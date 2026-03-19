Wpisz w przeglądarkę aliens.gov. Rząd USA szykuje odtajnienie akt UFO

Donald Trump już w ubiegłym miesiącu zapowiedział ujawnienie akt dotyczących UFO. To zadanie zostało zlecone szefowi Pentagonu - Pete’owi Hegsethowi - oraz innym organom, które mają rozpocząć proces identyfikacji i udostępnienia dokumentów rządowych na temat życia pozaziemskiego.

Trump uruchomi stronę internetową o życiu pozaziemskim

Cała sytuacja ma swoje korzenie w wypowiedzi byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Ten miał bowiem stwierdzić, że "kosmici są prawdziwi". Trump oczywiście nie pozostał bierny w tej sprawie - obecny prezydent uważa, że jego poprzednik "ujawnił informacje niejawne, mówiąc o istnieniu istot pozaziemskich". Określił to "wielkim błędem".

Aby nieco złagodzić sytuację Barack Obama doprecyzował swoje wcześniejsze słowa. Podkreślił, że nigdy nie widział kosmitów i że ci nie są przetrzymywani w Strefie 51 - bazie wojskowej umiejscowionej w Nevadzie, o której krąży wiele plotek i teorii spiskowych dotyczących istot pozaziemskich. Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał były prezydent USA.

Statystycznie wszechświat jest tak ogromny, że prawdopodobieństwo istnienia życia jest duże. Jednak odległości między układami słonecznymi są tak duże, że prawdopodobieństwo, że odwiedzili nas kosmici, jest niskie, a podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt - powiedział Barack Obama.

Czytaj też:

Sam prezydent Donald Trump postanowił być wyjątkowo oszczędny w słowach. "Nie mam na ten temat zdania. Nigdy o tym nie mówiłem. Wiele osób tak uważa, wiele osób w to wierzy" - stwierdził obecny prezydent USA.

Rządowa strona aliens.gov obecnie nie działa, przynajmniej na czas pisania tego artykułu. Została zarejestrowana przez administrację USA, ale nie została uruchomiona. Jej kluczowym elementem będą oficjalne dokumenty rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące UFO.

Albert Żurek 19.03.2026 18:21

