Zamiast sprzątać - ma się łasić. Nowy robot twórcy Roomby to czysta słodycz

Twórca Roomby wraca z nowym pomysłem na roboty dla domu. Tym razem nie są to jeżdżące dyski, a urocze pluszaczki, które będą za tobą chodzić i się łasić.

Malwina Kuśmierek
Familiar to robot-zwierzak od twórcy iRobot Roomba
Colin Angle, zwany także Stevem Jobsem robotów sprzątających, przez niemal trzy dekady rozwijał stał na czele firmy iRobot i wprowadził do naszych domów Roomby, czyli ikoniczne odkurzacze, które wyznaczyły kierunek dla całej branży na lata. Po odejściu ze stanowiska dyrektora generalnego iRobota w 2024 roku wydawać by się mogło, że Angle na dobre pożegnał się z robotami. Nic bardziej mylnego - pożegnał się jedynie z robotami sprzątającymi.

Zmiast iRobota - Familiar Machines & Magic. Zamiast odkurzacza - pluszowy robot do przytulania

Colin Angle oficjalnie o pierwszym produkcie swojej nowej firmy Familiar Machines & Magic: czteronożnym robocie wielkości średniego psa. Robot nazwany "Familiar" (ang. "Znajomy") został wyposażony w zestaw kamer, mikrofonów oraz mechanizmów umożliwiających ekspresję "emocji" poprzez ruch. Konstrukcja przypomina hybrydę zwierzęcia - według opisów łączy cechy niedźwiedzia, sowy i psa. Robot potrafi poruszać się samodzielnie po domu i reagować na zachowanie użytkownika, wykorzystując analizę mowy ciała, tonu głosu i kontekstu sytuacyjnego.

Familiar nie jest projektowany jako asystent głosowy. Nie prowadzi rozmów i nie udziela odpowiedzi w sposób znany z chatbotów. Komunikacja maszyny jest tylko i wyłącznie niewerbalna - opiera się na gestach, ruchu i dźwiękach przypominających odgłosy zwierząt. Zespół projektowy Familiar Machines & Magic w rozmowie z The Waall Street Journal wskazuje, że takie podejście ogranicza ryzyko błędów związanych z generowaniem treści i pozwala skupić się na budowaniu relacji opartej na zachowaniu, a nie na języku.

By to osiągnąć, Familiar korzysta z lokalnie działających modeli AI. Przetwarzanie odbywa się lokalnie, w komputerze robota, bez konieczności ciągłego przesyłania danych do chmury. System analizuje obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym, tworząc model zachowań domowników i dostosowując reakcje do ich nastroju oraz rutyny. Producent podkreśla, że domyślnie dane nie są przesyłane poza urządzenie, a ewentualna łączność sieciowa wymaga zgody użytkownika.

Zdaniem Angle'a robot jest projektowany z myślą o m.in. wsparciu osób starszych, monitorowaniu bliskich oraz poprawie dobrostanu użytkowników. Familiar ma przypominać o aktywności, reagować na oznaki zmęczenia lub stresu i zachęcać do zmiany zachowania, na przykład poprzez subtelne "szturchnięcia" czy obecność w pobliżu. W materiałach demonstracyjnych pokazywano scenariusze, w których robot towarzyszy użytkownikowi podczas ćwiczeń, odpoczynku lub powrotu do domu.

Robot Familiar od Familiar Machines & Magic

Familiar stanowi kolejną próbę stworzenia robota-kompana. Historia tej kategorii obejmuje jednak liczne nieudane próby komercjalizacji, takie jak Jibo czy Aibo. Angle i jego współpracownicy wskazują, że obecny rozwój modeli AI oraz systemów percepcji pozwala osiągnąć poziom interakcji niedostępny w poprzednich generacjach urządzeń.

Familiar pozostaje na etapie prototypu. Firma nie ujawnia ceny ani daty rynkowej premiery, choć deklaruje, że produkt trafi do sprzedaży najwcześniej w przyszłym roku. Twórcy zakładają, że koszt użytkowania będzie porównywalny z utrzymaniem zwierzęcia domowego.

Nowy projekt Angle’a pokazuje kierunek rozwoju robotyki konsumenckiej, w którym nacisk przesuwa się z funkcji praktycznych na interakcję społeczną. Efekty tego podejścia będą zależeć zarówno od możliwości technologii, jak i od reakcji użytkowników na obecność autonomicznego, stale obserwującego urządzenia w przestrzeni domowej.

Familiar jest wciąż na etapie prototypowania. Producent nie podaje ceny ani terminu premiery, wskazując jedynie, że komercyjna wersja może pojawić się najwcześniej w przyszłym roku. Zgodnie z deklaracjami koszt zakupu robota "ma przypominać wydatki związane z utrzymaniem zwierzęcia domowego", jednak Familiar Machines & Magic poskąpiło szczegółów dotyczących formy sprzedaży czy ewentualnych opłat.

Malwina Kuśmierek
05.05.2026 11:54
Tagi: GadżetyiRobotRobotyRoomba
