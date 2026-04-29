Roboty przejmują lotnisko. Zastąpią ludzi tam, gdzie jest najciężej

Praca w obsłudze naziemnej samolotów to jeden z bardziej niewdzięcznych zawodów jakie można obecnie wykonywać. W najlepszym wypadku jest się oddelegowanym do prowadzenia samolotu na parking, w najgorszym na barkach pracownika spoczywa odbiór odpadów z samolotu lub sprzątanie kabin. Połączmy niewdzięczność pracy z kryzysem demograficznym, i mamy przepis na eksperyment, który właśnie rozpoczyna się na jednym z największych lotnisk świata.

Japan Airlines sprawdza możliwości robotów w obsłudze naziemnej

Japan Airlines ogłosiły uruchomienie pilotażowego programu wykorzystania humanoidalnych robotów w obsłudze naziemnej na lotnisku Haneda w Tokio. Testy ruszą już w maju i mają potrwać co najmniej dwa lata, z perspektywą dalszego rozwoju projektu do końca dekady. Partnerem inicjatywy jest japońskie przedsiębiorstwo GMO AI & Robotics, a same maszyny pochodzą od chińskiego producenta Unitree.

Na początkowym etapie roboty będą zajmować się załadunkiem i rozładunkiem kontenerów cargo oraz bagażu. Podczas pokazu dla mediów Japan Airlines pokazało, jak urządzenia potrafią przemieszczać ładunki na taśmach transportowych oraz komunikować zakończenie zadania prostymi gestami. "Nowozatrudnione" maszyny mierzą około 130 cm wysokości i ważą kilkadziesiąt kilogramów, a ich konstrukcja składa się z dziesiątek ruchomych elementów, co pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni wokół samolotów.

O podjęciu się bezprecedensowego eksperymentu zdecydowały dwa czynniki: rosnąca liczba pasażerów oraz malejąca liczba pracowników. W pierwszych dwóch miesiącach 2026 r. Japonię odwiedziło ponad siedem milionów turystów zagranicznych, co stanowi kontynuację trendu wzrostowego po rekordowym 2025 r. Jednocześnie populacja w wieku produkcyjnym w Japonii systematycznie maleje, co przekłada się na niedobory kadrowe w sektorach wymagających pracy fizycznej.

Obsługa naziemna należy do najbardziej wymagających segmentów branży lotniczej. Do zadań firm z tej gałęzi należy m.in. obsługa bagażu, ładunków, utrzymanie czystości w samolotach, ale też operowanie sprzętem wsparcia naziemnego i szeroko pojęte utrzymanie rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. Według Japan Airlines część obowiązków pozostanie poza zasięgiem automatyzacji, zwłaszcza w obszarach związanych z nadzorem bezpieczeństwa i podejmowaniem decyzji operacyjnych.

Humanoidalna forma robotów ma ograniczyć konieczność modyfikacji istniejącej infrastruktury. Maszyny zostały zaprojektowane tak, aby poruszać się i pracować w środowisku dostosowanym dotychczas wyłącznie do ludzi. Dzięki temu roboty mogą dołączyć do szeregów Japan Airlines bez konieczności przebudowy samolotów czy zaplecza lotniskowego. To w przeszłości stanowiło barierę dla różnych prób wdrożenia rozwiązań automatyzacyjnych.

Plan rozwoju projektu zakłada rozszerzenie zakresu zadań. W kolejnych etapach roboty mogą zostać skierowane do sprzątania kabin, a także obsługi sprzętu naziemnego, takiego jak ciągniki bagażowe czy jednostki zasilające. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak duża konkurencja dla ludzkich pracowników, jednak w praktyce roboty mają jedno duże ograniczenie. Obecnie czas pracy pojedynczej maszyny wynosi obecnie od dwóch do trzech godzin, po czym wymagane jest ładowanie. Dlatego, by zastąpić jednego ludzkiego pracownika, potrzeba około trzech lub czterech robotów.

O tym czy humanoidalne roboty zostaną na lotnisku Haneda na stałe dowiemy się za około dwa lata, po zakończeniu testów. Jednak wizja stale rosnącej liczba turystów i starzejącego się społeczeństwa sprawia, że Japan Airlines raczej trudno będzie odmówić dalszej współpracy z maszynami.

Zdjęcie główne: Kyodo News

Malwina Kuśmierek 29.04.2026 08:37

