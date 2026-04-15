Mieli wycofać się z Europy, pokazali potwora. Ten telefon ma baterię 8500 mAh

Zawirowania wokół przyszłości chińskiej marki budziły do niedawna ogromne emocje. W sieci intensywnie krążyły pogłoski, że OnePlus planuje ostatecznie wycofać się z zachodnich rynków globalnych, ograniczając swoją działalność wyłącznie do bezpiecznego azjatyckiego podwórka (Chin i Indii). Te doniesienia wywołały spore zamieszanie i uzasadniony niepokój wśród osób śledzących branżę mobilną - w końcu nikt nie chciałby, aby na europejskim rynku zabrakło ważnego gracza.

Sytuacja wydawała się bardzo poważna, jednak temat ucichł równie szybko, jak się pojawił. Obecnie rzadko kto w ogóle wraca do tych apokaliptycznych plotek, a uwaga mediów skupiła się na sprzęcie. W tym samym czasie OnePlus zdaje się realizować swoje biznesowe plany bez najmniejszych zakłóceń.

Potwierdza to głośna prezentacja jednego z najciekawszych smartfonów ostatnich tygodni na ich rodzimym rynku, co dobitnie wskazuje, że producent nadal ma bardzo konkretną, agresywną wizję rozwoju swoich urządzeń.

Nadchodzi OnePlus Ace 6 Ultra: sprzęt skrojony pod e-sport

Z przekazanych właśnie oficjalnych materiałów wynika, że OnePlus intensywnie przygotowuje się do premiery nowego, potężnego smartfona z flagowej linii, nazwanego Ace 6 Ultra. Model ten zadebiutuje jeszcze w kwietniu 2026 r. w Chinach, dumnie powiększając serię, w której znajdują się już bardzo udane modele Ace 6 oraz Ace 6T. Urządzenie zostało oficjalnie i z nieskrywaną dumą zapowiedziane podczas transmisji na żywo przez Li Jie, prezydenta OnePlus China.

Smartfon został od podstaw zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających graczach i profesjonalnym e-sporcie. Jego najmocniejszym, uderzającym punktem ma być 6,8-calowy ekran o częstotliwości odświeżania aż 165 Hz, który powstał we współpracy z firmą BOE.

Wyświetlacz ten ma oferować wyśrubowane parametry dorównujące standardom drogich, desktopowych monitorów gamingowych i sprawdzać się bezbłędnie nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych.

Zmiana procesora i potężna bateria 8500 mAh

Wewnątrz ekstremalnego urządzenia zaszły bardzo zauważalne zmiany względem bazowego wariantu z tej serii. Oczekuje się, że technologicznym sercem modelu Ace 6 Ultra będzie procesor MediaTek Dimensity 9500. Stanowi to ciekawą zmianę w stosunku do układu Snapdragon 8 Elite, który napędza standardowy model Ace 6.

Według zapowiedzi producenta, głębokie optymalizacje oprogramowania pozwolą utrzymać betonowo stabilne 165 klatek na sekundę bez jakichkolwiek spadków wydajności w kluczowych momentach rozgrywki.

Uwagę wszystkich przykuwa jednak przede wszystkim potężna bateria o gigantycznej pojemności 8500 mAh, którą będzie można błyskawicznie uzupełnić dzięki szybkiemu ładowaniu przewodowemu o mocy 100 W.

Pod kątem wizualnym nowy telefon mocno nawiązuje do kształtu obudowy i charakterystycznej wyspy aparatów z modelu Ace 6, jednak wprowadza unikalny, zarezerwowany dla siebie wariant kolorystyczny nazwany Ace Awakening. Wersja ta wyróżnia się głęboko czarnym tyłem z dużym, odblaskowym logo serii. Zostało ono naniesione przy pomocy technologii trójwymiarowej litografii, co ma na żywo tworzyć efekt światła wygrawerowanego w materiale obudowy.

Dowiedzieliśmy się również, że podczas zbliżającego się kwietniowego wydarzenia, obok gamingowego smartfona, zaprezentowany zostanie także tajemniczy produkt o zupełnie nowym formacie, o którym póki co nie podano jeszcze żadnych szczegółów.

Czy ten potwór trafi do Europy jako OnePlus 15 Ultra?

Kwestia ewentualnej premiery tego zjawiskowego modelu w Europie (i tym samym w Polsce) pozostaje na ten moment wyłącznie w sferze domysłów. Historycznie rzecz biorąc, smartfony z typowo chińskiej serii Ace dość rzadko trafiają na Stary Kontynent pod swoją oryginalną nazwą, a modele tak mocno sprofilowane pod kątem gamingu często, niestety, pozostają ekskluzywne dla ogromnego rynku azjatyckiego.

Mimo to, biorąc pod uwagę wciąż rosnące zapotrzebowanie na bezkompromisowo wydajne telefony z wielkimi bateriami, absolutnie nie można wykluczyć, że sprzęt pojawi się u nas w globalnej dystrybucji.

Gdyby to genialne urządzenie miało ostatecznie trafić na półki europejskich sklepów, niemal na pewno otrzymałoby nową nazwę, dostosowaną do tradycyjnego, zachodniego nazewnictwa producenta. Skoro w przeszłości model Ace 6T zadebiutował u nas globalnie jako OnePlus 15R, wariant Ultra mógłby z łatwością pojawić się na naszych rynkach na przykład jako kolejna wersja OnePlusa 15. Może... Ultra?

Szacując na podstawie obecnych standardów rynkowych, sprzęt mógłby kosztować u nas w okolicach od 3500 do 4500 złotych, stanowiąc ciekawą i wydajną alternatywę dla standardowych flagowców konkurencji. Pozostaje nam trzymać kciuki, aby szefostwo OnePlus zdecydowało się na globalną ekspansję tego gamingowego potwora.

Oliwier Nytko 15.04.2026 10:09

