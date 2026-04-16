Windows 11 ulepszy gładziki w laptopach. Już nie będą takie tragiczne

Jedną z największych przewag w laptopach Apple’a nad komputerami z Windowsem od lat pozostaje gładzik. W większości MacBooków (oprócz nowego taniego Neo) ten element jest nieruchomy. Został pozbawiony fizycznych przycisków i działa na bazie wibracji. Windows 11 chce teraz przewyższyć Apple’a.

Microsoft ulepszy gładziki w laptopy z Windowsem 11

W wielu laptopach z Windowsem gładziki wciąż bazują na fizycznych przyciskach i ruchomej płytce, których działanie często odbiega od ideału. W droższych modelach te elementy bywają lepsze - są dotykowe i obsługują wibracje.

Natomiast Microsoft obecnie pracuje nad nowymi funkcjami reakcji haptycznych w Windowsie 11, tak aby producenci laptopów mogli zacząć ulepszać gładziki w swoich urządzeniach. Z najnowszych informacji wynika, że do systemu twórcy wprowadzą co najmniej kilka scenariuszy, w których reakcja zwrotna w gładzikach będzie obecna:

zmiana rozmiaru okien;

przeciąganie okien;

najechanie kursorem na przycisk zamknij (ikona krzyżyka);

wyrównywanie obiektów w programie Microsoft PowerPoint.

Dyrektor ds. projektowania w Microsoftcie, March Rogers, twierdzi, że reakcje haptyczne to funkcja z kategorii: "nie wiesz, że jej chcesz, dopóki jej nie poczujesz". Według Rogersa największym wyzywaniem dla inżynierów było określenie, które interakcje w systemie powinny zawierać informację zwrotną.

Do obsługi nowej funkcji potrzebny będzie odpowiedni laptop

Nadchodzące rozwiązanie będzie dostępne w "kompatybilnych urządzeniach wejściowych". Nie wiemy, co to właściwie oznacza, ale powinniśmy oczekiwać, że funkcja trafi do laptopów z wyższej półki, wyposażonych w dotykowe gładziki oparte na nieruchomych płytkach.

Choć w tanich laptopach z Windowsem zazwyczaj znajdziemy okropne, fizyczne gładziki z przyciskami, istnieją też modele z zaawansowanymi touchpadami z technologią haptyczną, które dorównują tym z MacBooków. To właśnie najprawdopodobniej te modele otrzymają ulepszenia za sprawą aktualizacji.

Ja widzę tu jednak jeszcze większą szansę. Jeśli Windows 11 wspiera taką funkcję, coraz więcej laptopów z systemem Microsoftu może być wyposażanych w zaawansowany gładzik haptyczny.

Albert Żurek 16.04.2026 21:21

