Wiemy, kiedy zobaczymy iOS'a 27. Apple zapowiada kluczową datę

Apple Worldwide Developers Conference (w skrócie WWDC) to coroczna inicjatywa, która skupia się na oprogramowaniu i nowościach od Apple'a. Od lat wydarzenie odbywa się niezmiennie w czerwcu. Tym razem nie będzie inaczej - WWDC26 wystartuje 8 czerwca i potrwa przez kilka dni.

Tegoroczne WWDC26 rozpocznie się w poniedziałek 8 czerwca i zakończy się w piątek 12 czerwca 2026 r. Spotkanie ma mieć charakter online, a więc zostanie przeprowadzone w formie konferencji na żywo na YouTubie. Tak jak co roku producent w ramach wydarzenia zaprezentuje nowe wersje systemów operacyjnych. Oczekujemy, że zobaczymy:

iOS 27;

iPadOS 27;

watchOS 27;

macOS 27;

tvOS 27;

visionOS 27.

Najważniejsza część wydarzenia, czyli prezentacja odbędzie się już w poniedziałek o godz. 19:00 naszego czasu. Powinna potrwać ok. dwóch godzin, podczas których Apple ujawni najważniejsze informacje o najnowszych systemach operacyjnych. Pokaże wszystkie zmiany w stylistyce oraz funkcjach.

Nie oczekujemy jednak rewolucyjnych nowości podobnych do tych, które wprowadzono do zeszłorocznego iOS’a 26. System wprowadził stylistykę Liquid Glass oraz zmienił podejście do nazewnictwa.

W ramach WWDC26 Apple również powinien udostępnić pierwsze testowe wersje swoich systemów operacyjnych. Będą to jednak tylko deweloperskie warianty oprogramowania stworzone głównie z myślą o twórcach aplikacji na urządzenia Apple'a. Tak jak co roku premiera systemów w oficjalnej wersji powinna odbyć się we wrześniu na kilka dni przed debiutem smartfonów z serii iPhone 18. Na aktualizację będzie zatem trzeba poczekać nieco ponad trzy miesiące.

Czytaj też:

Apple zaplanował również spotkanie na żywo z programistami i studentami, które odbędzie się 8 czerwca w siedzibie firmy Apple Park w mieście Cupertino (Stany Zjednoczone). Oprócz nowych systemów oczekujemy również innych technologii i oprogramowania. Niewykluczone, że Apple w tym czasie zaprezentuje nowe sprzęty - najlepszym kandydatem jest HomePod z ekranem wyposażonym w funkcje sztucznej inteligencji.

Patrząc na to, że Apple niedawno podjął współpracę z Google’em w zakresie sztucznej inteligencji, tegoroczne WWDC26 może w dużej mierze skupiać się na funkcjach AI.

Albert Żurek 23.03.2026 19:59

