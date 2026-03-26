Polska - Albania. Gdzie i o której obejrzeć mecz online?

Mecz Polska – Albania to półfinał baraży o awans do Mistrzostw Świata 2026, które latem rozegrane zostaną w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zwycięzca zagra w finale z wygranym pojedynku Ukraina – Szwecja. Finał baraży odbędzie się we wtorek 31 marca 2026 r.

Rywalizacja Polski z Albanią odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Spotkanie rozpocznie się o 20:45. Mecz śledzić będzie można na antenach Telewizji Polskiej. Spotkanie transmitowane będzie na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport.

Polska - Albania. Transmisja online

W internecie transmisja odbędzie się na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Przedmeczowe studio na antenie TVP Sport i online ruszy już o 18:30. Start transmisji w TVP 1 zaplanowano na 20:20.

W internecie na stronach i aplikacji TVP Sport mecz będzie można obejrzeć również w alternatywnej formie: z kamerą pokazującą reakcje komentatorów od godz. 17:30 oraz z atmosferą stadionu od 20:30.

Mecz dostępny będzie także na platformach, które oferują dostęp do TVP 1 czy TVP Sport – mowa tutaj choćby o takich aplikacjach jak Canal+ czy Pilot WP.

Adam Bednarek 26.03.2026 08:40

