Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej

Spotify podwyższa cenniki dla wszystkich swoich pakietów. Nowe stawki obejmują wszystkie warianty, ale najwięcej zapłacą użytkownicy współdzielący konto z partnerem lub rodziną.

Marcin Kusz
Spotify podnosi ceny w Polsce
Do tej pory ceny Spotify Premium w Polsce były względnie stabilne. Plan indywidualny kosztował 23,99 zł miesięcznie, studencki 12,99 zł, Duo dla dwóch osób 30,99 zł, a rodzinny Family 37,99 zł. Po aktualizacji cennika użytkownicy zobaczą już inne wartości. Plan Individual podskoczył do 26,99 zł miesięcznie, czyli o 3 zł. Oferta Student kosztuje teraz 14,49 zł, a więc o 1,50 zł więcej. Znacznie wyższy skok widać przy planach współdzielonych: Duo to od teraz 36,99 zł, a Family aż 45,99 zł miesięcznie.

Stare ceny Spotify Premium:

  • Plan Individual – 23,99 zł miesięcznie;
  • Plan Student – 12,99 zł miesięcznie;
  • Plan Duo – 30,99 zł miesięcznie;
  • Plan Family – 37,99 zł miesięcznie.
Nowe ceny Spotify Premium:

  • Plan Individual – 26,99 zł miesięcznie;
  • Plan Student – 14,49 zł miesięcznie;
  • Plan Duo – 36,99 zł miesięcznie;
  • Plan Family – 45,99 zł miesięcznie.

Jeśli spojrzeć na to procentowo, najmniejsza zmiana dotyczy konta studenckiego – około 11,5 proc. podwyżki. Plan indywidualny rośnie o około 12,5 proc. Z kolei Duo drożeje już o blisko 19,4 proc., a Family aż o około 21,1 proc. Średnio daje to mniej więcej 16 proc. więcej niż do tej pory, ale suche uśrednienie nie oddaje faktu, że najbardziej dostaje się tym, którzy dzielą subskrypcję z innymi.

Konta w spółdzielone pod największą presją

To właśnie użytkownicy Duo i Family zobaczą na koncie największe różnice nominalne. Plan rodzinny jest teraz droższy o 8 zł miesięcznie, a Duo o 6 zł. Dla kogoś, kto trzyma subskrypcję od lat, może to nie wydawać się kwotą, która wywraca budżet. Problem w tym, że Spotify nie jest jedyną usługą, która poszła w górę.

Cyfrowe życie coraz częściej opiera się na stałej liście subskrypcji, które cichutko schodzą z konta: wideo, muzyka, gry, chmura, aplikacje. Każda z nich podnosi ceny od czasu do czasu o kilka złotych. W oderwaniu od siebie to drobnostka, ale suma takich korekt co rok lub dwa zamienia się w setki złotych rocznie.

W przypadku Spotify mechanizm jest prosty. Im więcej osób korzysta z jednego planu, tym więcej realnie płaci rodzina lub para, choć wciąż mniej, niż gdyby każdy miał odrębne konto. Podwyżka jest więc wymierzona w najbardziej opłacalne dla użytkowników warianty, które dotąd pozwalały odczuć, że współdzielenie się opłaca.

Nowi zapłacą od razu, obecni dostaną maila

Zmiany w cenniku już obowiązują dla osób, które dopiero zakładają konto lub wracają do płatnej wersji po przerwie. Nowy użytkownik, wchodząc dziś w panel z planami, od razu zobaczy wyższe kwoty.

Dotychczasowi subskrybenci nie dostają podwyżki z dnia na dzień, ale nie ma tu żadnej taryfy ulgowej. Standardowa praktyka przy usługach cyfrowych wygląda tak, że serwis wysyła mailowe powiadomienie z informacją o nowej cenie i dacie, od której zacznie ona obowiązywać. Zwykle jest to następny pełny cykl rozliczeniowy po upływie z góry określonego czasu na zapoznanie się ze zmianą.

Przeczytaj także:

Oznacza to, że jeśli dziś masz aktywny plan Spotify, prawdopodobnie wkrótce zobaczysz powiadomienie o tym, że kolejna płatność będzie już wyższa. Może warto potraktować nowe ceny Spotify jako okazję do odświeżenia listy subskrypcji?

01.02.2026 16:00
