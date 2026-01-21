REKLAMA
Spotify ze świetną nowością. Nie będzie trzeba wybierać

Spotify chce zatrzeć granicę między papierem a audiobookami. Pomóc ma w tym Page Match, czyli narzędzie do płynnego przechodzenia między czytaniem a słuchaniem tej samej książki.

Malwina Kuśmierek
Spotify pracuje nad Page Match
Możliwość słuchania książek na żądanie to jedna z największych wygód współczesnego świata, jednak ma ona jedną zasadniczą wadę - nie ma ogólnie dostępnego wygodnego sposobu na przeskakiwanie pomiędzy papierem (lub e-bookiem) a audiobookiem. Zmienić chce to Spotify, a to poprzez funkcję, która ma połączyć dwa światy w sposób dotąd zarezerwowany wyłącznie dla zamkniętych ekosystemów.

Koniec wyboru między czytaniem a słuchaniem? Spotify pracuje nad Page Match

Jak ustalił serwis Android Authority, w kodzie aplikacji Spotify pojawiły się odniesienia do nowej funkcji o nazwie Page Match. Jej istnienie odkrył AssembleDebug - bloger znany z rozkładania aplikacji na części pierwsze i wyciągania z nich planów na przyszłość producentów oprogramowania. Tym razem chodzi o rozwiązanie, które pozwoli zsynchronizować postępy czytania książki papierowej lub e-booka z jej wersją audio.

Zasada działania Page Match ma być prosta. Użytkownik uruchamia aplikację Spotify, skanuje aparatem stronę książki, a system - korzystając z technologii OCR - rozpoznaje fragment tekstu i przenosi słuchacza dokładnie do odpowiadającego mu miejsca w audiobooku. Co istotne, mechanizm ma działać także w drugą stronę: aplikacja wskaże numer strony w książce papierowej odpowiadający aktualnemu momentowi nagrania audio.

Z dotychczas wyciągniętego kodu programistycznego wynika, że Page Match będzie funkcją oznaczoną jako beta. Spotify zastrzega sobie również warunek dostępu: aby skorzystać z synchronizacji, użytkownik będzie musiał posiadać lub odblokować audiobook w swojej bibliotece. Jeśli dana pozycja nie została kupiona, aplikacja ma zaproponować jej zakup przed użyciem nowej opcji. Po dopasowaniu postępów możliwe będzie zapisanie miejsca w bibliotece i powrót do niego później.

Spotify wydaje się świadome ograniczeń technologii rozpoznawania tekstu. W przypadku nieudanego dopasowania aplikacja poprosi o zeskanowanie sąsiedniej strony. Według informacji, Page Match ma być dostępne wyłącznie na rynkach, na których Spotify oferuje już audiobooki - czyli póki co nie w Polsce.

Nowa funkcja na Spotify nie jest zupełnie nowa - jej głównym konkurentem do rozwiązania Whispersync for Voice od Amazon, które synchronizuje Audible z e-bookami Kindle. Różnica jest jednak zasadnicza: Amazon ogranicza się do treści cyfrowych i tylko tych zakupionych poprzez Amazon na najnowsze urządzenia Kindle, podczas gdy Spotify chce włączyć do ekosystemu także klasyczne, papierowe wydania książek. To krok, który może szczególnie zainteresować czytelników niechętnych rezygnacji z literatury w jej tradycyjnej formie.

Na razie nie wiadomo, kiedy - i czy w ogóle - Page Match trafi do wszystkich użytkowników. Jeśli jednak Spotify doprowadzi projekt do końca, może to być jedna z bardziej przemyślanych nowości na rynku audiobooków od lat.

Tagi: AudiobookksiążkiSpotify
