Roboty z jedzeniem ofiarami agresji. Wandali nie obchodzi, że czekasz na kebsa

Roboty dostawcze miały usprawnić dowóz jedzenia w miastach. Zamiast tego coraz częściej stają się ofiarami agresji i frustracji przechodniów.

Malwina Kuśmierek
Roboty dostarczające jedzenie są ofiarami wandali
Choć na naszych ulicach wciąż dominują ludzcy dostawcy na skuterach i rowerach, to z czasem na nasze gastronomiczne (i nie tylko) zachcianki będą odpowiadać roboty dostawcze. A jak pokazują doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych i kilku krajów Europy, największym wyzwaniem dla tych maszyn wcale nie jest technologia, lecz... ludzie.

Roboty z jedzeniem na celowniku wandali

Problem wandalizmu wobec robotów dostawczych nie jest nowy, ale wraz ze wzrostem ich liczby przybiera na sile. Już w 2020 r., gdy startup Kiwibot rozpoczął testy na kampusie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, około 2 proc. dostaw kończyło się incydentami - od przewracania maszyn po ich uszkadzanie. Każdy taki incydent oznaczał dla Kiwibot od kilkuset do nawet kilku tysięcy dolarów strat.

Dziś skala zjawiska jest większa, a jego formy - bardziej agresywne. W Sheffield w Wielkiej Brytanii roboty wykorzystywane przez Uber Eats zostały pokryte graffiti z hasłem "off our streets" ("wypad z naszych ulic"). W Los Angeles odnotowano przypadki niszczenia robotów w sposób trudny do nazwania inaczej niż skrajnie prymitywny, bo do komory robota wciśnięto brudną pieluchę. Z kolei nagrania wykonane w brytyjskim Leeds pokazują, jak grupa przebranych uczestników imprezy podnosi robota i wyrzuca go w krzaki.

Nie zawsze chodzi wyłącznie o "zabawę" czy nadprogramowy alkohol. Coraz częściej widać też element frustracji społecznej. W stanie Waszyngton jeden z przechodniów odmówił pomocy robotowi proszącemu o naciśnięcie przycisku na przejściu dla pieszych, wykrzykując, że maszyny "zabierają ludziom pracę" - co, swoją drogą, jest tylko połowicznie prawdą.

Do tego dochodzą incydenty, które podważają zaufanie do samej technologii. W Chicago dwa roboty dostawcze wjechały w przystanki autobusowe, rozbijając szyby. Ówcześnie nie ucierpiał żaden człowiek, jednak tego typu sytuacje sprawiają, że społeczeństwo nie jest zbyt skore zaufać autonomicznym maszynom dostarczającym jedzenie. A przynajmniej nie w miejskiej dżungli.

Firmy, do których należą roboty dostawcze starają się minimalizować skutki takich zdarzeń. Podkreślają, że przypadki wandalizmu stanowią niewielki odsetek wszystkich dostaw, a roboty są wyposażone w zabezpieczenia - zamknięte schowki, monitoring czy systemy alarmowe. Uszkodzone jednostki są naprawiane i szybko wracają do pracy.

Mimo to negatywne nastawienie ludzi do maszyn dostarczających jedzenie to wciąż relatywnie duży problem, bo w przeciwieństwie do robotów w fabrykach czy autonomicznych taksówek, roboty dostawcze mają być dosłownie wśród nas: przejeżdżać obok nas na chodniku, czekać wraz z nami na zmianę świateł czy odpowiednio reagować gdy pieszy zatarasuje drogę lub się przewróci. Dlatego roboty dostawcze muszą być przygotowane na każdy scenariusz: od wsparcia ze strony człowieka, który pomoże maszynie przy krawężniku, poprzez obojętność, a kończąc na antypatii i rzucaniu kłód pod koła.

Oczywiście nadal w nawet najbardziej optymistycznym scenariuszu akceptacji społecznej, zawsze znajdzie się osoba na tyle agresywna lub niedojrzała, by uciec się do aktów wandalizmu. A to z kolei powinno być uwzględnione w kosztach każdej firmy, która ma ambicje dostarczać twojego kebaba robotem.

Więcej na temat robotów dostarczających jedzenie:

Malwina Kuśmierek
04.04.2026 09:30
Najnowsze
9:15
Tani głośnik z IKEA to hit. Gadżet, o który w ogóle nie trzeba dbać
Aktualizacja: 2026-04-04T09:15:00+02:00
9:00
Koniec fatalnej Siri w aucie. Sprawdziłem nowość w CarPlay'u
Aktualizacja: 2026-04-04T09:00:00+02:00
8:30
Milion dolarów dziennie w plecy. Tak OpenAI paliło pieniędzmi w piecu
Aktualizacja: 2026-04-04T08:30:00+02:00
8:15
Nie potrzebujesz setek narzędzi. Potrzebujesz jednego pakietu, który ogarnie wszystko
Aktualizacja: 2026-04-04T08:15:00+02:00
8:00
Polacy porzucają bank w przeglądarce. Jest nowy zwycięzca
Aktualizacja: 2026-04-04T08:00:00+02:00
7:30
Rozkład jazdy to tylko sugestia. W Polsce nawet godzina odjazdu to zagadka
Aktualizacja: 2026-04-04T07:30:00+02:00
7:15
Każą mi płacić za kartony ze śmietnika. Chcę robić dobrze, to mnie karają
Aktualizacja: 2026-04-04T07:15:00+02:00
7:00
Przylatujesz do Wrocławia? Lepiej od razu idź na autobus
Aktualizacja: 2026-04-04T07:00:00+02:00
21:31
AI udaje emocje. "Próby obchodzenia poleceń"
Aktualizacja: 2026-04-03T21:31:45+02:00
20:59
Kranik i toaleta w polu. Możesz wybrać najgorzej wydane pieniądze
Aktualizacja: 2026-04-03T20:59:22+02:00
19:08
Nowa teoria Wielkiego Wybuchu: „Einstein do kwadratu”
Aktualizacja: 2026-04-03T19:08:34+02:00
18:42
Kiedy One UI 8.5 na starszych Samsungach? Jest trop
Aktualizacja: 2026-04-03T18:42:39+02:00
17:24
Linux puchnie. Przeprosisz się z Windows 11
Aktualizacja: 2026-04-03T17:24:49+02:00
16:21
Samsung zrobi najlepszy tani telefon. Nie poczujesz, że jest gorszy
Aktualizacja: 2026-04-03T16:21:21+02:00
16:13
Windows 11 wymusi aktualizację. To dostaniesz
Aktualizacja: 2026-04-03T16:13:56+02:00
15:33
Wielka kasa na polski statek. Projekt to prawdziwy kosmos
Aktualizacja: 2026-04-03T15:33:41+02:00
15:24
Nowe Galaxy trafiają do sklepów. Jest taniej
Aktualizacja: 2026-04-03T15:24:19+02:00
14:45
Wielkie centrum danych w ogniu. "Kolejny rozdział eskalacji"
Aktualizacja: 2026-04-03T14:45:03+02:00
14:26
EA FC 26 za darmo. Tak zagrasz w nową "FIFĘ"
Aktualizacja: 2026-04-03T14:26:14+02:00
13:53
Apple zagłodzi konkurencję. Wykupuje, co się da
Aktualizacja: 2026-04-03T13:53:13+02:00
