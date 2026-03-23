Wiemy, kiedy zobaczymy iOS'a 27. Apple zapowiada kluczową datę

Apple zapowiedział tegoroczną konferencję WWDC26. To kluczowe wydarzenie, na którym zobaczymy nowego iOS'a 27 oraz inne systemy operacyjne Apple'a. 

Albert Żurek
Apple Worldwide Developers Conference (w skrócie WWDC) to coroczna inicjatywa, która skupia się na oprogramowaniu i nowościach od Apple'a. Od lat wydarzenie odbywa się niezmiennie w czerwcu. Tym razem nie będzie inaczej - WWDC26 wystartuje 8 czerwca i potrwa przez kilka dni. 

Wiemy, kiedy pokażą iOS'a 27. Apple ujawnia datę WWDC26

Tegoroczne WWDC26 rozpocznie się w poniedziałek 8 czerwca i zakończy się w piątek 12 czerwca 2026 r. Spotkanie ma mieć charakter online, a więc zostanie przeprowadzone w formie konferencji na żywo na YouTubie. Tak jak co roku producent w ramach wydarzenia zaprezentuje nowe wersje systemów operacyjnych. Oczekujemy, że zobaczymy:

  • iOS 27;
  • iPadOS 27;
  • watchOS 27;
  • macOS 27;
  • tvOS 27;
  • visionOS 27.

Najważniejsza część wydarzenia, czyli prezentacja odbędzie się już w poniedziałek o godz. 19:00 naszego czasu. Powinna potrwać ok. dwóch godzin, podczas których Apple ujawni najważniejsze informacje o najnowszych systemach operacyjnych. Pokaże wszystkie zmiany w stylistyce oraz funkcjach.

Nie oczekujemy jednak rewolucyjnych nowości podobnych do tych, które wprowadzono do zeszłorocznego iOS’a 26. System wprowadził stylistykę Liquid Glass oraz zmienił podejście do nazewnictwa.

W ramach WWDC26 Apple również powinien udostępnić pierwsze testowe wersje swoich systemów operacyjnych. Będą to jednak tylko deweloperskie warianty oprogramowania stworzone głównie z myślą o twórcach aplikacji na urządzenia Apple'a. Tak jak co roku premiera systemów w oficjalnej wersji powinna odbyć się we wrześniu na kilka dni przed debiutem smartfonów z serii iPhone 18. Na aktualizację będzie zatem trzeba poczekać nieco ponad trzy miesiące. 

Apple zaplanował również spotkanie na żywo z programistami i studentami, które odbędzie się 8 czerwca w siedzibie firmy Apple Park w mieście Cupertino (Stany Zjednoczone). Oprócz nowych systemów oczekujemy również innych technologii i oprogramowania. Niewykluczone, że Apple w tym czasie zaprezentuje nowe sprzęty - najlepszym kandydatem jest HomePod z ekranem wyposażonym w funkcje sztucznej inteligencji.

Patrząc na to, że Apple niedawno podjął współpracę z Google’em w zakresie sztucznej inteligencji, tegoroczne WWDC26 może w dużej mierze skupiać się na funkcjach AI.

23.03.2026 19:59
Tagi: AppleiOSiPhoneMacmacOSwatchOS
