniczne: w usługę wchodzi ponad 7800 serwerów VPN w 164 krajach na całym świecie, ultraszybkie połączenie, nieograniczona przepustowość czy ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Do tego NordVPN ma politykę braku logów - nie rejestruje aktywności sieciowej użytkownika oraz wraz z subskrypcją korzystający dostaje dostęp do całodobowego centrum obsługi klienta.

Surfshark VPN - 7-dniowy okres próbny tylko na smartfonach

Surfshark VPN również umożliwia klientom na skorzystanie z 7-dniowego okresu próbnego. Podobnie jak w przypadku ExpressVPN opcja jest jednak dostępna wyłącznie z poziomu smartfona - nie ma możliwości uzyskania darmowego dostępu podczas rejestrowania się na komputerze osobistym lub w przeglądarce internetowej. 7-dniowy okres dotyczy zarówno smartfonów z Androidem, jak i iOS.

Darmowy tydzień w Surfshark VPN jest jednak dostępny wyłącznie w przypadku planu Surfshark Starter na 12 mies., który standardowo kosztuje 17,49 zł/mies. (209,99 zł na rok płacone z góry). Nie ma możliwości zmiany na plan z rozliczeniem miesięcznym.

SPRAWDŹ OFERTĘ Surfshark VPN Surfshark

Co zapewnia pakiet Surfshark Starter? Dostęp do usługi VPN z 100 krajów na całym świecie na ponad 3200 serwerach bazujących jedynie na pamięci operacyjnej. Usługa nie rejestruje, nie śledzi i nie przechowuje danych na temat aktywności użytkownika. Podczas okresu próbnego można podłączyć 3 urządzenia z jednego konta (w klasycznej subskrypcji nie ma żadnego limitu).

Z usługi Surfshark VPN można korzystać na smartfonach z Androidem, iOS, komputerach z Windows, macOS, Linux, a także telewizorach, przystawkach FireTV oraz przeglądarkach internetowych i konsolach. Nie ma tu też limitów danych, czasu oraz prędkości.

CyberGhost VPN - nawet 7-dniowy okres w próbny

Kolejnym płatnym VPN-em z opcją darmowego okresu próbnego jest CyberGhost VPN. Długość okresu próbnego zależy w głównej mierze od platformy, z której korzystamy - dla komputerów z systemami Windows i macOS jest to tylko 24 godziny. W przypadku urządzeń z Androidem można liczyć na 3-dniowy okres próbny, a posiadacze smartfona iPhone skorzystają z 7 dni usługi za darmo.

W przypadku 1-dniowego okresu próbnego nie ma potrzeby podawania karty płatniczej - nie trzeba zatem pamiętać o anulowaniu abonamentu, natomiast w telefonach trzeba podłączyć do konta metodę płatności. Co oferuje okres próbny w CyberGhost VPN?

SPRAWDŹ OFERTĘ CyberGhost VPN CyberGhost

Wszystko to, co mamy w zwykłym płatnym planie. Dostęp do serwerów z 100 krajów, 126 miast na wszystkich kontynentach, silne szyfrowanie i techniki zabezpieczania, nielimitowaną przepustowość, czas korzystania i ilość przesłanych danych. CyberGhost VPN również prowadzi politykę bez śledzenia i zapisywania aktywności oraz sprzedawania danych użytkownika. Rozwiązanie jest dostępne na wszystkich kluczowych platformach - systemie Android, iOS, Windows, macOS, konsolach, przeglądarkach internetowych w formie wtyczek czy systemach dla telewizorów.

Planet Free VPN - całkowicie darmowy, bez logowania oraz limitów

Zdecydowanie jednym z najlepszych darmowych usług VPN jest Planet Free VPN. Usługa nie wymaga od użytkownika dodatkowych opłat, chociaż ma też plan premium z dostępem do lepszej oferty. Co natomiast dostajemy w darmowym planie?

Planet Free VPN w darmowej wersji nie wymaga logowania się i podawania danych osobistych. Usługa daje dostęp do serwerów w pięciu krajach bez dodatkowych opłat, są też dostępne serwery po obejrzeniu reklam - również za darmo.

SPRAWDŹ OFERTĘ Express Free VPN Planet Free VPN

Dużą zaletą usługi jest brak jakichkolwiek ograniczeń w kwestii przepustowości łącza internetowego, czasu oraz ilości przesłanych danych. Firma wykorzystuje w swoich serwerach bezpieczne protokoły zabezpieczające, 256-bitowe szyfrowanie oraz prowadzi politykę niezbierania logów użytkowników. Dane użytkownika nie są udostępniane firmom trzecim. Oprogramowanie działa na wszystkich ważniejszych platformach - Android, Windows, iOS, macOS oraz przeglądarkach internetowych jako wtyczka.

ProtonVPN - całkowicie darmowy, bez limitów i reklam

Na liście nie mogło zabraknąć ProtonVPN. To usługa, która tak samo jak Planet Free VPN jest dostępna w wersji darmowej i płatnej. Rozwiązanie w bezpłatnym wydaniu może pochwalić się brakiem jakichkolwiek reklam. Natomiast aby móc skorzystać z usługi będzie potrzebne konto, dzięki któremu można połączyć się z bezpieczną siecią maksymalnie na jednym urządzeniu jednocześnie.

ProtonVPN również zapewnia dostęp do usługi bez limitów czasu, przesłanych danych. Producent również mówi o nielimitowanej przepustowości sieci. ProtonVPN ma mieć także silne zabezpieczenia, szyfrowanie, ochronę przed wyciekiem danych DNS i IPv6, a szwajcarska polityka prywatności zakłada, że usługa nie zbiera żadnych logów użytkownika oraz nie dzieli się z nimi z firmami trzecimi.

SPRAWDŹ OFERTĘ ProtonVPN Proton VPN

Rozwiązanie ma bazować na oprogramowaniu opensource i jest dostępne na wszystkich ważniejszych platformach - Android, Windows, iOS, macOS, Linux oraz przeglądarkach internetowych.

Opera VPN - całkowicie darmowa, wbudowana w przeglądarkę

Opera w swojej przeglądarce internetowej również zapewnia użytkownikom dostęp do usług VPN. Darmowa sieć VPN jest dostępna zarówno z poziomu klasycznej Opery, jak i gamingowej Opery GX - niezależnie czy mówimy o programach na telefony, czy komputery. Czym może pochwalić się VPN wbudowany w Operę?

Tym, że nie wymaga dodatkowego programu pobranego na komputer lub telefon. Dla niektórych, np. tych, którzy chcą skorzystać z VPN do oglądania seriali z innych regionów w aplikacjach VOD, to może być ograniczenie. Mimo wszystko Opera nie rejestruje żadnej aktywności i nie zbiera danych użytkownika. Nie wymaga także konta - wystarczy pobrać Operę i gotowe, można zacząć korzystać.

SPRAWDŹ OFERTĘ Przeglądarka Opera z wbudowanym VPN Opera

Rozwiązanie w przeglądarce charakteryzuje się brakiem limitu danych, czasu przeglądania i dostępem do ponad 100 szybkich serwerów w trzech krajach. Dla osób, które potrzebują VPN-a na większej liczbie urządzeń, nie tylko w przeglądarce jest też plan Opera VPN Pro, w którym można skorzystać z 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego.

Albert Żurek 19.02.2026 22:24

