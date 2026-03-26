YouTube oszalał i dręczył ludzi. "Masz udowodnić, że nie jesteś robotem"

W ostatnich dniach YouTube denerwował użytkowników nietypowym błędem. Mianowicie próbując skorzystać z serwisu w przeglądarce internetowej, niemalże każda czynność kończyła się komunikatem "nasze systemy wykryły nietypowy ruch z twojego komputera". Próbując uruchomić stronę główną czy film, użytkownicy musieli potwierdzać, czy są ludźmi za pomocą testu CAPTCHA.

YouTube nie wierzył nam, że jesteśmy ludźmi

Problemem nawet nie był sam fakt pojawienia się weryfikacji. Co prawda większość przeglądarek internetowych - np. Chrome - oferuje automatyczną kontrolę czy nie jest się robotem, ale i tak użytkownicy musieli ręcznie wykonywać test. W praktyce wykonanie go przenosiło użytkownika do tego samego testu i tak w kółko. Korzystający z YouTube’a nie mogli się uwolnić z pętli weryfikacji.

Problem pojawił się w ciągu ostatnich dni i został szerzej opisany przez użytkowników Reddita. Wielu z nich widziało błąd sugerujący "nietypowy ruch z sieci komputerowy", po czym otrzymywali żądanie rozwiązania niemożliwego do ukończenia testu. Zamiast kreatywnych CAPTCHA, takich jak wskazanie sygnalizacji świetlnej czy odpowiednich kształtów, musieli skorzystać ze "staromodnego" przepisywania tekstu.

Sęk w tym, że wypełnienie ciągu znaków wcale nie rozwiązywało problemu. Efektem czego był brak możliwości przeglądania i korzystania z YouTube’a. Z doniesień użytkowników wynika, że dotknięci błędem nie wykazywali wspólnego czynnika powodującego utrudnienia. Wyłączenie VPN oraz rozszerzeń tutaj nie pomagało. Początkowo myślano, że jest to kwestia przeglądarki - wielu osobom problem pojawił się zaraz po aktualizacji Firefoxa do najnowszej wersji.

Pojawiły się także zgłoszenia wskazujące na podobne problemy w przeglądarce Google Chrome. Utrudnienia w korzystaniu z serwisu miały też dotyczyć filmów osadzonych na stronach internetowych oraz aplikacjach mediów społecznościowych, które prowadziły użytkowników do niekończącej się pętli weryfikacji za pomocą tekstu. Sfrustrowani użytkownicy próbowali wszystkiego, lecz to wcale nie pomagało.

YouTube potwierdził problem i już go naprawił

YouTube dostrzegł problem i postanowił się nim zająć. Kłopotem miał być sam system wykrywania botów stosowany w serwisie, który oznaczał normalny ruch sieciowy jako podejrzane. Korzystający z YouTube’a w aplikacji na telefonach nie dostrzegli podobnych niegodności.

Obrazek główny: Stas Malyarevsky / Shutterstock.com

Albert Żurek 26.03.2026 21:04

