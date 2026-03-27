Lepiej zaktualizuj WhatsAppa. Inaczej to przegapisz

Ładowanie...

Marcowa aktualizacja WhatsAppa obejmuje aż sześć nowych funkcji. Nowości są obecnie w trakcie wdrażania - według producenta te będą wkrótce dostępne dla wszystkich użytkowników.

1. Dwa konta WhatsAppa na jednym telefonie. Koniec z dwoma telefonami

WhatsApp do niedawna w celu obsługi dwóch kont - np. służbowego i prywatnego - wymagał dwóch osobnych telefonów. Na jednym urządzeniu mogliśmy się zalogować tylko do jednego konta. Jeśli nie chcieliśmy używać dwóch smartfonów, najlepszym sposobem było wylogowanie się z jednego i zalogowanie na drugi profil. W 2023 r. to się jednak zmieniło, gdy telefony z Androidem otrzymały wsparcie dwóch kont jednocześnie.

Teraz, po ok. 2,5 roku, funkcja trafia do telefonów z iOS. iPhone’y potrafią teraz obsłużyć dwa konta jednocześnie. Niezależnie od tego, czy z jakiegoś powodu korzysta się z dwóch kont prywatnych, czy też profilu osobistego i służbowego, można przełączać się między nimi jednym kliknięciem. Twórcy podkreślają, że zdjęcie profilowe będzie od teraz widoczne na dolnej karcie, tak aby ułatwić zorientowanie się, na którym jest się koncie.

Czytaj też:

2. Łatwiejsze usuwanie duże plików w czacie

WhatsApp ma to do siebie, że w odróżnieniu od Messengera dane nie są zapisywane na serwerach Mety, a na urządzeniu. Aby je przenieść na inny telefon, wymaga się wykonania kopii zapasowej, która mimo wszystko swoje może ważyć. Kopię można zapisać w Google Drive czy iCloud, gdzie nie mamy nielimitowanej pamięci. Dlatego czyszczenie multimediów w WhatsAppie jest kluczowe.

Twórcy ułatwiają tę kwestię, ponieważ w ustawieniach czatu (zarządzanie pamięcią) będzie można znaleźć i łatwo usuwać duże pliki związane z rozmową. Dotyczy to m.in. starych zdjęć czy nagrań. Tym sposobem możemy pozbyć się niepotrzebnych treści bez usuwania całej rozmowy. Można też usunąć tylko pliki multimedialne, zachowując np. dokumenty i inne podobne dane.

Czytaj też:

3. Przenoszenie czatów między platformami

WhatsApp usprawnił też przenoszenie czatów na nowe urządzenia. Teraz istnieje możliwość obsługi przeniesienia czatu z iOS na Android i odwrotnie. Proces ten ma być praktycznie automatyczny - wystarczy wykonywać kroki wyświetlone na ekranie.

4. Naklejki i sztuczna inteligencja

WhatsApp ułatwił używanie naklejek, wyświetlając sugestie ikon emoji podczas pisania. Z kolei emoji można zamienić na naklejkę. Ostatnie zmiany dotyczą sztucznej inteligencji Meta AI. Rozwiązanie może teraz służyć do poprawy zdjęć bezpośrednio w czacie przed wysłaniem fotografii do drugiego użytkownika. Z kolei funkcja pomoc w pisaniu ma tworzyć sugerowanie odpowiedzi na podstawie rozmowy.

Albert Żurek 27.03.2026 18:11

Ładowanie...