Tajemniczy obiekt pod Bartoszycami. Sprawa jest naprawdę poważna

Zgłoszenie wpłynęło w sobotę rano. Policję zaalarmowała osoba, która podczas prac w polu w okolicach wsi Osieka natrafiła na przedmiot przypominający drona. Funkcjonariusze potwierdzili, że obiekt rzeczywiście leży w terenie, zabezpieczyli miejsce i powiadomili inne służby, w tym wojsko oraz prokuraturę. Już sama lokalizacja od razu zwraca uwagę, bo Osieka leży około 20 km od granicy z rosyjskim obwodem królewieckim.

Żandarmeria Wojskowa przekazała potem, że pierwsze czynności wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji i nieposiadający cech bojowych. Przynajmniej według obecnej wiedzy nie chodzi o maszynę uderzeniową czy obiekt z ładunkiem wybuchowym, tylko raczej o sprzęt rozpoznawczy. Postępowanie prowadzi ŻW pod nadzorem prokuratora z 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Urządzenie ma zostać zabezpieczone i poddane dalszym badaniom.

Najważniejszy etap dopiero się zaczyna. Na miejscu można ocenić z grubsza typ obiektu i poziom zagrożenia, ale odpowiedź na pytania o pochodzenie, trasę lotu, sposób sterowania czy zadanie, jakie miał wykonać, wymaga już analizy technicznej.

Współczesne drony obserwacyjne są często znacznie cenniejsze, niż wygląda to na pierwszy rzut oka. Nawet niewielka maszyna z kamerą może zbierać obraz terenu, sprawdzać infrastrukturę, obserwować ruch wojsk, testować reakcję służb albo po prostu badać, jak głęboko da się wejść w przestrzeń przygraniczną bez natychmiastowego wykrycia.

Na północno-wschodniej flance NATO taki obiekt jest dla nas bardzo problematyczny. Rejon Bartoszyc, Braniewa czy Gołdapi to obszar graniczący z rosyjskim obwodem królewieckim, czyli silnie zmilitaryzowanym regionem, który od lat pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych punktów na mapie bezpieczeństwa Polski i całego Sojuszu. W takim miejscu nawet dron bez uzbrojenia może być bardzo interesującym narzędziem rozpoznania. Dziś wiadomo natomiast tylko tyle, że obiekt nie zagrażał cywilom i że wygląda na wojskowy sprzęt obserwacyjny.

Cyrylica, kamery i kierunek ze wschodu

Według nieoficjalnych informacji podanych przez redakcję RMF FM, na urządzeniu miały znajdować się napisy wykonane cyrylicą, a sam dron miał być wyposażony w kamerę lub nawet w kilka. Na ten moment ani policja, ani prokuratura nie chciały tego na tym etapie oficjalnie potwierdzić, więc trzeba traktować te doniesienia z dużą dozą ostrożności.

Trudno jednak nie zauważyć, że z punktu widzenia geografii to właśnie kierunek północno-wschodni nasuwa się jako pierwszy. Jeśli mówimy o niewielkim obserwacyjnym dronie znalezionym 20 km od granicy z obwodem królewieckim, to hipoteza o starcie z tamtej strony jest bardzo naturalna. Problem polega na tym, że naturalna hipoteza to jeszcze nie ustalenia służb.

Polska już szykuje tarczę antydronową

Znalezisko z okolic Bartoszyc pokazuje tak naprawdę brutalną prawdę o luce w dotychczasowym bezpieczeństwie naszej przestrzeni powietrznej. Tradycyjna obrona przeciwlotnicza, skrojona pod samoloty i duże rakiety, bywa mało skuteczna wobec małych, tanich maszyn lecących tuż nad drzewami.

Decyzja o budowie i przyszłym rozlokowaniu kilkunastu baterii SAN na wschodzie i północy to znak, że wojsko już teraz planuje przejść z trybu reagowania na pojedyncze incydenty do stałej, aktywnej obrony przed nowym rodzajem zagrożenia, które na stałe wpisało się w krajobraz naszej granicy. I bardzo dobrze.

Marcin Kusz 10.05.2026 16:00

