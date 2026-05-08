Cena Nintendo Switch 2 zaraz pójdzie w górę. Lepiej nie czekaj

Nintendo zamierza podnieść ceny konsoli Switch 2. Wina leży w drogiej pamięci. Jeśli chcesz kupić ją tanio, lepiej nie zwlekaj.

Albert Żurek
Switch 2 podwyżka
Konsola Nintendo Switch 2 jest na rynku niemal rok. Zadebiutowała w cenie 2199 zł za sam sprzęt, natomiast wersja z grą została wyceniona na 2399 zł. Od tego czasu propozycja zdążyła zauważalnie stanieć do poziomu 1859 zł, czyli o 340 zł. Niestety, taka wartość nie utrzyma się zbyt długo. Sprzęt nie tylko powróci do podstawowej ceny, ale wręcz podrożeje, i to zauważalnie.

Nintendo Switch 2 z wyższą ceną. Nadchodzi duża zmiana

Nintendo ogłosiło podwyżki cen konsoli Switch 2. Decyzja jest argumentowana zmianami warunków rynkowych oraz "globalnymi perspektywami biznesowymi". Firma dokona zmian w zakresie sugerowanych cen detalicznych urządzenia, co dotknie również Europę. Ceny będą prezentować się następująco:

  • aktualna cena – 469,99 euro (w Polsce 2199 zł);
  • nowa cena – 499,99 euro (w Polsce jeszcze nieznana).

Poprawki w cenach zaplanowane przez Nintendo dotyczą wersji bazowej, która obejmuje wyłącznie konsolę w zestawie. W komunikacie brakuje informacji na temat zmiany ceny wariantu z dołączoną grą Mario Kart. Ta wersja w Polsce na start została wyceniona na 2399 zł (cena w Europie: 509,99 euro), a obecnie kosztuje około 1999 zł.

Obecnie obie wersje – zarówno ta pozbawiona dodatków, jak i wyposażona w grę – są w Polsce znacznie tańsze, niż sugeruje producent. Na premierę ceny były mocno zawyżone, zważywszy na obowiązujący w tamtym czasie kurs euro. Rzeczywista cena Switcha 2 wynosi obecnie ok. 440 euro (1859 zł), a wariantu z grą – ok. 470 euro (1999 zł). Trudno powiedzieć, co ostatecznie zdecyduje producent i czy urządzenie w Polsce wróci do standardowych wartości z uwzględnieniem „podatku od nowości” i kursu walut.

Jeśli firma wykorzysta obecny kurs euro, nowa cena Switcha 2 w Polsce może zostać ustalona na poziomie ok. 2099–2149 zł (500 euro to obecnie ok. 2114 zł). To zauważalnie więcej w porównaniu z obecnymi ofertami – spodziewamy się podwyżki o ok. 240–300 zł. Obecnie jest więc idealny moment na zakup konsoli nowej generacji. Z czasem będzie tylko drożej.

Zmiany wejdą w życie od 1 września 2026 r.

Na szczęście podwyżki cen w Europie (i innych regionach, jak USA) to jeszcze stosunkowo odległa perspektywa. Zmiany wejdą w życie dopiero za cztery miesiące – 1 września 2026 r. Na zakup konsoli w dotychczasowej cenie mamy zatem sporo czasu, więc nie trzeba podejmować decyzji w panice, ale warto mieć to z tyłu głowy.

Albert Żurek
08.05.2026 11:07
Tagi: Konsole do gierNintendoNintendo Switch
