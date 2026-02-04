Spotify z genialnym ulepszeniem. Wreszcie zrozumiesz, o czym śpiewają

Ładowanie...

Zmiany dotyczą funkcji wyświetlania tekstów piosenek. Rozwiązanie dotychczas wyświetlało tekst w oryginalnym języku wykonawcy. Teraz przychodzi jednak czas na opcję automatycznego tłumaczenia na język urządzenia. To znacząca nowość dla fanów zagranicznej muzyki.

Przetłumaczysz sobie tekst piosenki na Spotify jednym kliknięciem

Obecnie w wielu piosenkach dostępnych na platformie możemy w łatwo sprawdzić tekst - wystarczy uruchomić utwór i wykonać gest przesunięcia w górę. Tuż pod zakładką Odkryj więcej wyświetla nam się kafelek z tekstem, który działa w sposób interaktywny - podświetla na bieżąco pojedyncze linijki lub słowa. W 2022 r. do narzędzia dodano też opcję automatycznego tłumaczenia, lecz tylko na wybranych rynkach.

Teraz Spotify udostępnia tłumaczenia na cały świat. Powinniśmy zatem oczekiwać, że coraz więcej utworów będzie oferować możliwość przetłumaczenia słów piosenki. Jak ma wyglądać obsługa tego rozwiązania? O ile funkcja będzie dostępna w danej piosence wystarczy kliknąć ikonę tłumaczenia tuż obok przycisku udostępnij. Rozwiązanie ma być dostępne zarówno dla opłacających Premium, jak i darmowych użytkowników.

Teksty piosenek zostaną przeniesione w widoczne miejsce

Trudno się nie zgodzić, że funkcja wyświetlania tekstu w Spotify jest nieco ukryta - podejrzewam, że duża część użytkowników aplikacji o niej nie wie. Dlatego Spotify wprowadza opcję podglądu tekstu między okładką a tytułem utworu. Opcja jest domyślnie wyłączona, lecz można ją włączyć w menu trzech kropek w prawym górnym rogu zaznaczając "Tekst - włączony".

Ostatnią nowością, z której mogą skorzystać wyłącznie posiadacze Spotify Premium są teksty piosenek w trybie offline. Dotychczas ta opcja była dostępna tylko, gdy mieliśmy połączenie z internetem. Nie jestem jednak pewny, czy aby głośne śpiewanie na pokładzie samolotu jest dobrym pomysłem.

Albert Żurek 04.02.2026 21:13

