Sparaliżowany żołnierz gra w WoW-a myślami. Implant Elona Muska zmienił jego życie

Ładowanie...

Weteran armii brytyjskiej Jon L. Noble, który w wyniku urazu rdzenia kręgowego spowodowanego wybuchem ładunku C4 został sparaliżowany od szyi w dół, obecnie bez żadnych przeszkód podbija świat Azeroth. Wszystko dzięki implantowi mózg-komputer Neuralink N1, który po 100 dniach użytkowania pozwolił mu grać w gry wyłącznie za pomocą myśli.

REKLAMA

Neuralink N1 skraca drogę do samodzielności - i raida w WoWie

Na swoim profilu w serwisie X Jon L. Noble podsumował pierwsze 100 dni posiadania czipu Neuralink N1 - specjalnego implantu, który pozwala użytkownikowi sterować komputerem jedynie za pomocą myśli. Po zabiegu wszczepienia interfejsu mózg–komputer (BCI) pacjent już następnego dnia wrócił do domu. Jak relacjonuje, sama operacja była "zaskakująco prosta" - przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym, z wykorzystaniem systemu robotycznego, który precyzyjnie umieścił 1024 ultracienkie nici w korze ruchowej mózgu.

Proces rekonwalescencji przebiegał szybko. Po trzech dniach Noble czuł się wyraźnie lepiej, a po tygodniu ślad po operacji zaczął zanikać. Kluczowy moment przyszedł jednak dopiero w drugim tygodniu, gdy implant został sparowany z komputerem. Już po kilku minutach kalibracji był w stanie poruszać kursorem na ekranie wyłącznie siłą woli.

Początkowo sterowanie przypominało - jak opisuje - "próbę przypomnienia sobie snu". Jednak bardzo szybko stało się intuicyjne. W trzecim tygodniu korzystanie z komputera było dla niego czymś naturalnym: przewijanie, klikanie i pisanie odbywały się bez użycia rąk, wyłącznie dzięki sygnałom z mózgu.

Przełom w interakcjach Noble'a nastąpił około 80. dnia. To wtedy Noble uruchomił World of Warcraft i spróbował swoich sił w jednej z najbardziej złożonych gier MMO. Pierwsze próby były nieco toporne, ale - jak podkreśla - gdy jego mózg zsynchronizował się z interfejsem, doświadczenie stało się "czystą magią".

"Teraz biorę udział w rajdach i zwiedzam Azeroth bez użycia rąk, na pełnych obrotach - bez myszki, bez klawiatury, tylko dzięki moim intencjom. To naprawdę genialne. Ta swoboda jest uzależniająca."

Neuralink dał Noble'owi coś jeszcze

Noble zakwalifikował się do wszczepienia implantu Neuralink we wrześniu ubiegłego roku, a samego zabiegu dokonano w grudniu. Cały proces był relacjonowany przez Brytyjczyka na profilu w serwisie X - początkowo z pomocą innych osób, a po podłączeniu implantu do komputera przez niego samego. Implant pozwolił mu być bardziej aktywnym online, dzięki czemu zyskał on duże zainteresowanie i rzeszę obserwujących - głównie wśród osób z niepełnosprawnościami, ale też w środowiskach naukowych i gamingowych. W ocenie Noble'a reakcje na implant i interakcje w jakie dzięki niemu wchodzi są w przeważającej mierze pozytywne, a sama technologia budzi nadzieję na realną poprawę jakości życia wielu ludzi.

Choć projekt Neuralink wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i budzi liczne pytania natury etycznej oraz regulacyjnej, przypadek Noble’a pokazuje jego najbardziej namacalny wymiar. Tam, gdzie wcześniej były bariery nie do pokonania, pojawia się możliwość powrotu do aktywności - choćby tak prozaicznej jak gry komputerowe i postowanie w social mediach.

REKLAMA

Zdjęcie główne: Chebotaeva Ekaterina / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 29.03.2026 09:00

Ładowanie...