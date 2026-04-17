Ten sport jest już nie tylko dla elity. Hybrydowo i jak w zegarku

Ten weekend na PGE Narodowym stoi pod znakiem nowego, istniejącego dopiero od kilku lat sportu. Na największym polskim stadionie przez cztery dni, od czwartku do niedzieli, kilkanaście tysięcy osób będzie ze sobą rywalizować, testując swoją sprawność oraz wytrzymałość w dyscyplinie o futurystycznie brzmiącej nazwie Hyrox. Nie wiesz, o co chodzi? Nic dziwnego!

Hyrox istnieje dopiero od 2017 r.

Dyscyplina tym samym nie ma nawet dekady na karku i jest na tyle świeża, że nie doczekała się jeszcze… polskiego hasła w Wikipedii. W naszym kraju ten sport funkcjonuje zresztą jeszcze krócej, gdyż pierwsze polskie zawody Hyrox odbyły się w 2023 r. Wzięło w nich udział jedynie 650 uczestników, czyli mniej więcej tyle samo osób, ile szło w awangardzie pięć lat wcześniej w Hamburgu.

Tak jak pierwszych zawodach Hyrox w 2018 r. pojawiło się 680 osób, tak w skali globalnej ten sport zyskuje kolejnych entuzjastów iście ekspresowo. W sezonie 2024/25 chwalono się 0,5 mln zawodników, a w kolejnym, czyli 2025/26, szacuje się ich liczbę na 1,3 mln (wzrost 128 proc. r./r.). Pojawili się też już czempioni, należący do tzw. Elity, którzy co rusz biją kolejne rekordy.

A czym w ogóle jest Hyrox?

To sport uprawiany co do zasady nie na świeżym powietrzu, tylko pod dachem, np. na stadionie, który polega na wykonywaniu kolejnych treningów, pomiędzy którymi realizowane są kilometrowe segmenty biegowe. Konfiguracja i kolejność jest przy tym zawsze identyczna. A jakie konkretnie aktywności trzeba wykonać, aby przejść przez całą sesję Hyrox? Wyszczególnione jest ich osiem:

trenażer narciarski Ski Erg (1000 m);

pchanie sanek (50 m);

ciągnięcie sanek (50 m);

Burpee Broad Jump, burpees (80 m);

wiosłowanie, Concept2 RowErg (1000 m);

spacer farmera (200 m);

wykroki, Sandbag Lunges (100 m);

wyrzuty piłki, Wall Balls (100 x).

Średni czas potrzebny do ukończenia takiego wyścigu sprawnościowego, nazywanego maratonem fitnessu, to ok. 90 min. Obecnie każda osoba przebywająca w stolicy może sprawdzić, jak to wygląda w praktyce, na wspomnianym stadionie PGE Narodowym. W ten weekend odbywają się w końcu zawody Hyrox Warsaw w ramach Wielkiego Finału Głównego Sezonu Hyrox.

Hyrox - sezony i kategorie

Co do zasady sezony Hyrox trwają od jesieni aż do czerwca i wieńczą je Mistrzostwa Świata. Dziś tygodniowo w skali globalnej odbywa się zaś od 3 do 5 zawodów Hyrox, a zawody mają być przystępne dla każdego - zarówno amatorów, jak i tych największych wyjadaczy. Rywalizować można w kilku kategoriach zarówno indywidualnie, jak i w parach lub w ramach sztafety.

Zawody realizowane są przy tym w dwóch formułach, czyli Open oraz Pro, osobno dla Pań oraz Panów. Różnią się przede wszystkim obciążeniem (które jest takie samo w ramach kategorii Kobiety Pro i Mężczyźni Open). W ujęciu globalnym popularność Hyrox nie zależy przy tym od płci, aczkolwiek w Polsce obecnie nieco więcej osób startuje w kategorii męskiej (60 proc.) niż w damskiej (40 proc.).

W ramach trwającego właśnie Hyrox Warsaw wystartowali przy tym znani w światku Hyrox zawodnicy, w tym sportowcy z całego świata zaliczani do grupy Elite 15. Należą do niej osoby, które do tej pory odnosiły największe sukcesy w tej dyscyplinie. Na warszawskich zawodach pojawili się m.in. Emilie Dahmen, Hidde Weersma, Joanna Wietrzyk i Linda Meier.

Sport x Technologia

Mamy tutaj do czynienia z młodym sportem, który powstał w czasach, gdy technologia wspomagająca treningi jest powszechnie dostępna, a zawodnicy często używają smartwatchy oraz innych tego typu gadżetów. Firmą, która postawiła na Hyrox, jest Amazfit, który podpisał umowę partnerską na kolejne trzy lata i projektując swoje sprzęty, bierze pod uwagę tę dyscyplinę.

Hyrox Warsaw było okazją dla firmy Amazfit, by pochwalić się portfolio produktów. Te służą do rejestrowania aktywności zarówno podczas wyścigów Hyrox (w ramach trybu Race, który rejestruje każdą stację i strefy przejściowe), jak w trakcie treningów (w trybie Trening z harmonogram i analizami oraz spersonalizowanym trybie PFT; dostajemy dane protreningowe i regeneracyjne).

Parametry, które są mierzone przez akcesoria marki Amazfit, to z kolei Czas do regeneracji, Obciążenie treningowe, Zmienność rytmu serca, Zmęczenie skumulowane, Zmęczenie aktualne, Aktualna forma, Tętno spoczynkowe, Jakość snu głębokiego i wskaźnik Biocharge. Dzięki nim apka na telefon synchronizowana z zegarkiem powie, kiedy zawodnik będzie gotów na następny trening.

Na konferencji prasowej Amazfit pojawili się przy tym Jakub Jandura, Country Manager Hyrox Polska oraz sportowcy, którzy opowiedzieli o tym, jak trenują. Hyrox nazywany został przy tym na spotkaniu sportem dla sportowców hybrydowych, bo aby osiągać sukcesy, nie wystarczy być ani jedynie szybkim, ani jedynie silnym. Łączy się tu treningi siłowe i wydolnościowego.

Hyrox określany jest przy tym najszybciej rozwijającym się sportem na świecie dla osób, które lubią wyzwania, chcą się na czymś skupić i mieć w życiu jakiś cel.

Piotr Grabiec 17.04.2026 18:17

