Wpisz w przeglądarkę aliens.gov. Rząd USA szykuje odtajnienie akt UFO

Administracja Trumpa zarejestrowała adres strony internetowej aliens.gov. Witryna ma zawierać informacje na temat życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO) oraz zjawisk powietrznych. 

Albert Żurek
UFO trump Kosmici
Donald Trump już w ubiegłym miesiącu zapowiedział ujawnienie akt dotyczących UFO. To zadanie zostało zlecone szefowi Pentagonu - Pete’owi Hegsethowi - oraz innym organom, które mają rozpocząć proces identyfikacji i udostępnienia dokumentów rządowych na temat życia pozaziemskiego.

Trump uruchomi stronę internetową o życiu pozaziemskim 

Cała sytuacja ma swoje korzenie w wypowiedzi byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Ten miał bowiem stwierdzić, że "kosmici są prawdziwi". Trump oczywiście nie pozostał bierny w tej sprawie - obecny prezydent uważa, że jego poprzednik "ujawnił informacje niejawne, mówiąc o istnieniu istot pozaziemskich". Określił to "wielkim błędem".

Aby nieco złagodzić sytuację Barack Obama doprecyzował swoje wcześniejsze słowa. Podkreślił, że nigdy nie widział kosmitów i że ci nie są przetrzymywani w Strefie 51 - bazie wojskowej umiejscowionej w Nevadzie, o której krąży wiele plotek i teorii spiskowych dotyczących istot pozaziemskich. Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał były prezydent USA.

Statystycznie wszechświat jest tak ogromny, że prawdopodobieństwo istnienia życia jest duże. Jednak odległości między układami słonecznymi są tak duże, że prawdopodobieństwo, że odwiedzili nas kosmici, jest niskie, a podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt - powiedział Barack Obama. 

Czytaj też:

Sam prezydent Donald Trump postanowił być wyjątkowo oszczędny w słowach. "Nie mam na ten temat zdania. Nigdy o tym nie mówiłem. Wiele osób tak uważa, wiele osób w to wierzy"  - stwierdził obecny prezydent USA.

Rządowa strona aliens.gov obecnie nie działa, przynajmniej na czas pisania tego artykułu. Została zarejestrowana przez administrację USA, ale nie została uruchomiona. Jej kluczowym elementem będą oficjalne dokumenty rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące UFO.

Albert Żurek
19.03.2026 18:21
Najnowsze
17:58
Tak wygląda ładowarka iPhone'a za 20 tys. zł. Paskudztwo dla elity
Aktualizacja: 2026-03-19T17:58:28+01:00
17:34
Saper z Windows XP za darmo i bez reklam na telefonie. Pobieram
Aktualizacja: 2026-03-19T17:34:51+01:00
16:10
Polska chce projektować myśliwiec 6 generacji. Walczymy o wejście do elity
Aktualizacja: 2026-03-19T16:10:58+01:00
16:02
Tyle kosztuje robot z polskiego TikToka. Każdy może go kupić, nie każdego stać
Aktualizacja: 2026-03-19T16:02:38+01:00
15:50
AppleCare One trafi do Europy. Zyskamy to, czego zazdrościłem USA
Aktualizacja: 2026-03-19T15:50:27+01:00
15:43
Instagram właśnie popełnia wielki błąd. Nasza prywatność jest zagrożona
Aktualizacja: 2026-03-19T15:43:11+01:00
15:33
Najlepsza przeglądarka trafiła na iPhone'a. Przez nią porzuciłem Safari
Aktualizacja: 2026-03-19T15:33:23+01:00
13:42
Mityczny dron USA sfotografowany. Biały Nietoperz wyszedł z cienia
Aktualizacja: 2026-03-19T13:42:17+01:00
13:28
Super nowość od Allegro. Otwieranie przesyłek stanie się przyjemnością
Aktualizacja: 2026-03-19T13:28:39+01:00
12:56
Nie polecisz tanio na wakacje. Podziękuj Trumpowi
Aktualizacja: 2026-03-19T12:56:23+01:00
11:48
Powstał polski Shahed. Ten dron ma przytłoczyć wroga, nazwa jest urocza
Aktualizacja: 2026-03-19T11:48:42+01:00
11:10
Szycha OpenAI policzyła "zbędne" zawody i wybuchła panika. "To był eksperyment"
Aktualizacja: 2026-03-19T11:10:24+01:00
9:58
Kometa C/2025 K1 (ATLAS) rozpadła się na cztery części. Oszałamiające zdjęcia
Aktualizacja: 2026-03-19T09:58:39+01:00
9:19
PS3 nadal na chodzie. Sony właśnie wydało nową aktualizację
Aktualizacja: 2026-03-19T09:19:42+01:00
8:40
OpenAI porządkuje imperium. Aplikacje i eksperymenty schodzą na drugi plan
Aktualizacja: 2026-03-19T08:40:38+01:00
8:13
Klawiatura w iOS naprawiona. Koniec z irytującym błędem
Aktualizacja: 2026-03-19T08:13:32+01:00
7:35
Zamiast widoków, szukam butelkomatu. System kaucyjny na urlopie to logistyczny koszmar
Aktualizacja: 2026-03-19T07:35:53+01:00
6:40
NASA prosi nas o pomoc. Mamy donosić na naturę
Aktualizacja: 2026-03-19T06:40:00+01:00
6:30
Polacy zbudowali maszynę, jakiej nie ma nikt inny. Pomoże odkryć życie w kosmosie
Aktualizacja: 2026-03-19T06:30:00+01:00
6:20
Niewiadów szykuje amunicyjny pierścień. Kroi się wielka gra
Aktualizacja: 2026-03-19T06:20:00+01:00
