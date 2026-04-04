Roboty z jedzeniem ofiarami agresji. Wandali nie obchodzi, że czekasz na kebsa

Choć na naszych ulicach wciąż dominują ludzcy dostawcy na skuterach i rowerach, to z czasem na nasze gastronomiczne (i nie tylko) zachcianki będą odpowiadać roboty dostawcze. A jak pokazują doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych i kilku krajów Europy, największym wyzwaniem dla tych maszyn wcale nie jest technologia, lecz... ludzie.

Roboty z jedzeniem na celowniku wandali

Problem wandalizmu wobec robotów dostawczych nie jest nowy, ale wraz ze wzrostem ich liczby przybiera na sile. Już w 2020 r., gdy startup Kiwibot rozpoczął testy na kampusie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, około 2 proc. dostaw kończyło się incydentami - od przewracania maszyn po ich uszkadzanie. Każdy taki incydent oznaczał dla Kiwibot od kilkuset do nawet kilku tysięcy dolarów strat.

Dziś skala zjawiska jest większa, a jego formy - bardziej agresywne. W Sheffield w Wielkiej Brytanii roboty wykorzystywane przez Uber Eats zostały pokryte graffiti z hasłem "off our streets" ("wypad z naszych ulic"). W Los Angeles odnotowano przypadki niszczenia robotów w sposób trudny do nazwania inaczej niż skrajnie prymitywny, bo do komory robota wciśnięto brudną pieluchę. Z kolei nagrania wykonane w brytyjskim Leeds pokazują, jak grupa przebranych uczestników imprezy podnosi robota i wyrzuca go w krzaki.

Nie zawsze chodzi wyłącznie o "zabawę" czy nadprogramowy alkohol. Coraz częściej widać też element frustracji społecznej. W stanie Waszyngton jeden z przechodniów odmówił pomocy robotowi proszącemu o naciśnięcie przycisku na przejściu dla pieszych, wykrzykując, że maszyny "zabierają ludziom pracę" - co, swoją drogą, jest tylko połowicznie prawdą.

Do tego dochodzą incydenty, które podważają zaufanie do samej technologii. W Chicago dwa roboty dostawcze wjechały w przystanki autobusowe, rozbijając szyby. Ówcześnie nie ucierpiał żaden człowiek, jednak tego typu sytuacje sprawiają, że społeczeństwo nie jest zbyt skore zaufać autonomicznym maszynom dostarczającym jedzenie. A przynajmniej nie w miejskiej dżungli.

Firmy, do których należą roboty dostawcze starają się minimalizować skutki takich zdarzeń. Podkreślają, że przypadki wandalizmu stanowią niewielki odsetek wszystkich dostaw, a roboty są wyposażone w zabezpieczenia - zamknięte schowki, monitoring czy systemy alarmowe. Uszkodzone jednostki są naprawiane i szybko wracają do pracy.

Mimo to negatywne nastawienie ludzi do maszyn dostarczających jedzenie to wciąż relatywnie duży problem, bo w przeciwieństwie do robotów w fabrykach czy autonomicznych taksówek, roboty dostawcze mają być dosłownie wśród nas: przejeżdżać obok nas na chodniku, czekać wraz z nami na zmianę świateł czy odpowiednio reagować gdy pieszy zatarasuje drogę lub się przewróci. Dlatego roboty dostawcze muszą być przygotowane na każdy scenariusz: od wsparcia ze strony człowieka, który pomoże maszynie przy krawężniku, poprzez obojętność, a kończąc na antypatii i rzucaniu kłód pod koła.

Oczywiście nadal w nawet najbardziej optymistycznym scenariuszu akceptacji społecznej, zawsze znajdzie się osoba na tyle agresywna lub niedojrzała, by uciec się do aktów wandalizmu. A to z kolei powinno być uwzględnione w kosztach każdej firmy, która ma ambicje dostarczać twojego kebaba robotem.

Malwina Kuśmierek 04.04.2026 09:30

