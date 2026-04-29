Mniejszy smartfon z potężną baterią. Vivo X300 FE zaraz w Polsce

Ładowanie...

Niedawno do Polski trafił Vivo X300 Ultra, czyli obecnie najlepszy smartfon producenta z Chin. Urządzenie należy jednak do tych większych za sprawą 6,82-calowego ekranu oraz najdroższych: sprzęt kosztuje w Polsce 8500 zł. X300 FE ma być tańszy i mniejszy, ale i tak powinien zachwycić możliwościami fotograficznymi.

REKLAMA

Vivo X300 FE z datą premiery w Polsce. Zaraz po majówce

Vivo dotychczas wprowadziło do Polski trzy modele z tegorocznej serii X: podstawowego X300, pośredniego X300 Pro oraz najbardziej zaawansowanego X300 Ultra. Teraz firma szykuje się do wprowadzenia czwartego, najbardziej przystępnego modelu – Vivo X300 FE.

Sprzęt trafi do Polski już 4 maja 2026 r., czyli w następny poniedziałek po weekendzie majowym. Jak twierdzi producent, ma być to kompaktowy flagowiec, który łączy możliwości fotograficzne wyższych modeli z lekką i mniejszą konstrukcją. Właściwie już teraz znamy możliwości techniczne tego modelu, ponieważ producent nie ukrywa tych szczegółów. W skład specyfikacji urządzenia wchodzi:

6,31-calowy ekran LTPO AMOLED, rozdzielczość 1216 × 2640 pikseli, odświeżanie 120 Hz, jasność 5000 nitów;

procesor Snapdragon 8 Gen 5 (bez dopisku Elite);

pamięć: 12 GB RAM LPDDR5X oraz 256 lub 512 GB na dane UFS 4.1;

akumulator 6500 mAh, ładowanie przewodowe 90 W, ładowanie bezprzewodowe 40 W;

aparat: główny 50 Mpix f/1.57, teleobiektyw 50 Mpix f/2.65 (3x), szeroki kąt 8 Mpix f/2.2;

wodoszczelność IP68, IP69;

wymiary 150,83 × 71,76 × 7,99 mm, masa 191 g;

łączność WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC.



Patrząc na specyfikację, mówimy zatem o mniej zaawansowanej wersji sztandarowego modelu. Wystarczy spojrzeć na zastosowany procesor bez dopisku Elite, który mimo to jest szybkim i wydajnym czipem. Kolejne ograniczenie widać w aparacie szerokokątnym, gdzie zastosowano moduł 8 Mpix zamiast 50 Mpix.

REKLAMA

Tak jak droższe modele, sprzęt wspiera telekonwerter o ogniskowej 200 mm, przyczepiany do wbudowanego w telefon teleobiektywu. Dodatkowy moduł jest kompaktowy i lekki – waży tylko 153 g. Sprzęt zatem łączy funkcje Vivo X300 Pro czy X300 Ultra z podstawowym Vivo X300. Obecnie nie znamy jeszcze ceny urządzenia.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 29.04.2026 15:08

Ładowanie...