Facebook wcale nie chroni dzieci. Unia Europejska wkracza do akcji

Komisja Europejska zarzuca firmie Meta brak stosowania mechanizmów zapobiegających możliwości korzystania z Facebooka i Instagrama przez dzieci. Osoby poniżej 13. roku życia wciąż bez problemu mogą założyć sobie konto.

Albert Żurek
Władze Unii Europejskiej wstępnie stwierdziły, że Facebook oraz Instagram stworzone przez Metę naruszyły europejską ustawę o usługach cyfrowych (DSA). Nie wprowadzono bowiem systemów starannego identyfikowania i weryfikowania dzieci poniżej 13. roku życia. Weryfikacja, mówiąc wprost, nie istnieje i nie działa.

Facebook i Instagram nie chronią dzieci. Komisja Europejska stawia zarzuty

Obecnie jedynym zabezpieczeniem, które ma potencjalnie zniechęcać młodych użytkowników sieci do zakładania kont na Facebooku czy Instagramie, jest regulamin. W jego treści jasno powiedziano, że minimalny wiek bezpiecznego dostępu do tych platform to 13 lat.

Problemu nie stanowi regulamin, a brak skutecznego narzędzia zapobiegającego faktycznemu dostępowi do serwisów. Nie wprowadzono też żadnych sensownych rozwiązań mających na celu identyfikację osób poniżej 13. roku życia oraz usuwanie kont użytkowników łamiących regulamin. Jedynym zabezpieczeniem jest to, że gdy dziecko poda swoją prawdziwą datę urodzenia i nie będzie miało ukończonych 13 lat – wtedy faktycznie Meta nie pozwoli na założenie konta.

Sęk w tym, że podczas tworzenia konta osoba niepełnoletnia może podać fałszywą datę urodzenia, dodając sobie np. kilka lat przy zachowaniu dnia i miesiąca. Tu brakuje skutecznej kontroli sprawdzającej poprawność tych danych.

Co prawda użytkownicy mają dostęp do narzędzia umożliwiającego zgłaszanie osób poniżej 13. roku życia, ale prawdopodobnie o tym nie wiesz. Jak twierdzi Komisja Europejska, jest ono trudne w obsłudze i nieskuteczne. Dostęp do formularza wymaga nawet siedmiu kliknięć, a dane osoby zgłaszającej nie są automatycznie wypełniane.

Druga sprawa to fakt, że nawet pomimo wysłanego zgłoszenia, platforma często nie podejmuje działań w celu weryfikacji wieku. W praktyce zgłaszana osoba nieletnia po prostu dalej korzysta z Facebooka lub Instagrama bez żadnej kontroli ze strony twórców.

Ocena Mety dotycząca ryzyka jest sprzeczna z danymi z UE, według których nawet 10-12 proc. dzieci poniżej 13. roku życia korzysta z Facebooka i Instagrama.

Co dalej? Kara lub dostosowanie się

Instagram i Facebook mają oczywiście prawo do obrony i ustosunkowania się do wstępnych ustaleń KE. Platformy mogą podjąć działania, aby zaradzić naruszeniom. Jeśli tego nie zrobią, Meta może otrzymać karę pieniężną, która może wynieść do 6 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu dostawcy.

Albert Żurek
29.04.2026 13:18
