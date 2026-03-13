Za Ubera zapłacisz kilkaset złotych. Poczujesz się jak ktoś ważny

Uber kojarzy nam się z przystępnymi cenowo przejazdami taksówką, szczególnie w podstawowej wersji UberX. Istnieją też wyższe warianty, takie jak Uber Comfort czy Uber Black, realizowane przez wygodniejsze samochody. Uber Elite będzie natomiast najwyższą i najbardziej ekskluzywną opcją, w której można liczyć na prawdziwy luksus.

REKLAMA

Uber Elite to przejazd na taksówkę z traktowaniem jak gwiazda

Uber Elite to nowa usługa luksusowych przejazdów. Rozwiązanie zostało stworzone dla tych, którzy szukają ekskluzywnych doznań, dla kadry kierowniczej i ogólnie osób, które często podróżują.

Każdy kurs w wersji Elite jest obsługiwany tylko przez licencjonowanych zawodowych kierowców z użyciem nowych, luksusowych modeli samochodów. Pojazdy nie mają więcej niż trzy lata i będą to raczej większe propozycje. Według Ubera nowy typ przejazdów ma zapewnić "dopracowaną i kompleksową obsługę od momentu odbioru do momentu odwiezienia".

Twórcy podkreślają, że wraz z Uber Elite przygotowano też nową w aplikacji funkcję nazwaną spotkanie i powitanie, zakładającą odbiór z terminala po przylocie na lotnisko. W miejscu odbioru bagażu będzie czekać prywatny szofer, który odbierze nas z lotniska. Przed sfinalizowaniem rezerwacji przejazdu należy tylko wybrać tę opcję.

Poza luksusowym traktowaniem i samochodem osoba wybierająca Uber Elite może liczyć na:

bezpłatne udogodnienia w aucie - ładowarki, woda butelkowana, miętówki, chusteczki do dezynfekcji rąk;

życzenia specjalne - ulubiona marka wody gazowanej, specjalne opcje, takie jak szampany;

całodobowe wsparcie telefoniczne - od momentu rezerwacji pasażerowie mogą liczyć na wsparcie techniczne przed, w trakcie i po podróży. Klient płaci, to klient wymaga. Można też zadzwonić do szofera przed odbiorem.

Przejazdy Uber Elite będą dostępne bezpośrednio w aplikacji Uber - tuż obok zwykłych przejazdów UberX, Black czy Comfort, za pośrednictwem Uber Reserve oraz Uber for Bussines, gdzie rezerwacje mogą zostać wykonane przez asystentów. Usługę można zamówić zarówno z nawet 90-dniowym wyprzedzeniem, jak i na już - z co najmniej godzinnym zapasem.

REKLAMA

Opcja początkowo będzie dostępna dla klientów w USA: Los Angeles i San Francisco, a z czasem w innych miastach na całym świecie - w Europie najprawdopodobniej również. Tanio jednak raczej nie będzie. Przygotujcie się na przejazdy o wartości kilkuset złotych.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 13.03.2026 20:57

