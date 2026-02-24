Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Jest decyzja rządu

Ładowanie...

Polski rząd doszedł do wniosku, że jednym z palących problemów jest kwestia bezdomności psów i kotów. Przeanalizowano różne sposoby walki z tym zjawiskiem i w efekcie przyjęto projekt ustawy, który wprowadzi istotne zmiany i obowiązki dla właścicieli zwierząt. Powitajcie KROPiK, bo każdy dobry projekt musi mieć chwytliwy skrót.

Rząd wprowadza obowiązek czipowania psów i kotów. Powitajcie specjalny rejestr

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów ma być elektronicznym rejestrem prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W skrócie: KROPiK będzie w ARiMR. Według projektu zostanie wprowadzony obowiązek czipowania i rejestracja psów i kotów.

W przypadku psów projekt zakłada, że pies będzie musiał zostać oznakowany elektronicznym czipem najpóźniej do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie lub przed zmianą właściciela. W przypadku kotów rejestracja i czipowanie będzie obowiązkowe przy zmianie właściciela lub przyjęciu do schroniska. Oznacza to, że obowiązek obejmie przede wszystkim koty z hodowli oraz przebywające w schroniskach.

Co znajdzie się Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów? M.in. dane weterynarza, który wprowadził je do rejestru, dane o właścicielu, dane zwierzęcia takie jak rasa, płeć, umaszczenie, imię, sterylizacji, informacja o szczepieniach. System będzie umożliwiał również zgłoszenie zaginięcia zwierzęcia. Czipowaniem zajmie się lekarz weterynarii, który wszczepi pod skórę zwierzęcia czip zawierający unikalny numer, który zostanie wpisany do rejestru.

Koszt rejestracji będzie po stronie właściciela

Według projektu ustawy to na właścicielu będzie leżał koszt rejestracji i czipowania. Opłata za czip ma wynosić do 50 zł, tyle samo ma kosztować rejestracja. Łączny koszt rejestracji i czipowania ma nie przekroczyć 100 zł. Jeżeli zwierzę jest już zaczipowane (mój psiak już ma taki czip), to właściciel zapłaci tylko za wpis do rejestru. Gminy będą mogły wprowadzać programy refundujące te wydatki.

Według projektu sprzedaż i wydawanie zwierzęcia ze schroniska ma być zakazana, a dokonanie tego będzie wykroczeniem. Kontrole rejestracji i czipowania mają przeprowadzać policjanci, strażnicy miejscy oraz inspektorzy weterynaryjni. Dodatkowo władze gmin będą mogli wzywać właścicieli do potwierdzenia liczby posiadanych zwierząt.

A jak KROPiK ma pomóc w walce z bezdomnością? Oprócz zakazu sprzedaży, każde zwierzę będzie powiązane z konkretnym właścicielem.

To martwe prawo już na starcie. Życie pokona wszystkich

Właśnie stopniał śnieg, zobaczyliście na własne oczy las psich odchodów. W teorii nieposprzątanie po swoim psie jest wykroczeniem, za które straż miejska powinna ukarać mandatem. W praktyce nikt tego nie robi, bo wysokość mandatu jest zbyt niska, żeby się tym zajmować. W efekcie wszyscy musimy uważać na śmierdzące miny.

Ale nie to jest najgorsze. Nowe przepisy, jeżeli zostaną uchwalone przez Sejm i podpisane przez prezydenta, wejdą w życie dopiero po trzech latach. Natomiast wszystkie psy i koty zaszczepione zostaną w przeciągu 6 lat od wejścia w życie nowych przepisów. To bardzo, ale to bardzo odległy termin.

Paweł Grabowski 24.02.2026 19:20

