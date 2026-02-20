REKLAMA
Sprzedawali mObywatela, teraz mają kłopoty. "Stałe źródło dochodu"

Grupa przestępców została zatrzymana za nielegalną sprzedaż fałszywego mObywatela. Za oszustwami stali nastolatkowie.

Albert Żurek
Funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali cztery osoby, które zajmowały się sprzedażą fałszywej wersji mObywatela. Na podrobioną wersję nie brakowało chętnych, ponieważ nielegalne oprogramowanie zakupiło ponad 3000 osób.

Sprzedawali fałszywą wersję mObywatela

mObywatela raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. To rządowe oprogramowanie znacząco zmieniło nasze życia dzięki szybkiemu dostępowi do dokumentów z poziomu telefonu. Dzięki nim można w łatwy sposób potwierdzić swoją tożsamość. 

W ubiegłym roku zrobiło się głośno o fałszywych aplikacjach mObywatel zawierających podrobione mDowody z nieprawidłowymi danymi, obejmującymi np. zmyśloną datę urodzenia. Grupą docelową oprogramowania były głównie osoby niepełnoletnie, które wykorzystywały fałszywe elektroniczne dokumenty w celu zakupu używek takich jak alkohol czy papierosy. 

Przynajmniej na początku wielu sprzedawców nie było świadomych problemu i mało kto wiedział o istnieniu sprawdzonej metody weryfikacji dokumentu wykorzystującej skanowanie kodu QR. Do dziś wykorzystanie tego rozwiązania wciąż jest rzadkością, ale świadomość istnienia fałszywych mDowodów wzrosła.

Grupa czterech nastolatków zatrzymana

To jednak nie przeszkadzało przestępcom w kontynuowaniu sprzedaży fałszywych dokumentów. Jak twierdzi serwis Policja.pl, nielegalny proceder miał trwać ok. 12 miesięcy i przez ten czas zakupu podrobionej wersji aplikacji dokonało ponad 3000 osób na jednej z popularnych platform sprzedażowych. Sprawcy uczynili sobie ze sprzedaży fałszywego mObywatela stałe źródło dochodu. 

Czytaj też:

Na szczęście służby już się nimi zajęły i oszuści zostali zatrzymani. Aresztowano łącznie cztery osoby - jednego 17-latka i trzech 18-latków. Wszyscy usłyszeli zarzuty karne polegające na podrobieniu aplikacji i sprzedaży za pośrednictwem internetu. 

Zabezpieczono również komputery, telefony i inne nośniki danych oraz mienie na poczet przyszłych grzywien.

Albert Żurek
20.02.2026 14:59
Tagi: CyberprzestępczośćmObywateloszustwo
