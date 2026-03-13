Za Ubera zapłacisz kilkaset złotych. Poczujesz się jak ktoś ważny

Uber uruchomił nową usługę, dzięki której będziesz móc poczuć się niczym prezydent czy inna gwiazda. Będzie trzeba tylko zapłacić kilkaset złotych za taki przejazd.

Albert Żurek
Uber Elite przejazdy
Uber kojarzy nam się z przystępnymi cenowo przejazdami taksówką, szczególnie w podstawowej wersji UberX. Istnieją też wyższe warianty, takie jak Uber Comfort czy Uber Black, realizowane przez wygodniejsze samochody. Uber Elite będzie natomiast najwyższą i najbardziej ekskluzywną opcją, w której można liczyć na prawdziwy luksus.

Uber Elite to przejazd na taksówkę z traktowaniem jak gwiazda

Uber Elite to nowa usługa luksusowych przejazdów. Rozwiązanie zostało stworzone dla tych, którzy szukają ekskluzywnych doznań, dla kadry kierowniczej i ogólnie osób, które często podróżują. 

Każdy kurs w wersji Elite jest obsługiwany tylko przez licencjonowanych zawodowych kierowców z użyciem nowych, luksusowych modeli samochodów. Pojazdy nie mają więcej niż trzy lata i będą to raczej większe propozycje. Według Ubera nowy typ przejazdów ma zapewnić "dopracowaną i kompleksową obsługę od momentu odbioru do momentu odwiezienia".

Twórcy podkreślają, że wraz z Uber Elite przygotowano też nową w aplikacji funkcję nazwaną spotkanie i powitanie, zakładającą odbiór z terminala po przylocie na lotnisko. W miejscu odbioru bagażu będzie czekać prywatny szofer, który odbierze nas z lotniska. Przed sfinalizowaniem rezerwacji przejazdu należy tylko wybrać tę opcję.

Poza luksusowym traktowaniem i samochodem osoba wybierająca Uber Elite może liczyć na:

  • bezpłatne udogodnienia w aucie - ładowarki, woda butelkowana, miętówki, chusteczki do dezynfekcji rąk;
  • życzenia specjalne - ulubiona marka wody gazowanej, specjalne opcje, takie jak szampany;
  • całodobowe wsparcie telefoniczne - od momentu rezerwacji pasażerowie mogą liczyć na wsparcie techniczne przed, w trakcie i po podróży. Klient płaci, to klient wymaga. Można też zadzwonić do szofera przed odbiorem.

Przejazdy Uber Elite będą dostępne bezpośrednio w aplikacji Uber - tuż obok zwykłych przejazdów UberX, Black czy Comfort, za pośrednictwem Uber Reserve oraz Uber for Bussines, gdzie rezerwacje mogą zostać wykonane przez asystentów. Usługę można zamówić zarówno z nawet 90-dniowym wyprzedzeniem, jak i na już - z co najmniej godzinnym zapasem. 

Opcja początkowo będzie dostępna dla klientów w USA: Los Angeles i San Francisco, a z czasem w innych miastach na całym świecie - w Europie najprawdopodobniej również. Tanio jednak raczej nie będzie. Przygotujcie się na przejazdy o wartości kilkuset złotych.

13.03.2026 20:57
