Przystawka do TV Thomson 152 Go Cast z masą ulepszeń. W końcu luksus pojemności

Rynek tanich dongli streamingowych niby jest nasycony, ale wciąż potrafi zaskoczyć. Thomson - marka, która w ostatnich latach coraz śmielej rozpycha się w segmencie niedrogiej elektroniki - zaprezentowała właśnie następcę swojego popularnego modelu 150 Go Cast. Nowy Thomson 152 Go Cast wygląda na urządzenie, które nie próbuje nikogo olśnić marketingową magią, tylko po prostu poprawia to, co w poprzedniku kulało.

I to jest dokładnie ten kierunek, który lubią użytkownicy.

Mocniejszy chipset, więcej pamięci i wreszcie sensowna przestrzeń na aplikacje

Najważniejsza zmiana kryje się w środku. 152 Go Cast korzysta z nowego chipsetu Amlogic Y5 oraz 2 GB RAM‑u i 32 GB pamięci wewnętrznej. W materiałach prasowych czytamy, że urządzenie „zapewnia szybszą nawigację, płynniejsze działanie aplikacji i lepszą responsywność niż wcześniejszy model 150 Go Cast”.

Thomson 152 Go Cast

To dobra wiadomość, bo 150‑tka była poprawna, ale nie wybitna - szczególnie jeśli ktoś instalował więcej aplikacji niż absolutne minimum. 32 GB pamięci to w świecie dongli nadal luksus, bo wiele konkurencyjnych urządzeń wciąż oferuje 8 lub 16 GB, co szybko kończy się komunikatami o braku miejsca.

Nowy model obsługuje oczywiście 4K Ultra HD, a producent obiecuje „ostre detale, żywe kolory i płynne odtwarzanie wszystkich ulubionych treści”. To standard, ale dobrze, że Thomson nie próbuje tu niczego udziwniać - ma działać i tyle.

Google TV w pełnej krasie, czyli wszystko w jednym miejscu

152 Go Cast działa pod kontrolą Google TV, co oznacza dostęp do pełnego zestawu aplikacji: Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Spotify i cała reszta. Producent podkreśla, że interfejs „inteligentnie łączy treści i eksponuje spersonalizowane rekomendacje na pierwszym planie”.

Thomson 152 Go Cast

To nic nowego dla osób, które korzystają z Google TV na telewizorach lub innych donglach, ale dla starszych telewizorów bez smarta - albo z systemami, które już dawno przestały dostawać aktualizacje - to nadal ogromny upgrade.

Warto też wspomnieć o profilach użytkowników, które Thomson akcentuje jako element personalizacji. W praktyce oznacza to, że każdy domownik może mieć własne rekomendacje i listy treści, co w rodzinach z dziećmi bywa zbawienne.

Pilot z Asystentem Google i szybkie przyciski. Niby drobiazg, ale ważny

W zestawie znajduje się pilot z wbudowanym mikrofonem i obsługą Asystenta Google. Producent pisze, że użytkownicy mogą „po prostu mówić, aby wyszukiwać filmy, seriale, muzykę lub popularne wideo”. Do tego dochodzą dedykowane przyciski do najczęściej używanych aplikacji.

To standard, ale dobrze, że Thomson nie poszedł w minimalizm rodem z Apple TV i nie próbował udowadniać, że dwa przyciski wystarczą każdemu. W tanich donglach ergonomia pilota często decyduje o tym, czy sprzęt będzie używany, czy wyląduje w szufladzie.

Multiplug i mobilność. Thomson celuje w podróżników i właścicieli starszych TV

Thomson 152 Go Cast

Ciekawostką jest „praktyczne rozwiązanie multiplug”, które ma zwiększać elastyczność podłączenia dongla. Chodzi o łatwiejsze dopasowanie urządzenia do ciasnych portów HDMI w starszych telewizorach.

Thomson mocno podkreśla też mobilność - 152 Go Cast ma być idealny „w podróży, do drugiego domu lub do modernizacji starszego telewizora”. To sensowny kierunek, bo dongle tego typu często lądują w walizkach osób, które nie chcą zdawać się na hotelowe Smart TV.

3 lata gwarancji. Rzadkość w tej klasie sprzętu

To jeden z najciekawszych punktów specyfikacji, choć nie techniczny. Thomson daje na 152 Go Cast aż trzy lata gwarancji. W świecie tanich dongli, gdzie standardem jest rok lub dwa, to naprawdę solidny gest. Producent wyraźnie chce zbudować wizerunek marki, która kusi nie tylko ceną. Póki co idzie mu to bardzo dobrze.

Maciej Gajewski 19.03.2026 18:38

