Mocna gra dostępna za darmo. Bierz i nie zastanawiaj się

Lenovo postanowiło uruchomić ciekawą promocję na Heavy Rain. Rozdaje tysiące kluczy do gry na platformę Steam. Aby ją odebrać, trzeba będzie zacząć polować na akcję o określonej godzinie. Liczy się szybkość. Liczba kluczy jest mocno ograniczona na cały świat. Jak odebrać grę gratis?

Heavy Rain do odebrania za darmo. Lenovo rozpieszcza graczy

Za promocję odpowiada Lenovo, które uruchamia już drugą edycję darmowych kluczy na Heavy Rain. Ta wystartuje już w środę 15 kwietnia równo o godz. 18:00. Akcja wykorzystuje system tzw. dropów, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Zasady są takie, że jeśli już ktoś wcześniej odebrał darmowy klucz, nie będzie w stanie zrobić tego drugi raz.

Nie ma tu również limitu czasowego. Jest tylko ograniczenie liczby kluczy: 5000 na cały świat, a więc pula najprawdopodobniej bardzo szybko się wyczerpie. Odebranie będzie możliwe od. godz. 18:00. Co należy zrobić? To proste:

zalogować się lub utworzyć konto na stronie internetowej Legion Gaming Community;

o godz. 18:00 wejść na stronę wydarzenia i poczekać na swoją kolej;

po przejściu przez kolejkę użytkownik ma 10 minut na odebranie klucza - wymaga to połączenia konta Steam z profilem Legion Gaming i jego zweryfikowanie - najlepiej zrobić to przed wydarzeniem;

nacisnąć przycisk Odbierz (Claim) w celu odblokowania kuponu na klucz.

Kody na klucze do gry na Steam są realizowane przez zewnętrznego dostawcę - Gamesplanet. Odebrany kod zatem trzeba zrealizować na stronie sprzedawcy, który pobiera klucze bezpośrednio od twórców lub wydawców gier. Na stronie Gamesplanet będziemy mogli zrealizować kupon na faktyczny klucz na platformę Steam, do czego potrzebne będzie też zalogowanie się.

Kod na Heavyrain wykorzystamy już na platformie Steam. Aby to zrobić, należy wejść na dedykowaną stronę aktywacji kluczy produktu Steam, zalogować się do konta i wkleić kod. Ewentualnie można wykonać tę czynność w kliencie Steama bezpośrednio w bibliotece w lewym dolnym rogu. Tam znajdziemy przycisk dodaj grę, gdzie wpisujemy klucz do Heavy Rain.

Heavy Rain to bardzo dobrze oceniany thriller psychologiczny. Na platformie Steam zdobył ocenę 4,5/5. Gra w promocjach jest dostępna za kilka lub kilkanaście złotych, natomiast dzięki promocji jest całkowicie za darmo.

Albert Żurek 15.04.2026 12:23

