Polacy rekordowo zestresowani. Producent pokazał dane

Dzisiaj większość z nas ma zegarek lub opaskę sportową na nadgarstku. Te proste sprzęty mierzą nasze samopoczucie, w tym poziom stresu. Huawei zebrał dane i mówi, że jest naprawdę niepokojąco.

Albert Żurek
Huawei przeprowadził badanie z okazji Miesiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego, który powszechnie jest obchodzony w maju. Polacy oceniają, że właściwie nie stresują się codziennością. Dane zgromadzone przez Huawei CBG Polska są jednak znacznie bardziej niepokojące. Realia mają być zupełnie odmienne.

Polacy twierdzą, że panują nad stresem

Z ankiet przeprowadzonych przez Huawei na Polakach wynika, że mieszkańcy kraju nad Wisłą oceniają swój poziom stresu na 3,86 punktu. Jeśli mielibyśmy przełożyć to na oceny szkolne, byłaby to czwórka z minusem. Czyli w teorii Polacy powinni sobie dobrze radzić ze stresem.

Huawei zebrał dane, z których wynika, że praktyka znacząco różni się od teorii. Co z nich płynie? Ponad połowa Polaków (52 proc.) ma żyć w przewlekłym stresie przez ponad pół roku. Z kolei co czwarty mieszkaniec kraju (27 proc.) odczuwa wysokie napięcie w życiu prywatnym. Tylko 41 proc. przyznaje, że radzi sobie ze stresem lepiej niż średnio.

Realia są jednak odmienne

Praca również negatywnie wpływa na nasze samopoczucie, nawet bardziej niż sprawy prywatne. Co trzeci aktywny zawodowo Polak (37 proc.) doświadcza w pracy wysokiego stresu. Huawei podsumował te wszystkie dane i wystawił rzeczywistą ocenę kondycji psychicznej Polaków. Wynik oszacowano na 2,84 punktu, co ma być bliższe szkolnej trójce z minusem.

To znacznie niższa wartość w porównaniu z oceną wystawioną przez samych Polaków. Nie da się zaprzeczyć, że różnica między 3,86 a 2,84 punktu jest ogromna.

Samoocena odbiega od faktycznego stanu. To według Huawei pokazuje skalę problemu, który jest większy, niż może nam się wydawać. Napięcia w życiu zawodowym i osobistym mają się na siebie nakładać. Według Mateusza Banaszkiewicza, psychologa zdrowia i eksperta w obszarze zarządzania stresem, kluczowy wpływ na kondycję psychiczną pracowników ma środowisko zawodowe firmy:

W firmach, które budują klimat bezpieczeństwa psychologicznego i promują wspierające relacje liderów z podwładnymi, obserwuje się niższy poziom stresu i lepsze samopoczucie pracowników. Aby skutecznie chronić zdrowie psychiczne w sferze zawodowej, potrzebne są jednocześnie relacje oparte na zaufaniu, jak i konkretne działania ograniczające źródła stresu – Mateusz Banaszkiewicz.

06.05.2026 16:55
