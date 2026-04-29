Huawei przecenia zegarki na majówkę. Idealne na komunię

W maju mamy bowiem dwa ważne wydarzenia: na początku miesiąca Pierwszą Komunię, a potem pod koniec – 26 maja – przypada Dzień Matki. Huawei dobrze przygotował swoich klientów do tych okazji i już teraz uruchomił promocje na wybrane sprzęty. Wyprzedaż jest dostępna w oficjalnym sklepie Huawei.

Huawei uruchamia promocje na zegarki, słuchawki, tablety i laptopy

Majowa promocja wystartowała już teraz, w kwietniu, i potrwa aż do 24 maja 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. W tym czasie do kupienia będzie mnóstwo sprzętów. W promocji znajdziemy zegarki producenta z różnych serii:

W ramach wyprzedaży znajdziemy też kilka modeli słuchawek w znacznie obniżonych cenach. Najciekawsza oferta dotyczy obecnej generacji najlepszego modelu słuchawek TWS – Huawei FreeBuds Pro 5, które kosztują 699 zł. Sprzęt pod względem jakości dźwięku nie odbiega od propozycji Samsunga czy Apple’a, które kosztują ok. 1000 zł.

W identycznej cenie znajdziemy też ciekawszą i wyróżniającą się propozycję w postaci Huawei FreeClip 2, czyli otwartych słuchawek przypominających kolczyki. Sprzęt ma być dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych w cenie o 100 zł niższej niż standardowa.

A co, jeśli mamy mniejszy budżet (ok. 600 zł) na coś więcej niż słuchawki czy zegarek? W takim przypadku dobrym wyborem będzie Huawei MatePad SE 11 wyceniony na 599 zł. W zestawie producent dodaje rysik M-Pen Lite o wartości 169 zł za 0 zł. Sprzęt ma jednak do dyspozycji błyszczący ekran. Z tabletów mamy też nieco bardziej zaawansowanego MatePada 11.5 w wersji 2025 (8/256 GB), który może pochwalić się matowym ekranem – sprzęt kosztuje 1249 zł.

To tylko wybrane promocje. W sklepie huawei.pl można liczyć na darmową dostawę od 200 zł oraz rabat 50 zł za zapisanie się do newslettera.

Albert Żurek 29.04.2026 18:31

