Szwedzi kupują polskie bestie za 168 mln zł. To prawdziwe kolosy

Szwedzka Administracja Materiałów Obronnych (FMV) najwyraźniej bardzo polubiła się z polskim sprzętem. Właśnie ogłoszono złożenie zamówienia na kolejną partię ciężkich samochodów pomocy drogowej. Tym razem mowa o trzydziestu pięciu maszynach, a na stół wyłożono około 420 mln koron szwedzkich.

To potężny zastrzyk gotówki dla polskiego wykonawcy, ale warto przypomnieć, że to zaledwie kolejny krok w znacznie szerszej współpracy. Na początku 2025 r. FMV podpisała z rodzimym producentem umowę ramową wycenianą na blisko ćwierć miliarda złotych (600 mln SEK).

Pierwsza transza obejmowała dziesięć sztuk, a obecne, drugie zamówienie tylko potwierdza, że nasze rozwiązania sprawdzają się w trudnych, skandynawskich warunkach.

34-tonowy potwór na podwoziu Scanii

Co dokładnie kupili Szwedzi? To sprzęt do zadań absolutnie specjalnych, stworzony po to, by wyciągać z opresji inne wojskowe maszyny. Sercem pojazdu jest czteroosiowe podwozie Scania z napędem na wszystkie koła (8x8), napędzane potężnym silnikiem o mocy 520 koni mechanicznych (382 kW).

Samochody są przystosowane do ewakuacji, podnoszenia i holowania wszystkich kołowych pojazdów szwedzkich sił zbrojnych. Fot. FMV

Prawdziwa inżynieryjna magia dzieje się jednak z tyłu, w zabudowie zaprojektowanej przez spółkę Szczęśniak. Thomas Larsson, pełniący funkcję kierownika projektu w FMV, wprost przyznaje, że ten kolos o masie blisko 34 ton otrzymał niesamowicie bogaty ekwipunek.

Został on dobrany tak, aby obsłużyć różnorodne pojazdy i wyjść cało z najbardziej nieprzewidywalnych sytuacji, z jakimi wojsko może się spotkać podczas akcji ratunkowych.

Wyciągną każdy sprzęt z największego błota

Możliwości operacyjne tej maszyny budzą ogromny respekt. Na pokładzie zamontowano aż pięć wyciągarek, z czego główna, potężna jednostronna jednostka Sepson Septrac, dysponuje uciągiem dwudziestu ton. Jakby tego było mało, trzyosobowa załoga operująca z wygodnej, długiej kabiny ma do dyspozycji główny wysięgnik o identycznym, dwudziestotonowym udźwigu.

W skrytkach nowoczesnej zabudowy poukrywano dodatkowo ponad trzysta różnych akcesoriów ratowniczych. Taka konfiguracja gwarantuje bezpieczne i bezproblemowe podnoszenie oraz holowanie absolutnie każdego pojazdu kołowego będącego obecnie na wyposażeniu szwedzkiej armii.

Ekspresowe tempo i zbrojeniowy sukces

Zbudowanie tak skomplikowanego, niezawodnego systemu w ledwie kilkanaście miesięcy to w branży militarnej wyczyn godny podziwu. Inżynierowie systemowi ze strony szwedzkiej, Lars Nordin i Peter Gessl, nie ukrywają, że dostarczenie ciężkiego pojazdu ratunkowego w ciągu zaledwie roku to wielkie osiągnięcie.

Te pojazdy stanowią bardzo cenne wzmocnienie potencjału Szwedzkich Sił Zbrojnych. Projekt był realizowany z dużym zaangażowaniem i sukcesem, aby dotrzymać napiętego terminu dostawy – mówi Jonas Silfver Wikstrand, kierownik sekcji ciężkich pojazdów kołowych w FMV.

Wygląda więc na to, że Polacy dowieźli nie tylko świetny produkt, ale i doskonały czas realizacji.

Bogdan Stech 23.03.2026 17:25

