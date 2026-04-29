Samsung Galaxy A57 w potężnej promocji. Co trzeba zrobić?

Akcja dotyczy właściwie dwóch modeli wprowadzonych do sprzedaży na początku kwietnia: zarówno Galaxy A57, jak i nieco mniej zaawansowanego Galaxy A37. Zasady są wyjątkowo proste, lecz sam zakup urządzeń nie wystarczy. Trzeba będzie się upomnieć o swoje pieniądze. Poniżej tłumaczymy, co trzeba zrobić.

Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 ze zwrotem 500 zł

Samsung, zamiast wprowadzić klasyczną promocję zakładającą obniżkę ceny, postanowił uruchomić akcję zwrotu pieniędzy po zakupie. Zasada jest taka, że należy kupić Galaxy A57 lub Galaxy A37 między 27 kwietnia a 10 maja 2026 r. u jednego z ponad 20 partnerów promocji. Są to najpopularniejsze sklepy z elektroniką, takie jak Media Expert, x-kom, MediaMarkt czy bezpośredni sklep Samsunga.

Kupno jednego z tych urządzeń sprawia, że użytkownik może ubiegać się o 500 zł zwrotu na wirtualną kartę w Samsung Wallet. W tym celu trzeba będzie wykonać kilka kluczowych kroków:

aktywować urządzenie do 17 maja 2026 r. do godz. 23:59, uruchamiając je na terenie Polski z dostępem do sieci i akceptując warunki EULA;

uruchomić na telefonie aplikację Samsung Members (wymagane zalogowanie), w której znajdziemy formularz promocyjny – należy go wypełnić do 24.05.2026 r., załączając dowód zakupu i inne potrzebne dane;

odebrać wiadomość e-mail z unikalnym kodem (po pozytywnej weryfikacji), który trzeba wpisać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę;

poczekać do 14 dni roboczych na otrzymanie 500 zł na kartę płatności mobilnych w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę.

Kartę VISA można dodać do aplikacji Samsung Wallet i płacić nią w sklepach oraz restauracjach tak samo, jak zwykłą kartą debetową z naszego banku. Oznacza to, że 500 zł zwrotu nie dostajemy bezpośrednio na konto – przynajmniej nie na początku.

Karta z limitem 500 zł jest ważna przez 11 miesięcy od daty wydania, ale po tym czasie środki przekazane na kartę nie przepadną. Jeśli po 10 miesiącach na koncie wirtualnym pozostaną jakieś pieniądze, zostaną one automatycznie wypłacone na konto bankowe uczestnika. Każdy może skorzystać z jednego zwrotu na dany model.

Czytaj też:

Czyli smartfony są właściwie o 500 zł tańsze

Samsung Galaxy A57 w wersji 8/128 GB obecnie kosztuje 2299 zł, a więc po otrzymaniu zwrotu będziemy mieć 500 zł do wykorzystania na przykład na codzienne zakupy. Możemy więc uznać, że sprzęt kosztuje nas realnie 1799 zł. Z kolei A37 w wersji 6/128 GB kosztuje 1869 zł, co po zwrocie daje świetną cenę 1369 zł. W obu przypadkach mówimy o konkretnych oszczędnościach.

Albert Żurek 29.04.2026 17:20

