Po kościach – tak Facebook i Instagram rozpoznają, czy dać bana

Regulamin obu platform stworzonych przez firmę Meta zakłada, że dostęp mogą uzyskać osoby, które ukończyły 13. rok życia. Prawda jest taka, że niemal każdy może założyć konto, podając nieprawdziwą datę urodzenia. Ostatnio Komisja Europejska zarzuciła Facebookowi i Instagramowi, że obecne mechanizmy ochrony nie są wystarczające. Serwisy Marka Zuckerberga postanowiły dostosować się do wymogów, lecz wprowadzone zmiany mogą nie wystarczyć.

Facebook i Instagram będą analizowały zdjęcia i usuwały konta dzieci

Meta wprowadziła bowiem nowy system bazujący na sztucznej inteligencji, który ma skanować zdjęcia i filmy publikowane na platformach. Rozwiązanie będzie wykorzystywać „ogólne motywy oraz wskazówki wizualne”, takie jak wzrost oraz struktura kości, w celu oszacowania wieku danej osoby.

Narzędzie ma być bezpieczne i nie będzie identyfikować konkretnej osoby. Wykorzysta charakterystyczne cechy ze zdjęć oraz połączy je z innymi wyznacznikami, takimi jak interakcje, komentarze, opisy, biografie czy podpisy sugerujące, że użytkownik może mieć poniżej 13 lat. Narzędzie ma analizować również sekcje Instagram Reels, Instagram Live czy grupy na Facebooku.

Jeśli system wykryje, że ma do czynienia z osobą łamiącą regulamin, konto zostanie automatycznie usunięte. No, chyba że użytkownik potwierdzi swój wiek i faktycznie okaże się, że ma więcej niż 13 lat – wtedy profil pozostanie aktywny.

Największy problem wciąż nie został rozwiązany

Wprowadzenie systemu bazującego na AI, który poprzez analizę zdjęć i filmów ma szacować wiek użytkownika, nie wygląda na rozwiązanie, które realnie ograniczy liczbę dzieci poniżej 13. roku życia na Facebooku i Instagramie. Samo szacowanie wyglądu może nie wystarczyć, aby precyzyjnie określić czyjś wiek. Niektórzy nie wrzucają żadnych zdjęć ani filmów do mediów społecznościowych, inni z kolei wyglądają na znacznie starszych, niż są w rzeczywistości.

W dalszym ciągu możliwe będzie założenie konta z nieprawdziwą datą urodzenia. Na usunięcie profilu narażą się głównie dzieci, które swoimi działaniami na Facebooku i Instagramie udowodnią, że mogą mieć poniżej 13 lat. Inni, nieco sprytniejsi, będą mogli korzystać z serwisów tak, jak wcześniej. Problem zatem nie został rozwiązany. Wygląda to tak, jakby Meta opracowała narzędzie na szybko, aby nie narażać się Unii Europejskiej.

Firma jednocześnie potwierdziła, że wdrożyła w krajach UE funkcję, która ma walczyć z nastolatkami powyżej 13. roku życia podającymi, iż mają skończone 18 lat. Jeśli narzędzie wykryje, że nie ma do czynienia z dorosłym, automatycznie zmieni typ konta na konto nastolatka.

Albert Żurek 05.05.2026 15:29

