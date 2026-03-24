Spotify włącza funkcję, która powinna być od początku. W końcu coś przydatnego

Spotify udostępnia ciekawą nowość, która pomoże znaleźć podobne piosenki. Wystarczy przesunąć palcem po ekranie, aby zobaczyć, czy nasz ulubiony twórca faktycznie jest oryginalny, czy też inspiruje się innymi piosenkarzami.

Albert Żurek
Spotify songdna
Inspiracja w świecie muzyki jest naturalna. Fanowskie covery do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością. Twórcy zresztą też wykorzystują zagraniczne utwory, aby stworzyć coś własnego. Dla nas to okazja, aby rozszerzyć swoje muzyczne horyzonty. Spotify z nową funkcją znacząco w tym pomoże.

Spotify ułatwia odkrywanie podobnej muzyki. To powinno być od początku

Jeśli często korzystacie ze Spotify lub innego serwisu muzycznego jest szansa, że spotkaliście się z sytuacją gdzie słuchania określonego utworu dostaliście wrażenia, iż już gdzieś to słyszeliście. Niekoniecznie musiał być to ten wykonawca, a inspiracja innego utworu. Znalezienie podobnych piosenek czasami łatwe jednak nie jest.

Dlatego Spotify wdraża przydatne narzędzie nazwane SongDNA. Rozwiązanie jest dostępne dla użytkowników pakietu Premium na całym świecie. Znajdziecie je podczas słuchania muzyki w sekcji teraz odtwarzane - czyli na ekranie, gdzie można znaleźć m.in. tekst piosenki, podobne utwory twórcy lub listę autorów.

SongDNA jest nieco bardziej zaawansowane, ponieważ wyświetla swojego rodzaju rodowód utworu - stąd w nazwie DNA. Pokazuje zatem autorów, producentów muzycznych i innych współpracowników stojących za utworem i wyświetla sample i interpolacje, na podstawie których powstała dana piosenka. Nie brakuje też coverów dostępnych na Spotify - także mniejszych twórców, którzy po swojemu starają się odtworzyć dobrze znaną i lubianą piosenkę.

Rozwiązanie umożliwia w łatwy sposób wyszukać podobnych twórców lub artystów, którzy współpracowali z danym artystom - co pozwala w prosty sposób odkrywać podobną muzykę. Według Spotify nowość ma być "interaktywnym sposobem na śledzenie powiązań między utworami i obserwowanie, jak artyści, epoki i gatunki się ze sobą łączą, co pozwala lepiej zrozumieć, jak powstało to, czego słuchasz".

Jak skorzystać? To bardzo proste

SongDNA jest powoli udostępniana pierwszym użytkownikom aplikacji z abonamentem Premium zarówno na Androidzie, jak i iOS. Opcja ma być dostępna w ekranie odtwarzania utworu - wystarczy tylko zjechać na dół i znaleźć sekcję oznaczoną SongDNA Beta. Wystarczy tylko kliknąć przycisk odkryj, a nowość wyświetli powiązane utwory i twórców.

Spotify twierdzi, że nowość ma być dostępna na całym świecie - w Polsce również powinniśmy skorzystać. Obecnie nie widzę jej jednak u siebie. Pełne wdrożenie ma zakończyć się w kwietniu, tylko na urządzeniach mobilnych. Posiadacze komputerów niestety tym razem zostaną pominięci.

24.03.2026 20:40
