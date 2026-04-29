Mniejszy smartfon z potężną baterią. Vivo X300 FE zaraz w Polsce

Vivo X300 FE zaraz pojawi się na rynku w Polsce. To mniejsza i bardziej poręczna wersja najlepszego smartfona, z baterią, której zazdroszczą najlepsze modele konkurencji.

Albert Żurek
Vivo X300 FE
Niedawno do Polski trafił Vivo X300 Ultra, czyli obecnie najlepszy smartfon producenta z Chin. Urządzenie należy jednak do tych większych za sprawą 6,82-calowego ekranu oraz najdroższych: sprzęt kosztuje w Polsce 8500 zł. X300 FE ma być tańszy i mniejszy, ale i tak powinien zachwycić możliwościami fotograficznymi.

Vivo X300 FE z datą premiery w Polsce. Zaraz po majówce

Vivo dotychczas wprowadziło do Polski trzy modele z tegorocznej serii X: podstawowego X300, pośredniego X300 Pro oraz najbardziej zaawansowanego X300 Ultra. Teraz firma szykuje się do wprowadzenia czwartego, najbardziej przystępnego modelu – Vivo X300 FE.

Sprzęt trafi do Polski już 4 maja 2026 r., czyli w następny poniedziałek po weekendzie majowym. Jak twierdzi producent, ma być to kompaktowy flagowiec, który łączy możliwości fotograficzne wyższych modeli z lekką i mniejszą konstrukcją. Właściwie już teraz znamy możliwości techniczne tego modelu, ponieważ producent nie ukrywa tych szczegółów. W skład specyfikacji urządzenia wchodzi:

  • 6,31-calowy ekran LTPO AMOLED, rozdzielczość 1216 × 2640 pikseli, odświeżanie 120 Hz, jasność 5000 nitów;
  • procesor Snapdragon 8 Gen 5 (bez dopisku Elite);
  • pamięć: 12 GB RAM LPDDR5X oraz 256 lub 512 GB na dane UFS 4.1;
  • akumulator 6500 mAh, ładowanie przewodowe 90 W, ładowanie bezprzewodowe 40 W;
  • aparat: główny 50 Mpix f/1.57, teleobiektyw 50 Mpix f/2.65 (3x), szeroki kąt 8 Mpix f/2.2;
  • wodoszczelność IP68, IP69;
  • wymiary 150,83 × 71,76 × 7,99 mm, masa 191 g;
  • łączność WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC.

Patrząc na specyfikację, mówimy zatem o mniej zaawansowanej wersji sztandarowego modelu. Wystarczy spojrzeć na zastosowany procesor bez dopisku Elite, który mimo to jest szybkim i wydajnym czipem. Kolejne ograniczenie widać w aparacie szerokokątnym, gdzie zastosowano moduł 8 Mpix zamiast 50 Mpix.

Tak jak droższe modele, sprzęt wspiera telekonwerter o ogniskowej 200 mm, przyczepiany do wbudowanego w telefon teleobiektywu. Dodatkowy moduł jest kompaktowy i lekki – waży tylko 153 g. Sprzęt zatem łączy funkcje Vivo X300 Pro czy X300 Ultra z podstawowym Vivo X300. Obecnie nie znamy jeszcze ceny urządzenia.

Albert Żurek
29.04.2026 15:08
Najnowsze
14:28
Oszuści kuszą wysokim zwrotem podatku. Polują na zapominalskich
Aktualizacja: 2026-04-29T14:28:59+02:00
14:01
DHL ułatwia zwroty. Już nie muszę odpalać drukarki
Aktualizacja: 2026-04-29T14:01:14+02:00
13:41
Kłócą się o małpki, a tu trzeba działać. "Mogliśmy uniknąć tego śmietniska"
Aktualizacja: 2026-04-29T13:41:52+02:00
13:18
Facebook wcale nie chroni dzieci. Unia Europejska wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-04-29T13:18:26+02:00
12:36
Eveline to teraz Ewelina. Tak się wygrywa polski internet
Aktualizacja: 2026-04-29T12:36:37+02:00
12:24
Niemal cała Polska na czerwono. Zagrożenie jak w środku lata
Aktualizacja: 2026-04-29T12:24:43+02:00
12:10
Dziwne balony lądowały w Polsce. Sprawcy wpadli na gorącym uczynku
Aktualizacja: 2026-04-29T12:10:49+02:00
11:54
Polska szykuje się na największe zaćmienie Słońca od 27 lat. "Zarezerwujcie czas"
Aktualizacja: 2026-04-29T11:54:23+02:00
11:20
KSeF: Państwo widzi twoje wszystkie faktury. I to powinno cię bardzo niepokoić
Aktualizacja: 2026-04-29T11:20:37+02:00
10:51
iOS 26.5 z ważnymi zmianami dla UE. Zrobi się wygodniej i… irytująco
Aktualizacja: 2026-04-29T10:51:05+02:00
10:32
Ten mały gadżet to hit. Żabka wymyśliła kontroler na nowo
Aktualizacja: 2026-04-29T10:32:46+02:00
9:54
Czesi odjeżdżają, PKP Intercity zaciera ręce? Aż sprawdziłem, co z cenami biletów
Aktualizacja: 2026-04-29T09:54:31+02:00
9:05
Układ Słoneczny znów będzie miał 9 planet. Dziękuję pan NASA
Aktualizacja: 2026-04-29T09:05:03+02:00
8:37
Roboty przejmują lotnisko. Zastąpią ludzi tam, gdzie jest najciężej
Aktualizacja: 2026-04-29T08:37:41+02:00
6:46
Microsoft nie jest już liderem. W świecie AI nastał nowy pakt
Aktualizacja: 2026-04-29T06:46:00+02:00
6:34
Koreański hub wojskowy w Polsce. Związaliśmy się z Seulem na dekady
Aktualizacja: 2026-04-29T06:34:00+02:00
6:23
Policzyli, ile nowych stron WWW zrobiło AI. Można się załamać
Aktualizacja: 2026-04-29T06:23:00+02:00
6:12
Mamy metanową bombę pod miastami. To się na nas zemści
Aktualizacja: 2026-04-29T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźliśmy "skrót" na Marsa. Podróż skróci się o miesiące
Aktualizacja: 2026-04-29T06:01:00+02:00
23:59
Trzymam smartfon z sześcioma aparatami za 7399 zł. Już jest w Polsce
Aktualizacja: 2026-04-28T23:59:00+02:00
