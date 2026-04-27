Finał wielkiej zbiórki Łatwoganga. Zapłacili krocie za zbitek pikseli

Łatwogang to popularny twórca internetowy, który postanowił wykorzystać swoje zasięgi do zorganizowania wyjątkowej transmisji na żywo. Akcja pod hasłem „Słucham 9 dni dissu na raka, żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters” szybko przerodziła się w jeden z największych zrywów charytatywnych w historii polskiej sieci. Impulsem do działania był utwór muzyczny nagrany przez rapera Bedoesa 2115 oraz jedenastoletnią Maję Mecan, zmagającą się z białaczką podopieczną organizacji.

Fundacja Cancer Fighters od lat aktywnie wspiera osoby walczące z chorobą nowotworową. Działania tej instytucji obejmują nie tylko bezpośrednie finansowanie leczenia czy rehabilitacji, ale również doposażanie oddziałów onkologicznych w całej Polsce oraz organizowanie niezbędnej pomocy psychologicznej dla pacjentów i ich rodzin.

Przeczytaj więcej o zbiórce Cancer Fighters oraz streamie Łatwoganga:

Dziewięciodniowy, nieprzerwany stream Łatwoganga miał na celu zjednoczenie internautów wokół tej misji. Mieszkanie twórcy zamieniło się w otwarte studio, do którego tłumnie zjeżdżali zaproszeni artyści, sportowcy i inni influencerzy, by wspólnie napędzać zainteresowanie inicjatywą i licytacjami.

Rekordowe kwoty i fenomen zbiórki

Brak sztywnej scenografii i oparcie przekazu na spontaniczności sprawiły, że widzowie odczuwali realne uczestnictwo w oddolnej akcji. To przełożyło się na ogromne zaangażowanie finansowe. Ostatecznie tylko podczas transmisji zebrano ponad 251 milionów złotych.

W finałowych godzinach ogromne zasięgi przyciągnęły uwagę największych przedsiębiorstw, które konkurowały w wysokości przekazywanych donacji. W czołówce darczyńców znalazły się:

XTB (ponad 6,25 mln zł),

InPost (6,3 mln zł),

Zen.com (5,55 mln zł),

Kuchnia Vikinga (5,1 mln zł),

WK Dzik (5 mln zł).

Oficjalne liczniki wciąż pracują, a inicjatywa płynnie przeniosła się do serwisów aukcyjnych i na profile kolejnych marek. Organizatorzy szacują, że środki uzyskiwane z kończących się licytacji oraz dalsze potężne wsparcie korporacji mogą ostatecznie wywindować łączną sumę pomocy nawet do 300 milionów złotych.

E-sportowa relikwia pod młotkiem

Przejdźmy do ważnego elementu całej akcji: na jedną z licytacji charytatywnych trafił rzadki wirtualny przedmiot z gry Counter-Strike. Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski, widząc, że zbiórka już w tamtym momencie przekroczyła barierę 38 milionów złotych, postanowił dodatkowo zmobilizować środowisko graczy.

Wystosował apel do e-sportowej rodziny, podkreślając, że to idealny moment na zaprezentowanie wspólnej siły. Przekazał na ten cel swój najcenniejszy ekwipunek - Karambit Fade o nazwie „motar2k”. Zawodnik określił go mianem przedmiotu bezcennego, który skrywa najważniejsze wspomnienia z jego zawodowej drogi.

Obecnie w Polsce trwa największa akcja charytatywna, w której wspieramy młodych wojowników w walce z rakiem. Łatwogang i Bedoes 2115 odwalają kawał dobrej roboty dla Fundacji Cancer Fighters - udało się już zebrać ponad 38 milionów złotych. Wielki szacunek. Ale możemy zrobić jeszcze więcej. Esportowa rodzino - to jest nasz moment. Dlatego... przekazuję na licytację coś bardzo wyjątkowego. Najcenniejszy skin z mojej kolekcji - rzadki Karambit | Fade „motar2k”. Dla mnie? Bezcenny. Tyle wspomnień, tyle wspaniałych momentów na mojej esportowej drodze. Powiedzcie mi... czy w CS istnieje bardziej rozpoznawalny nóż? Dzisiaj sprawimy, że stanie się on jeszcze bardziej istotny.

Zasady licytacji były przejrzyste. E-sportowiec ustalił cenę wywoławczą na 5 tysięcy dolarów, a chętni mogli zgłaszać swoje propozycje w komentarzach oraz wiadomościach prywatnych.

Finał licytacji, zaplanowany na godzinę 13:00 następnego dnia, okazał się imponujący. Karambit został ostatecznie sprzedany za 76 500 złotych. Nabywcą został momo, właściciel e-sportowej organizacji Nemesis.

Jarząbkowski publicznie podziękował zwycięzcy za natychmiastowe przelanie środków oficjalnymi kanałami bezpośrednio na konto fundacji.

Historia najsłynniejszego noża

Aby w pełni zrozumieć wagę tego cyfrowego obiektu, należy cofnąć się do 2014 r., kiedy kultura streamingu i wirtualnych przedmiotów dopiero budowała swoją mitologię.

W tamtym okresie donacje rzędu kilkudziesięciu dolarów budziły podziw, dlatego zachowanie amerykańskiego darczyńcy ukrywającego się pod pseudonimem motar2k zszokowało internet.

Tajemniczy widz zaczął regularnie wspierać transmisje polskiego gracza, a kulminacyjnym momentem było jednorazowe przekazanie 15 tysięcy dolarów, co finalnie złożyło się na imponującą kwotę około 45 tysięcy dolarów.

Pieniądze te stanowiły ogromny przełom w życiu Jarząbkowskiego, który w tamtym czasie założył rodzinę i witał na świecie córkę, a zarobki z profesjonalnej gry w Counter-Strike'a nie przypominały jeszcze dzisiejszych milionowych kontraktów.

Emocjonalna reakcja e-sportowca - szczere łzy wzruszenia, wezwanie żony przed kamerę i legendarne już okrzyki „my friend” - natychmiast obiegła całą scenę CS:GO, stając się jednym z najbardziej ikonicznych nagrań w historii Twitcha.

To właśnie w ramach wdzięczności za tę życiową zmianę zawodnik nazwał swój najcenniejszy nóż, Karambit Fade, pseudonimem hojnego widza, zamieniając zbiór pikseli w cyfrowy pomnik ludzkiej bezinteresowności.

Od wirtualnej pomocy do ratowania życia

Ogłaszając aukcję, Jarząbkowski pytał retorycznie, czy istnieje bardziej legendarny nóż w historii strzelanki. Zaznaczył przy tym, że zamiast zbierać kurz na wirtualnym koncie, przedmiot ten powinien zyskać wymiar charytatywny. Wystawiając drogocenny element na licytację u Łatwoganga, e-sportowiec oddał publiczności znaczący fragment własnej biografii.

Przekazanie skina stanowi domknięcie opowieści. Wirtualny obiekt, który niegdyś przypieczętował finansową stabilizację polskiego zawodnika, dziś bezpośrednio przyczynia się do ratowania pacjentów onkologicznych. Gigantyczne wsparcie graczy, które kiedyś pomogło stanąć na nogi jednemu z nich, teraz daje szansę i nadzieję dzieciom toczącym najtrudniejszą walkę z chorobą.

Oliwier Nytko 27.04.2026 06:05

