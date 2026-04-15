Apple grozi Elonowi Muskowi. "X na wylocie z App Store"

Apple wyciąga najcięższe działa: groźbę wyrzucenia aplikacji Grok i X z App Store. Powód? Seksualizowane deepfake’i, w tym obrazy kobiet i nieletnich, generowane na życzenie użytkowników.

Maciej Gajewski
Grok to chatbot rozwijany przez xAI - firmę Elona Muska - mocno zintegrowany z X-em (dawniej Twitterem). Jedną z jego funkcji jest generowanie i przerabianie obrazów. I właśnie ta funkcja stała się w styczniu epicentrum afery. Grok bez większego oporu „rozbiera” ludzi na zdjęciach: przerabia zwykłe fotografie na seksualizowane, w tym w kontekście przemocy, upokorzenia, a nawet śmierci. W wielu przypadkach chodziło o osoby, które nigdy nie wyraziły zgody na takie wykorzystanie swojego wizerunku - w tym kobiety i dzieci.

Grok potrafił generować tysiące takich obrazów na godzinę, zalewając X-a falą nielegalnych i skrajnie nieetycznych treści, co w praktyce umożliwia cyfrową przemoc na skalę, jakiej wcześniej nie było. Trzech senatorów z ramienia Demokratów - Ron Wyden, Ed Markey i Ben Ray Luján - napisało wówczas otwarty list do szefów Apple’a i Google’a, wprost wzywając ich do wyrzucenia X i Groka z App Store i Sklepu Google Play, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. W liście padło zdanie, które dobrze streszcza ich stanowisko: „Przymykanie oka na rażące zachowanie X uczyniłoby z waszych zasad moderacji kpinę”.  

Apple wtedy nie zrobił nic. Przynajmniej tak się wydawało.

Dopiero teraz, dzięki ujawnionemu przez NBC News listowi Apple’a do tych samych senatorów, wiemy, co działo się za kulisami. Firma z Cupertino przyznała, że uznała zarówno X, jak i Groka za aplikacje naruszające zasady App Store, skontaktowała się z zespołami odpowiedzialnymi za obie aplikacje, zażądała planu poprawy moderacji treści i wprost zagroziła usunięciem aplikacji z App Store, jeśli zmiany nie będą wystarczające.

X i xAI przesłały do Apple aktualizację Groka, ale ta została odrzucona - Apple uznał, że „zmiany nie zaszły wystarczająco daleko”. Dopiero kolejna runda poprawek sprawiła, że X został uznany za „w dużej mierze zgodny”, a Grok - po dalszych modyfikacjach - ostatecznie dostał zielone światło. Tymczasowo.

Niestety firma Muska nie podołała zadaniu i po chwili spokoju Grok xnów potrafi generować seksualizowane obrazy prawdziwych osób bez ich zgody. Różnica polega na tym, że wolumen takich obrazów znacząco spadł w porównaniu ze styczniem, ale wciąż istnieje grupa użytkowników, która potrafi obchodzić ograniczenia. A Apple wraca do swojej „groźby”.

Na dziś X i Grok są nadal dostępne w App Store, zarówno w amerykańskiej, jak i polskiej wersji tego sklepu. Apple nie komentuje sprawy dla amerykańskich mediów, nie prosiliśmy więc sami o komentarz. Tym niemniej X - cokolwiek by o nim nie myśleć - jest jedną z najważniejszych i najpopularniejszych mediów społecznościowych na świecie. Jeżeli Apple faktycznie spełni swoje groźby i usunie X-a z iPhone’ów i iPadów oznaczałoby to znaczące osłabienie znaczenia tej platformy. Mając na uwadze dominujące tam treści… może to i lepiej?

15.04.2026 19:18
