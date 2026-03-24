Hejtowaliście iPhone’a Air. A sprzedaje się dużo lepiej niż wasz faworyt 

Cienki iPhone Air to zupełna nowość w ofercie Apple’a. Urządzenie nawiązuje do cienkich laptopów MacBook Air czy tabletów iPad Air i zastąpiło iPhone’y z dopiskiem Plus. Większe wersje zwykłych iPhone’ów z pojemniejszymi bateriami cieszyły się najmniejszą popularnością ze wszystkich czterech wariantów. iPhone Air jest już lepszy.

iPhone Air lepszy niż iPhone’y Plus. Twarde dane

Twórcy serwisu speedtest.net postanowili przeanalizować dane z testów prędkości internetu z USA. Nie skupiono się jednak na kwestiach szybkości łącza dla poszczególnych modeli, lecz popularności określonych urządzeń. Z informacji wynika, że w czwartym kwartale 2025 r. iPhone Air stanowił 6,8 proc. udziału pośród wszystkich modeli z najnowszej generacji iPhone.

iPhone Air zastąpił modele z dopiskiem Plus, więc warto porównać te wyniki z zeszłorocznym iPhone 16 Plus. W tym samym okresie po premierze, czyli w czwartym kwartale 2024 r. urządzenie zdobyło jedynie 2,9 proc. udziału. Czyli smartfon charakteryzował się ponad 2-krotnie niższym udziałem niż zupełnie nowy Air.

Jak liczby co do popularności najsmuklejszego modelu Apple’a wyglądają na tle innych smartfonów? Niestety, ale nie jest najlepiej. Dane prezentują się tak:

iPhone 17 - 7,0 proc.,

iPhone 17 Pro - 30,6 proc.,

iPhone 17 Pro Max - 55,5 proc.

Oznacza to, że najsmuklejszy model zyskał nieco niższą popularność niż bazowa siedemnastka. Jeśli porównamy to na podstawie zeszłorocznej serii iPhone 16, różnice są naprawdę spore - bazowy iPhone 16 zdobył 5,9 proc. udziału, gdy iPhone 16 Plus - 2,9 proc. Pamiętajmy jednak, że wcześniejsze mniej zaawansowane modele były znacznie gorsze niż tańsze smartfony Apple’a w 2025 r.

Czytaj też:

Jak to wygląda w Polsce? U nas iPhone Air cieszy się mniejszym zainteresowaniem

Dane speedtest.net również obejmują udział popularności iPhone Air w Polsce. Na naszym rynku sprzęt zdobył 4,5 proc. udziału w całej serii iPhone 17. Twórcy raportu nie podają jednak konkretnych wartości co do popularności pozostałych modeli: 17, 17 Pro i 17 Pro Max.

U nas w Polsce powinniśmy oczekiwać znacznie wyższej popularności bazowego iPhone 17, który został wyceniony na 3999 zł i pod wieloma względami przypomina znacznie droższego iPhone’a 17 Pro. Mimo wszystko iPhone Air jest znacznie bardziej atrakcyjny dla klienta niż iPhone’y z dopiskiem Plus, które po prostu były większymi wariantami bazowego modelu z lepszą baterią. Air wyróżnia się smukłym profilem i wyglądem.

Obrazek główny: Karlis Dambrans / Shutterstock

Albert Żurek 24.03.2026 13:11

